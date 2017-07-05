Formik asitle çalışan otobüsler yakın tarihte yollarda olacak

Hidrazinin parçalanması sırasında ortaya karbondioksit ve hidrojen çıkıyor. Hem karbondioksitin, hem de hidrojenin elektrik üretim sürecine dahil olduğu için bu yöntemden güç alan otobüslerin karbon salınımı yapmadığı söylenebilir. Öte yandan hidrazinin üretiminde kullanılan formik asit de endüstriyel amaçlarla büyük miktarlarda üretilebilen, son derece ucuz ve güvenli bir madde.
Öğrenciler, bu tepkimelerin gerçekleştiği karavan benzeri parçaya REX (range-extender) adını vermişler. Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi otobüsün arka kısmına bağlanabilen REX, VDL tarafından üretilen sıradan bir otobüse yenilenebilir enerji sunuyor. REX’in hangi tür otobüslere enerji sağlayabildiği henüz tam olarak bilinmiyor ancak yarın (6 Temmuz) tarihinde REX’in tüm detaylarıyla tanıtılacağı bir etkinlik düzenlenecek.
https://www.engadget.com/2017/07/05/bus-powered-formic-acid-sustainable-vehicle-fuel/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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