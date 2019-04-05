Ford'un duyurduğu hibrit modellerden 5 tanesi Türkiye'de üretilecek

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Ford, Amsterdam’da düzenlediği GoFurther isimli etkinlikte 16 elektrikli model duyurusu yaptı. ABD’li üreticinin bu konudaki en büyük destekçilerinden biri Ford Otosan olacak. Ford Otosan, Gölcük’teki fabrikasında 2’si plug-in (şarj edilebilir) olmak üzere toplam 5 farklı hibrit model üretecek.

Türkiye'de üretilen ilk hibrit ticari araçlar

ABD’li otomotiv devi Ford’un GoFurther etkinliğinde görücüye çıkardığı Tourneo Custom Plug-in Hybrid, Transit Custom Plug-in Hybrid, Transit EcoBlue Hybrid, Transit Custom EcoBlue Hybrid ve Tourneo Custom EcoBlue Hybrid modelleri Türkiye’de üretilecek. Bu araçlar, Türkiye’de üretilen ilk plug-in hibrit modeller olmanın yanı sıra Türkiye’de üretilen ilk hibrit ticari araçlar olacak.

Tamamen elektrikli Transit de Gölcük'te üretilecek

Ford Otosan, hibrit modellerin yanı sıra etkinlikte duyurulan tamamen elektrikli Transit modelini de Türkiye’de üretecek. 2020 yılında Gölcük’te üretim bandına çıkarılacak araç 2021 yılında satışa sunulacak. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün’ün açıklamasına göre hibrit modeller yıl sonunda, plug-in hibrit modeller ise önümüzdeki yıl bayilerdeki yerini almış olacak.

Hibrit serüveni C-HR ile başladı

Türkiye’de hibrit araç üretimi ilk kez Toyota C-HR ile başladı. 2016'nın son çeyreğinde seri üretimine başlanan C-HR, Sakarya'dan 47 ülkeye ihraç ediliyor. Ardından, yeni nesil Toyota Corolla Sedan’ın hibrit versiyonuyla birlikte Sakarya’da üretilen hibrit sayısı arttı. Çok yakında Japon üreticiye Renault da katılacak ve ilk hibrit modeli olacak yeni Clio’yu Bursa’da üretecek.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/golcukte-voltaj-yukseliyor-41172871