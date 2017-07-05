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Formik asitle çalışan otobüsler yakın tarihte yollarda olacak

Üniversite öğrencileri karınca asidi olarak da bilinen formik asit ile otobüslere enerji sağlamayı başardılar. Karbon salınımı yapmayan otobüslerin sene sonunda yollarda olacağı öngörülüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Eindhoven Teknoloji Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin oluşturduğu FAST isimli ekip, doğa dostu bir yakıt olan formik asitle otobüslere enerji sağlamayı başardılar. Halk arasında karınca asidi olarak bilinen ve bu minik canlıların yanı sıra ısırgan otu tarafından da üretilen formik asit, hidrazin olarak bilinen bir kimyasal bileşenin üretiminde kullanılıyor. Sıvı olmasından dolayı batarya olarak kullanıldığında normalinden dört kat daha fazla enerji yoğunluğuna sahip olan hidrazin, yüzde 99 oranında formik asitin ve performans artırıcı etken maddenin karıştırılmasından elde ediliyor.

Hidrazinin parçalanması sırasında ortaya karbondioksit ve hidrojen çıkıyor. Hem karbondioksitin, hem de hidrojenin elektrik üretim sürecine dahil olduğu için bu yöntemden güç alan otobüslerin karbon salınımı yapmadığı söylenebilir. Öte yandan hidrazinin üretiminde kullanılan formik asit de endüstriyel amaçlarla büyük miktarlarda üretilebilen, son derece ucuz ve güvenli bir madde.

Öğrenciler, bu tepkimelerin gerçekleştiği karavan benzeri parçaya REX (range-extender) adını vermişler. Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi otobüsün arka kısmına bağlanabilen REX, VDL tarafından üretilen sıradan bir otobüse yenilenebilir enerji sunuyor. REX’in hangi tür otobüslere enerji sağlayabildiği henüz tam olarak bilinmiyor ancak yarın (6 Temmuz) tarihinde REX’in tüm detaylarıyla tanıtılacağı bir etkinlik düzenlenecek.


https://www.engadget.com/2017/07/05/bus-powered-formic-acid-sustainable-vehicle-fuel/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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QuexSeeL 2 yıl
Etkinlik ne oldu? Hangi tür yakıtlı araçlara uygun olduğuna dair açıklama yapıldı mı?
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firat_kilic 2 yıl
güneş enerjisi hatta bedava bile olsa yakıtsız bile olsa bilet alacaklar birde zam yapacaklar... belki bu otobusu yapan elemanlar bile bilet atmak zorunda kalacak.. bunu anladıysan sonra konuşalım...
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firat_kilic 2 yıl
hepsi yalan // insan kanı ve teri ile çalışan otobus bunlar... // dolaylı yolun yollarını takip edersen anlarsın...
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Kerim5100 2 yıl
Dönüşüm maliyeti ucuz olursa CNG li araçlarda iş görür...
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V4LKyR 2 yıl
Performans arttırıcı etken madde!!!
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muratai 2 yıl
Burda önemli olan bu formik asidi kaç paraya üretebilicez. Hidrazin üretiminde kullanılan filan demiş, hidrazin uzay roketi yakıtı gibi bişi değilmi yahu? O kadar güç mü var bunda?
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sis651 2 yıl
Range Extender yani menzil arttırıcı?..
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kadirirdem 2 yıl
Belki CNG ile çalışan otobüslerde buna dönüşür ileride...
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suslu76 2 yıl
ne varmis sene sonunda?
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arel.gr 2 yıl
"sene sonu" ne kadar damdan düşme !
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