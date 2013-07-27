Ford, titreşimli vites topuzu ile sürücülere etkili düz vites kullanımını öğretmeyi hedefliyor

Büyük otomobil üreticilerinden Ford, bünyesi dahilinde çalışan genç mühendis Zach Nelson'nun geliştirdiği titreşimli vites topuzuyla sürücülere etkili düz vites kullanımını öğretmeyi hedefliyor.

Microsoft'un Xbox360 isimli oyun konsonuyla beraber gelen kontrolcüsünde yer alan titreşim motorunu kullanan Zach Nelson, bu motoru üç boyutlu yazıcı ile oluşturduğu vites topuzu bünyesine eklemiş. Üzerinde yer alan ufak LCD ekran ile mevcut vitesi de gösterebilen sistem, araçlara ya da farklı tablet bilgisayarlara bağlanarak sürücülere doğru motor devirleri ve vites değişimlerini tireşim üzerinden bildiriyor ve bu sayede de düz vitesli araçların düşük yakıt sarfiyatıyla kullanımını öğretiyor.

Yazılım tarafı açık kaynak kodlu olarak hazırlanan Ford titreşimli vites topuzu, söylediğine göre bütün standart vites topuzları yerine takılabiliyor. Yakın zamanda kullanıma geçmesi beklenemeyen sistem hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.wired.com/autopia/2013/07/ford-shifter/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wiredautopia+%28Wired%3A+Blog+-+Autopia%29