Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ford elektrikli araçlarını Model E ismi altında toplayacak

Elektrikli araç sektörüne agresif bir giriş yapmayı hedefleyen Amerikan otomotiv devi Ford piyasaya süreceği ilk elektrikli araç modellerini Model E adı altında üretecek. Detaylar haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,4b
1
7
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ford "Model E" isminin Tesla tarafından kullanılmaması için sertçe mücadele etmişti, şimdi artık bu isteğinin nedenini biliyoruz. Automotive News'e göre Ford farklı elektrik yapılandırmalarına sahip kompakt araçlarını Model E ailesi adı altında toplamayı planlıyor.
Raporlara göre Amerikan devi Model E'yi agresif atılımlarından birisi olarak geliştiriyor ve bu kapsamda pek çok araç piyasaya sürecek. Daha önceki söylentilere göre elektrikli araçlar için uzun dönemde $4.5 milyar yatırım yapan firma 2020'ye kadar 13 hibrit, prizli hibrit ve bataryalı elektrikli araç geliştirmeyi planlıyor.
Model E'nin bu modellerin ilk dalgası olduğu düşünülürken Automotive News'ın raporuna göre kompakt ve kompakt crossover olması muhtemel farklı gövde stillerinde geleceği düşünülüyor. Buna ekstra olarak farklı motor kombinasyonlarına da sahip olması beklenen araç hibrit, prizli hibrit ve şarj başına 320 km menzilli tam elektrikli bir versiyona sahip olacak.
Ford'un Model E üretimine 2019 ilkbaharında Meksika'da üretime başlaması bekleniyor. Firmanın belirlediği hedefe göre aracın Chevrolet Bolt ve Ford buna engel olmadan önce Model E ismine sahip olacak olan Tesla Model 3 ile rekabet etmesi isteniyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 3 yıl en beğenilen
Bunların hepside Tesla sayesinde oluyor. Kimsenin elektrikli araç üreteceği yoktu şimdiye kadar. Tesla'yı görünce hepsi tutuştu bir anda elektrikli araç üreteceğiz diye...
Bunların hepside Tesla sayesinde oluyor. Kimsenin elektrikli araç üreteceği yoktu şimdiye kadar. Tesla'yı görünce hepsi tutuştu bir anda elektrikli araç üretece...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
sdfasfdafaf tesla fordu bitirmesinde. adamlar korkudan ismi tescilleyerek çaldı. model E yaptı adını. tesla da model 3 diye çıkardı o zamanki yeni modelini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Tesla olmasaydı araba firmalarının hiçbiri elektrikli otomobil işine giremeyecekti.Biz boşa demiyoruz rekabet iyidir diye...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keremec 3 yıl
Elon Musk'a gönderme gibi olmuş :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaomss 3 yıl
:D zaten fordta geçen gün mavi planı yayımladı. Hepsi tesadüf canım zerre tesla hayranlığı yok bu durumda. Adamlar 2012 yılında 500km menzilli, tam elektrikli, 0-100ü 3sn gibi agresif bir 4 kapılı cihaz üretmiş, sen 2019 yılında hala hibrit yada 320kmlik menzilli araç üretiyosun daha araç belli değil ama baştan söyleyeyim, performans olarakta teslanın dumanını göremez bu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
ford teslayı bitirir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kefelon 3 yıl en beğenilen
Bunların hepside Tesla sayesinde oluyor. Kimsenin elektrikli araç üreteceği yoktu şimdiye kadar. Tesla'yı görünce hepsi tutuştu bir anda elektrikli araç üreteceğiz diye...
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hesap001 3 yıl
Cakma ford yuru git isine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Türkiye’nin ilk açık inovasyon kampı Hack’n Break tüm hızıyla devam ediyor 3 yıl Sony Xperia XA inceleme videosu "Tüm detayları mercek altında" 3 yıl Dünyanın en pahalı şehirleri sıralaması açıklandı: İstanbul ucuzluyor! 3 yıl NSA, yıllarca Cisco'nun güvenlik duvarlarını gözetlemiş 3 yıl Virajı algılayamayan Tesla bariyerlere çarptı 3 yıl Hack'n Break: Tek tıkla profesyonel çeviri "Çevir.io" 3 yıl Aselsan ve Roketsan’dan “Yerli Manpads” projesi 3 yıl Instagram fotoğraflarından depresyon analizi yapabilen algoritma geliştirildi 3 yıl Gigabyte BRIX oyuna giriyor 3 yıl Akıllı telefon pazarının hakimi Android 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 Batman versiyonu geliyor 3 yıl Brazzers’ın hack’lenen Instagram hesabından Türkçe mesaj paylaşıldı 3 yıl Karşınızda Sony PS4 Slim 3 yıl Mobilite: iPhone 7 Plus videosu, Nokia'ya dönen mühendisler ve dahası... 3 yıl İnsanoğlunu Mars'a götürecek dev roketin ikincil motoru işte böyle test edildi (Video) 3 yıl Hack'n Break "Türkiye'nin ilk açık inovasyon kampındayız!" 3 yıl Vision Mercedes-Maybach 6 konsepti 3 yıl Apple, bileşen maliyetlerini düşürmek için uğraşıyor 3 yıl Facebook’tan gençlere özel yepyeni bir uygulama: Lifestage 3 yıl Yeni Avengers filmleri hakkında önemli detaylar paylaşıldı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Ford elektrikli araçlarını Model E ismi altında toplayacak Sonraki Finlandiya toplu taşımada sürücüsüz minibüsleri kullanmaya başlıyor 3 yıl Nikon D3400 ile anlık paylaşım mümkün oluyor 3 yıl Cyanogen’in kullanıcı sayılarını şişirdiği iddia ediliyor 3 yıl Juno'nun ilk yakın çekim Jüpiter fotoğrafları önümüzdeki hafta geliyor 3 yıl Razer ManO'War "Hafif Dev" kablosuz oyuncu kulaklığını inceliyoruz 3 yıl Volkswagen Touareg'e ABT Sportsline dokunuşu 3 yıl Intel ve Nvidia’nın benchmark kavgası 3 yıl Motorola, Samsung’u hırsızlıkla suçluyor 3 yıl Google, yeni girişimlere destek olmaya devam ediyor 3 yıl Volvo ile anlaşan Uber’in sürücüsüz araçları yollara çıkıyor 3 yıl Lityum-metal ile bataryalar iki kat daha fazla kapasite sunabilecek 3 yıl Asus ZenWatch 3 için en kaliteli görsel karşınızda 3 yıl 2si1 "Fiziği mükemmel" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Yerli eğitim uçağı Hürkuş uluslararası alanda onayı aldı 3 yıl Pokemon Go hesabınız haksız yere kapatıldıysa geri açtırabilirsiniz 3 yıl Intel’den hepsi bir arada sanal gerçeklik gözlüğü konsepti 3 yıl Siri yakında Whatsapp’a hükmetmeye başlayacak 3 yıl HP, yeni OMEN serisi oyuncu donanımlarını tanıttı 3 yıl 4.7 inçlik iPhone modelinde OIS ihtimali 3 yıl Airbus'tan otonom uçan taksiler geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim