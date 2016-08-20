Volkswagen Touareg'e ABT Sportsline dokunuşu

ABT Sportsline yaklaşık 25 yıldır tuning sektöründe faaliyet gösteriyor. 2002 yılından beri SUV modelleri üzerinde de çalışmalar yapan firma şu anda satış sonrası tuning sektörünün en büyükleri arasında yer alıyor. Genellikle Audi ve Volkswagen modelleri üzerinde yaptığı çalışmalarla bilinen ABT Sportsline son olarak Volkswagen'in SUV modeli Touareg'i elden geçirmiş.

İlk etapta Touareg'in 2 farklı dizel motoru üzerinde oynamalar yapan firma 3.0 TDI'ı 262 beygirden 290 beygire, 4.2 TDI'ı ise 340 beygirden 385 beygire çıkarmış ve motorun standartta 800Nm olan torkunu 880Nm değerine yükseltmiş.

Motorlara gelen geliştirmelerin yanında araca özel aerodinamik paket de hazırlayan ABT araca daha estetik bir görünüm kazandırmış. Kit dahilinde 20" ve 22" olmak üzere iki farklı jant seçeneği de sunan firma onlarla birlikte dış görünüşteki dokunuşlarını noktalıyor.

Son olarak ise aracın hem görüntüsüne katkı olarak hem de yol tutuşunu arttırmak için ABT yaylar yada havalı ABT seviye kontrol sistemi sunan firma böylelikle Volkswagen Touareg için hazırladığı kiti tamamlamış oluyor.

http://www.abt-sportsline.de/en/latest-news/news/detail/news/abt-touareg-mit-bis-zu-385-ps/news-a/show/news-c/NewsItem/news-from/1/