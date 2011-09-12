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Ford ekibi SYNC sistemine Spotify müzik servisini hack yoluyla entegre etmeyi başardı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelişen teknolojiden otomotiv endüstrisi de payına düşeni alıyor. Bir zamanlar sadece radyo-teyp lüks sayılırken Tesla gibi modellerde araç bilgisayarlarına Android işletim sistemi entegre edilmiş durumda. Ancak internet erişimi konusundaki yetersizlik araçların interaktif arayüzlerinin gelişmesine engel oluyor. 

San Fransisco'da TechCrunch organizasyonluğunda devam eden beyaz şapkalı hackerlar buluşması Hackathon'da Ford ekibi yeni SYNC arayüzüne Spotify uygulamasını hack yoluyla entegre etmeyi başardı.

Spotify firması İsveç kaynaklı çevrimiçi müzik hizmeti sunuyor ve geçtiğimiz ay ABD pazarına giriş yaptı. Ford ise ABD'nin ikinci büyük otomotiv üreticisi. Ford bu işlemi araç içi uygulama gelişimindeki yenilikleri ve Ford SYNC adlı sesle kontrol sisteminin yeni sürümünü tanıtmak amacıyla gerçekleştirdi.

Ford SYNC, Microsoft ortaklığıyla geliştirilen firmanın araçlarında kullandığı bir iletişim ve eğlence sistemi. Eller serbest görüşme, müzik ve diğer eğlence fonksiyonları ses yoluyla kontrol edilebiliyor. Ford’un bazı modellerinde SYNC sistemi kullanılmakta.

Şimdilik 2011 model Ford Fiesta'larda başlayan uygulama ile de SYNC sistemi akıllı telefon yazılımlarının kullanımına imkan veren AppLink entegrasyonuna sahip oldu. AppLink ilerleyen yıllarda geliştiricilerin akıllı telefon yazılımlarını araç içi sistemlere uyarlamasını sağlayacak.

Ford ekibi, etkinlik kapsamında SYNC programlama arayüzü (API) sayesinde geliştiricilerin hangi imkanlara sahip olduğunu göstermek amacıyla sisteme AppLink kullanarak Spotify uygulamasını entegre etti. Bu aşamadan sonra Spotify uygulamasının kontrollerini ses yoluyla yapmak mümkün hale geldi. Ford yeni API ve SDK'ları geliştiricilere dağıtmaya başladı. Ancak Spotify şimdilik herhangi bir Ford modelinde kullanılmayacak.

Trafik güvenliğinin çok önemli olduğu günümüzde sürücülere ellerini direksiyondan kaldırmadan GPS lokasyonu, araç bilgisi, uygulama kontrolü, radyo gibi tüm interaktif araç içi sistemlere ses yoluyla ulaşmak gelecek için büyük bir adım sayılıyor. Ford da yaptığı atılımla bu trendi yakından takip ediyor.

SYNC AppLink ise 2012'den itibaren Ford Fusion, Fusion Hybrid, Mustang, Shelby, Fiesta, F-150 gibi 10 modelde kullanılabilir olacak.

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Corleone. 8 yıl
Ford ekibi otobuslerde cok basarili ama gelismeleri lazim yeni taktikler felan :D
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