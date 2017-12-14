Zorlu Enerji, Tesla kiralama platformu kuruyor

Zorlu Enerji, elektrikli araç trendine uyum sağlamak için yeni iş alanlarına yatırım yapıyor. Vestel markasıyla araç şarj istasyonu yatırımı yapan şirket, şimdide elektrikli otomobillerden oluşan araç kiralama platformu kuracak.

Elektrikli araç paylaşım platformunda ilk etapta 51 adet Tesla araç bulunacak ve İstanbul’da hizmet verecek. Daha sonra İzmir ve Ankara’ya yayılacak ve elektrikli otomobil filosu 3000 araca ulaşacak.

Araçlar saatlik, günlük veya uzun süreli kiralanabilecek. Kullanıcılar mobil uygulama üzerinden rezervasyon yapacak. Aracın yanına gittiğinde uygulamadaki düğmeye bastığında kapı açılacak. Anahtar arabanın üzerinde olacak.





Kira süresi bittiğinde de arabayı önceden belirlenmiş noktalardan birine götürüp bırakmak yeterli olacak. Aracı şarj istasyonu bulunan bir yerde şarja takıp terk eden indirim ya da bonus kazanacak.

Hızlı şarj istasyonları

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, yurt çapında şarj istasyonları kurmaya başlayacaklarını vurgulayarak “Önümüzdeki dönemde şarj istasyonları gündemimize girecek. Türkiye’de uzun vadede her yere şarj istasyonları kurmaya çalışacağız. 2018 yılında şarj istasyonlarını kurmaya başlayacağız. Aslında trafikte yeterli elektrikli araba yok, sınırlı ve sembolik olacak. Ama bu orta vadede büyüyecek bir iş”

Elektrikli araçlar için normal ve hızlı olmak üzere iki çeşit şarj yöntemi bulunduğunu kaydeden Sinan Ak, "Normal şarj üzerinden para kazanmak pek mümkün olmayacak. Çünkü sınırlı kullanım yapanlar araçlarını akşamları kendi evlerinde şarj edebiliyor. Dolayısıyla burada büyük bir ticari gelişme olamayacak. Ama DC charger dediğimiz hızlı şarj istasyonları kurmak önemli. O yüzden DC charger’lara talep olacak. Vakit nakit olgusundan hareket edersek, anında şarj edip para ödemek söz konusu olacağı için hızlı şarj sistemlerine yöneleceğiz" diye konuştu.

https://www.dunya.com/sirketler/zorlu-enerjiden-herkese-tesla-haberi-394428