Ford elektrikli araçlarını Model E ismi altında toplayacak

Ford "Model E" isminin Tesla tarafından kullanılmaması için sertçe mücadele etmişti, şimdi artık bu isteğinin nedenini biliyoruz. Automotive News'e göre Ford farklı elektrik yapılandırmalarına sahip kompakt araçlarını Model E ailesi adı altında toplamayı planlıyor.

Raporlara göre Amerikan devi Model E'yi agresif atılımlarından birisi olarak geliştiriyor ve bu kapsamda pek çok araç piyasaya sürecek. Daha önceki söylentilere göre elektrikli araçlar için uzun dönemde $4.5 milyar yatırım yapan firma 2020'ye kadar 13 hibrit, prizli hibrit ve bataryalı elektrikli araç geliştirmeyi planlıyor.

Model E'nin bu modellerin ilk dalgası olduğu düşünülürken Automotive News'ın raporuna göre kompakt ve kompakt crossover olması muhtemel farklı gövde stillerinde geleceği düşünülüyor. Buna ekstra olarak farklı motor kombinasyonlarına da sahip olması beklenen araç hibrit, prizli hibrit ve şarj başına 320 km menzilli tam elektrikli bir versiyona sahip olacak.

Ford'un Model E üretimine 2019 ilkbaharında Meksika'da üretime başlaması bekleniyor. Firmanın belirlediği hedefe göre aracın Chevrolet Bolt ve Ford buna engel olmadan önce Model E ismine sahip olacak olan Tesla Model 3 ile rekabet etmesi isteniyor.