Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zorlu Enerji, Tesla kiralama platformu kuruyor

Zorlu Enerji, elektrikli araç trendine uyum sağlamak için hızlı şarj istasyonu ve elektrikli araç kiralama platformu için yatırım yapıyor. Kullanıcılar Türkiye'de Tesla otomobil kiralayabilecek.
1 yıl
5,8b
1
29
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Zorlu Enerji, Tesla kiralama platformu kuruyor

Zorlu Enerji, elektrikli araç trendine uyum sağlamak için yeni iş alanlarına yatırım yapıyor. Vestel markasıyla araç şarj istasyonu yatırımı yapan şirket, şimdide elektrikli otomobillerden oluşan araç kiralama platformu kuracak.

Elektrikli araç paylaşım platformunda ilk etapta 51 adet Tesla araç bulunacak ve İstanbul’da hizmet verecek. Daha sonra İzmir ve Ankara’ya yayılacak ve elektrikli otomobil filosu 3000 araca ulaşacak.

Araçlar saatlik, günlük veya uzun süreli kiralanabilecek. Kullanıcılar mobil uygulama üzerinden rezervasyon yapacak. Aracın yanına gittiğinde uygulamadaki düğmeye bastığında kapı açılacak. Anahtar arabanın üzerinde olacak.


Kira süresi bittiğinde de arabayı önceden belirlenmiş noktalardan birine götürüp bırakmak yeterli olacak. Aracı şarj istasyonu bulunan bir yerde şarja takıp terk eden indirim ya da bonus kazanacak.

Hızlı şarj istasyonları

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, yurt çapında şarj istasyonları kurmaya başlayacaklarını vurgulayarak “Önümüzdeki dönemde şarj istasyonları gündemimize girecek. Türkiye’de uzun vadede her yere şarj istasyonları kurmaya çalışacağız. 2018 yılında şarj istasyonlarını kurmaya başlayacağız. Aslında trafikte yeterli elektrikli araba yok, sınırlı ve sembolik olacak. Ama bu orta vadede büyüyecek bir iş”

Elektrikli araçlar için normal ve hızlı olmak üzere iki çeşit şarj yöntemi bulunduğunu kaydeden Sinan Ak, "Normal şarj üzerinden para kazanmak pek mümkün olmayacak. Çünkü sınırlı kullanım yapanlar araçlarını akşamları kendi evlerinde şarj edebiliyor. Dolayısıyla burada büyük bir ticari gelişme olamayacak. Ama DC charger dediğimiz hızlı şarj istasyonları kurmak önemli. O yüzden DC charger’lara talep olacak. Vakit nakit olgusundan hareket edersek, anında şarj edip para ödemek söz konusu olacağı için hızlı şarj sistemlerine yöneleceğiz" diye konuştu.


