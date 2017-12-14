Ford yanıtladı: Fusion ve Mondeo'nun üretimi Çin'e mi kaydırılacak?

Otomobil devi Ford'un 2020'de sedan Fusion ve Mondeo modellerinin üretimini Çin'e taşıyacağı bildirilmişti. İsmi açıklanmayan üç farklı kaynak tarafından Reuters'a verilen bilgilerde, Fusion modelinin artık Meksika'nın Hermosillo şehrinde üretilmeyeceği, aynı şekilde İspanya'nın Valencia kentinde üretilen Mondeo üretiminin de Çin'e kaydırılacağı yazıyordu.

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Ayrıca yayınlanan raporda ayrıca otomobil üreticisinin Çin yapımı Fusion'ı Kuzey Amerika'ya, Mondeo'yu ise Avrupa'ya ihraç edeceği belirtilmişti. Ancak konuyla ilgili bildiri yayınlayan Ford böyle bir planın olmadığını açıkladı. Şirket yaptığı duyuruda "Yeni nesil Fusion ve Mondeo'yu Çin'den Kuzey Amerika'ya ve Avrupa'ya ihraç etme planımız yok. Fusion ve Mondeo, Ford otomobil serisinin önemli birer parçasıdır" dedi.

Ford, Meksika'daki fabrikasında SUV üretimini arttırmak istiyor

Bu açıklamaya rağmen, özellikle de Hermosillo tesisinde SUV üretimini arttırmayı planlayan Ford'un sedan üretimini Çin'e kaydırması mantıklı görünüyor. Ancak yine de şimdilik şirketin açıklamalarına inanmak durumundayız. Öte yandan Ford geçtiğimiz Haziran ayında bazı Fiesta'ların üretimini Meksika'dan Çin'e taşıyacağını doğrulamıştı. Şirket elektrikli araç üretimini ise Meksika'da yapacak.

https://www.usatoday.com/story/money/cars/2017/12/14/ford-denies-plan-import-fusion-sedans-china-u-s/950124001/