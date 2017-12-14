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Ford yanıtladı: Fusion ve Mondeo'nun üretimi Çin'e mi kaydırılacak?

Fusion ve Mondeo'nun üretimini Çin'e taşıyarak, Çin yapımı Fusion'ı Kuzey Amerika'ya, Mondeo'yu ise Avrupa'ya ihraç edeceği söylenen Ford, bir bildiri yayınlayarak konuya açıklık getirdi.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Otomobil devi Ford'un 2020'de sedan Fusion ve Mondeo modellerinin üretimini Çin'e taşıyacağı bildirilmişti. İsmi açıklanmayan üç farklı kaynak tarafından Reuters'a verilen bilgilerde, Fusion modelinin artık Meksika'nın Hermosillo şehrinde üretilmeyeceği, aynı şekilde İspanya'nın Valencia kentinde üretilen Mondeo üretiminin de Çin'e kaydırılacağı yazıyordu.
Ayrıca Bkz. "Zorlu Enerji, Tesla kiralama platformu kuruyor"
Ayrıca yayınlanan raporda ayrıca otomobil üreticisinin Çin yapımı Fusion'ı Kuzey Amerika'ya, Mondeo'yu ise Avrupa'ya ihraç edeceği belirtilmişti. Ancak konuyla ilgili bildiri yayınlayan Ford böyle bir planın olmadığını açıkladı. Şirket yaptığı duyuruda "Yeni nesil Fusion ve Mondeo'yu Çin'den Kuzey Amerika'ya ve Avrupa'ya ihraç etme planımız yok. Fusion ve Mondeo, Ford otomobil serisinin önemli birer parçasıdır" dedi.

Ford, Meksika'daki fabrikasında SUV üretimini arttırmak istiyor

Bu açıklamaya rağmen, özellikle de Hermosillo tesisinde SUV üretimini arttırmayı planlayan Ford'un sedan üretimini Çin'e kaydırması mantıklı görünüyor. Ancak yine de şimdilik şirketin açıklamalarına inanmak durumundayız. Öte yandan Ford geçtiğimiz Haziran ayında bazı Fiesta'ların üretimini Meksika'dan Çin'e taşıyacağını doğrulamıştı. Şirket elektrikli araç üretimini ise Meksika'da yapacak.

https://www.usatoday.com/story/money/cars/2017/12/14/ford-denies-plan-import-fusion-sedans-china-u-s/950124001/ Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
Bence mahsuru yok fakat kalite düşmediği takdirde.
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BekirTemel 1 yıl
Trump bunu kara listeye aldı.
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zotacing 1 yıl
Mondeo çok iyi araç ancak, ufak tefek eksiklikleri var. Makyajlı kasa bir gelsin bakalım merak ediyorum.
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Mendieta58 1 yıl
Şu arabayı mundar ettiler
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Astforum 1 yıl
Zaten Fusion Avrupa'da yok. Kuzey Amerika daki modeller ise bize gelenlerden çok farklıydı.
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zeytinkoy 1 yıl
Daha yakın zamanda Mondeo fabrikasını Belçika'dan İspanya'ya taşıdılar. Hatta bu yüzden mevcut kasa Mondeo'nun gelmesi 2 yıl kadar gecikti.
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dr20mouse 1 yıl
Kalitesinden ödün vermeyecekse fiyat düşüşü olacaksa hayır diyemeyiz ki. 2 hafta bir tanıdığım 2017 mondeo aldı baya güzel alet bence passattan daha iyi.
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