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Ford, titreşimli vites topuzu ile sürücülere etkili düz vites kullanımını öğretmeyi hedefliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ford, titreşimli vites topuzu ile sürücülere etkili düz vites kullanımını öğretmeyi hedefliyor
Büyük otomobil üreticilerinden Ford, bünyesi dahilinde çalışan genç mühendis Zach Nelson'nun geliştirdiği titreşimli vites topuzuyla sürücülere etkili düz vites kullanımını öğretmeyi hedefliyor.
Microsoft'un Xbox360 isimli oyun konsonuyla beraber gelen kontrolcüsünde yer alan titreşim motorunu kullanan Zach Nelson, bu motoru üç boyutlu yazıcı ile oluşturduğu vites topuzu bünyesine eklemiş. Üzerinde yer alan ufak LCD ekran ile mevcut vitesi de gösterebilen sistem, araçlara ya da farklı tablet bilgisayarlara bağlanarak sürücülere doğru motor devirleri ve vites değişimlerini tireşim üzerinden bildiriyor ve bu sayede de düz vitesli araçların düşük yakıt sarfiyatıyla kullanımını öğretiyor.
Yazılım tarafı açık kaynak kodlu olarak hazırlanan Ford titreşimli vites topuzu, söylediğine göre bütün standart vites topuzları yerine takılabiliyor. Yakın zamanda kullanıma geçmesi beklenemeyen sistem hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.wired.com/autopia/2013/07/ford-shifter/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+wiredautopia+%28Wired%3A+Blog+-+Autopia%29 Yorum Yaz
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cihangir151 6 yıl
eli topuzda mı gezecek adam? onun yerine değişen renkte gösterge panel aydınlatması kullansınlar daha iyi. mesela maksimum tork değerinin düşmeye başladığı veya devrin gereksiz yükseldiği durumlarda gösterge panel ışığı kademeli olarak yeşilden sarı, turuncu ve kırmızıya dönse gibi. gözünün önündeki değişen ışığı da gözlerini oraya dikmeye gerek kalmadan göremeyecek olan yoktur herhalde.
eli topuzda mı gezecek adam? onun yerine değişen renkte gösterge panel aydınlatması kullansınlar daha iyi. mesela maksimum tork değerinin düşmeye başladığı veya...
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MegaWolt38 6 yıl
Manuel vites mi kaldı bu devirde? Ford'un bakış açısı bu kadar hödük işte. İnsanlar ABD de ve AB de sadece spor arabalarda düz vites kullanıyor, onun haricinde abd de bu oran çok yüksek. Bizde de giderek artıyor otomatik vites kullanımı. Ford hala düz vitesle uğraşana kadar başka işlere yoğunlaşsın.
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umutarslan.com 6 yıl
cem yılmaz'ında dediği gibi.Aleti bulup eline vermek.. joystick :D
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exclusive 6 yıl
Bari titresimin yaninda bip diye de bir ses ciksin. Vitesi degistirmedigin surece 5 saniyede bir tekrar etsin. Boylesi daha mantikli. Yoksa yol boyu tek elle surecek hali yok insanlarin.
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retro. 6 yıl
reno bunu 1990 yilindan beri yapiyor ideal devir araliginde topuz sahlaniyor
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Xagdas 6 yıl
Fikir başlangıç için çok iyi.
Ama bence araçlarda "Ekonomi yardımcısı" olsa ve "Ekonomi modu" açıkken navigasyonlardaki gibi bir kadın sesinin "VİTES YÜKSELT/DÜŞÜR" diye sesli veya "BİİİP"li ikaz etmesi daha iyi olur.
Ayrıca vitein topuz başına değil de, vitesin takılması gereken konumda bir ışık yansa daha iyi olur. Vitesi yükselt veya düşür dediğinde nereye takması gerektiğini göstermiş olur.
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Sebastian Shaw 6 yıl
düz vites kullanan birisi zaten kendi aracına alışmıştır başka bir araç kullandığında da en fazla bir günün sonunda aracın ne zaman vites istediğini sesinden anlar bunun için ekranda veya vites topuzunda vites değiştir uyarısı vermesine gerek yok
ha rahat rahat arabamı kullanayım diyorsanız zaten otomatik vites icat edildi mis gibi dertsiz tasassız al kullan ne debriyaj derdi var ne araba geriye kaçırdı derdi
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onizuka_sensei 6 yıl
Yine tehlikeli bi haber başlığı olmuş
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sertdemiry 6 yıl
VW'lerde var zaten bu, ne zaman ne vitesi kullanman gerektiğini gösteriyor. Araç kullanan birisi sürekli vites topuzuna mı bakacak hangi viteste olduğunu görmek için :P
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bayraak 6 yıl
Çok amaçlı vites topuzu
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cihangir151 6 yıl
eli topuzda mı gezecek adam? onun yerine değişen renkte gösterge panel aydınlatması kullansınlar daha iyi. mesela maksimum tork değerinin düşmeye başladığı veya devrin gereksiz yükseldiği durumlarda gösterge panel ışığı kademeli olarak yeşilden sarı, turuncu ve kırmızıya dönse gibi. gözünün önündeki değişen ışığı da gözlerini oraya dikmeye gerek kalmadan göremeyecek olan yoktur herhalde.
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a.f.y. 6 yıl
şeklini tarağa benzetmek zorunda mıydı? Adamın aklın adirek titreşimli tarak geliyor.
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