https://www.dunya.com/sirketler/zorlu-enerjiden-herkese-tesla-haberi-394428 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
celal_55 1 yıl en beğenilen
üretmeye gelince yok,taşın altına koyma ama kirala parayı kır.Sonra vatan millet sakarya.Ne güzel İstanbul be.
1 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Frost05 1 yıl
Vestel yine devlete "yerli arabanın satılması için dışarıdan gelenlere %1 milyon vergi getirilmeli" diye yalvarıp yakarır
Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cem1907 1 yıl
kendileri yerli arac isinde yoklar mı hem de elektirikli neden yerli arac yapimini beklemeyip amerikan markasi arac aliyorlar 3 bin adet az degil
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kartal172 1 yıl
Çünkü herkes kendi cebini doldurmanın peşinde. Ülke için düşündüğünden değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stannis Baratheon. 1 yıl
Zorlu grubu iyi işlere imza atıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 1 yıl
Bence zekice bir hamle. Kiralamak isteyen çok olacaktır..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Yerli araba yapmayacaklar mıydı bunlar ? Bu neyin nesi şimdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
isakoc 1 yıl
Onun yerine Türkiye'ye elektrikli şarj istasyonları kur ayriyetten sadece bu ülkede üretim yapan değil, tüm dünyada elektrikli araba üreten firmalara pil üretimi yapsanıza. Hazır pil mazemeleri üreten fabrika kurmuşsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Astforum 1 yıl
Helal olsun Zorlu'ya. Adamların vizyonu geniş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ksk_kaan 1 yıl
Valla fiyatları makul olursa ihtiyacım oldukça kullanırım.Makul olmasa bile sadece Tesla merakımdan kiralar denerim ilk etapta
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 1 yıl
Volvo'yu satın alaydı ya Zorlu parası mı yoktu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bestanealtcizgi 1 yıl
Tesla resmi olarak Turkiye'ye girene kadar is yapma sansi var, ardindna yok. Sebebi ise Tesla Network.
Tesla zaten uzun suredir araclarin paylasilabilrligi ve otonom surus uzerinde calisiyor. Fikir kabaca soyle, Tesla araciniz varsa eger ise ornegin ise gidip aracla isiniz bittikten sonra uzun sure kullanmayacaksaniz araci Tesla Network'e dahil ediyorsunuz. Buradaki araclar otonom surus ile uber benzeri bir hizmet veriyor araci olmayanlara. Uber'de oldugu gibi arac istiyorsunuz en yakinda park edilmis olan arac gelip sizi aliyor, istediginiz yere goturuyor daha sonra otopark'a geri donuyor. Boylece araciniz garajda bekleyecegine para kazaniyor. Turkiye'de yaygin olmayan lease yonetimi ile arac alinmissa eger buradan gelen para lease odemesinden dusuluyor vs. vs.
Zorlu gibi bir sanayii devi bunu bilmeden yatirim yapar mi bu ise emin degilim. Belki de ileride cep telefonuna yaptiklari gibi Tesla'nin kendi hizmetine de ithal oldugu icin yaptirim getireceklerine guveniyor olabilirler.
electrek.co/...
electrek.co/...
teslarati.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cem1907 1 yıl bestanealtcizgi
çok güzel bir sistemmiş bu şimdi diyelimki benim tesla aracım var arada kullanıyorum garajda duruyor öylece bu tesla network'e aracı verdim muhtemelen belli bir yüzdesini alıyordur hizmet bedeli olarak ama bu türkiyede pek işe yaramaz sürücüsüz bir arac yolda görse bizimkiler durdurur bir şekilde aracı parçalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obsesoz 1 yıl
Bi tur binim mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +278 12 Angry Men +166 Informed +151 serdar_k +126 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +89 flowerhorn +84 Chronotide +78 MS4343 +70
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5758 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, vestel ve
9 etiket daha araç kiralama zorlu holding tesla kiralama zorlu enerji hızlı şarj istasyonu Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl NASA ve Google açıkladı: İşte tam 8 gezegenli Güneş Sistemi 1 yıl ABD'de internete büyük darbe: Ağ Tarafsızlığı kuralları kaldırıldı 1 yıl Güçlü dizüstüler için Ryzen G serisi APU’lar geliyor 1 yıl Tesla'nın elektrikli tırına rakip adayı var: Thor ET-One 1 yıl İşte internet dünyasını sarsan optik illüzyon: "Eğrisel körlük" nedir? 1 yıl iMac Pro yarın sahneye çıkıyor (Satışta!) 1 yıl iOS 11.2.1 sürümüyle birlikte iPhone X'un kamerasının odaklanma sorunu giderildi 1 yıl Samson'un uçan arabası 2018 ilkbaharında satışa çıkıyor 1 yıl Huawei’den müşteriye kolaylık sağlayan VIP servis hizmeti 1 yıl Mahkeme kararı belli oldu: Booking.com Türkiye'ye geri dönebilir 1 yıl eBay Bitcoin'i ödeme yöntemlerine ekleyebilir 1 yıl Yapay zeka bu sefer de inşaat sektöründe 1 yıl 20 saat pil ömrü sunan dizüstü bilgisayar l HP Envy X2 1 yıl Ford yanıtladı: Fusion ve Mondeo'nun üretimi Çin'e mi kaydırılacak? 1 yıl TSK, ilk kez “Roket Koruma Ağı” sistemini kullanmaya başladı 1 yıl Inno3D’den GeForce GTX 1080 ayarında madencilik kartı 1 yıl LG, 2018 serisi Gram dizüstü bilgisayarlarını duyurdu 1 yıl TrueDepth geliştiricisine Apple’dan 390 milyon dolar yatırım 1 yıl Masaüstü AMD APU’ları görünmeye başladı 1 yıl Google Assistant tablet ve eski telefonlara geliyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Zorlu Enerji, Tesla kiralama platformu kuruyor Sonraki Blue Origin'in roket denemesinden muhteşem görüntüler "Uzay turizmine doğru" 1 yıl Güvenlik açığı mı yoksa psikolojik açık mı? 1 yıl Trump, devlet kurumlarında Kaspersky kullanımını kanunen de yasakladı 1 yıl Orta sınıf Huawei Honor 9 Lite dört kamerayla geliyor 1 yıl Fransa okullarda cep telefonunu yasaklıyor 1 yıl NASA ve Google, bugün çok önemli bir keşif duyurusu yapmaya hazırlanıyor 1 yıl iOS 11.2.1 yayınlandı: HomeKit güvenlik açığı düzeltiliyor 1 yıl Ay'a reklam panoları dikecekler: Japon uzay şirketi, 90 milyon dolarlık yatırım aldı 1 yıl 2019 Volkswagen Jetta'ya ait yeni eskiz görseller yayınlandı 1 yıl Microsoft ile IOTA ortak değilmiş 1 yıl Şimdiye kadar sadece 50.000 adet Essential Phone satıldı 1 yıl Intel Inside pazarlama programının bütçesi kesintiye uğruyor 1 yıl Yeni teknikle metastaz yapan hücreler anlık olarak takip edilebilecek 1 yıl Galaxy S9'un tasarımı ve renk seçenekleri sızdırıldı 1 yıl Google Duo artık Android arama ekranında 1 yıl Xiaomi Mi Router 3C incelemesi "Beyaz F/P canavarı mı acaba?" 1 yıl Borsa İstanbul, BISTcoin isimli kripto para için çalışmalara başladı 1 yıl Türkiye Kart ile tüm işlemler tek karttan yapılacak 1 yıl Adobe Lightroom CC artık fotoğrafları yapay zekayla otomatik olarak düzenleyebiliyor 1 yıl Mini, 2021 yılı için yeni bir SUV hazırlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim