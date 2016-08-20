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Volkswagen Touareg'e ABT Sportsline dokunuşu

Volkswagen Grubu modelleri üzerinde yaptığı çalışmalarla bilinen ABT Sportsline son olarak Volkswagen'in güncel SUV modeli Touareg üzerinde dokunuşlar yaptı. Detaylar haberimizde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
12,2b
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11
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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ABT Sportsline yaklaşık 25 yıldır tuning sektöründe faaliyet gösteriyor. 2002 yılından beri SUV modelleri üzerinde de çalışmalar yapan firma şu anda satış sonrası tuning sektörünün en büyükleri arasında yer alıyor. Genellikle Audi ve Volkswagen modelleri üzerinde yaptığı çalışmalarla bilinen ABT Sportsline son olarak Volkswagen'in SUV modeli Touareg'i elden geçirmiş.
İlk etapta Touareg'in 2 farklı dizel motoru üzerinde oynamalar yapan firma 3.0 TDI'ı 262 beygirden 290 beygire, 4.2 TDI'ı ise 340 beygirden 385 beygire çıkarmış ve motorun standartta 800Nm olan torkunu 880Nm değerine yükseltmiş.
Motorlara gelen geliştirmelerin yanında araca özel aerodinamik paket de hazırlayan ABT araca daha estetik bir görünüm kazandırmış. Kit dahilinde 20" ve 22" olmak üzere iki farklı jant seçeneği de sunan firma onlarla birlikte dış görünüşteki dokunuşlarını noktalıyor.
Son olarak ise aracın hem görüntüsüne katkı olarak hem de yol tutuşunu arttırmak için ABT yaylar yada havalı ABT seviye kontrol sistemi sunan firma böylelikle Volkswagen Touareg için hazırladığı kiti tamamlamış oluyor.

http://www.abt-sportsline.de/en/latest-news/news/detail/news/abt-touareg-mit-bis-zu-385-ps/news-a/show/news-c/NewsItem/news-from/1/ Yorum Yaz
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Şeker Hapı 3 yıl en beğenilen
Vw çöp
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Audi383848 3 yıl
Vw kazık.Batmadılar mı hala?
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DH Misafiri 3 yıl
beygir tork artır olsun sana yeni touareg.bırak bu işleri VW
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DH Misafiri 3 yıl
Çekiyosun beni Vw hahah volvoya özenmeye basladi galiba
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Yosunluel 3 yıl
İyidir, hojdır ama benena. Zenginin malı züğürt editörü bile meşgul ediyor, bravo.
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Şeker Hapı 3 yıl en beğenilen
Vw çöp
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halukalp 3 yıl
Volkswagen candır aga
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kadirirdem 3 yıl
araba süper duruyor ....
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aycibin 3 yıl
Yine satmaz.bu paraya mercedes bmw ya da audi suv'lar var.bir sınıf alt olsun amblemi olsun.
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JoeyBane 3 yıl aycibin
aycibin
Yine satmaz.bu paraya mercedes bmw ya da audi suv'lar var.bir sınıf alt olsun amblemi olsun.

Sen öyle dedin ya kesin batar yakında
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V4LKyR 3 yıl
880 Nm tork nedir? Çekici mi bu?
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