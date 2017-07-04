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Çin'in yükseltilmiş otobüs projesi tezgah çıktı

Çin'deki yükseltilmiş otobüs projesinin aslında bir dolandırıcılık girişimi olduğu anlaşıldı. Projenin toplamda 1.3 milyar dolar fonlanmasını sağlayan Huaying Kailai ile ilişkili 30 kişi gözaltında.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl Çin'de çok fazla ilgi gören "yükseltilmiş otobüs" konseptinin aslında bir dolandırıcılık girişimi olduğu anlaşıldı. Prototip bir versiyon test edilmiş olsa da, proje hızla finansal problemlerle karşılaştı ve sonuç olarak kaderine terk edildi. Çinli yetkililere göre, tüm proje başından beri bir aldatmacaydı.
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Devam eden bir soruşturma kapsamında otobüse gelir sağlamak için para toplayan finansman platformu Huaying Kailai ile bağlantılı 30 kişi polis tarafından tutuklanmış durumda. Huaying Kailai, Transit Elevated Bus (TEB) isimli projenin fonlanmasına yardımcı olmuştu ancak bu faaliyetin şu anda yasa dışı bağış toplama olduğuna inanılıyor.
Gelen haberlere göre TEB'e milyonlarca dolar para akıtan en az 72 yatırımcı, projenin CEO'su Bai Zhiming ve Huaying Kailai'ye dava açmış durumdalar. Yükseltilmiş otobüs girişiminin 2016 yılının sonuna kadar 1.3 milyar dolarlık bir fon toplamayı başardığını da ekleyelim.

https://www.engadget.com/2017/07/04/chinas-elevated-bus-was-a-scam-after-all/ Yorum Yaz
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black_67 2 yıl en beğenilen
Biz yıllardır araçlardan alınan haksız vergiyle dolandırılıyoruz kime şikayet edelim
2 Yanıt Yanıtla +54
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stalker(1979) 2 yıl
Oha adamların dolandırıcılığında bile ne kadar plan proje var :) Dünyada bizim üzerimize dolandırıcı yok zannediyordum ancak varmış :)
1 Yanıt Yanıtla +28
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pokezoom 2 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
Oha adamların dolandırıcılığında bile ne kadar plan proje var :) Dünyada bizim üzerimize dolandırıcı yok zannediyordum ancak varmış :)

Onlarda dolandıran yakalanıp ortaya çıkartılıyor. Bizdekiler daha kaliteli. Örnek bı jet Fadıl vardı bizde. Adam toplu konut yapicam dedi. Topladı parayı. Dolandırdı. Sonra yerli oto yapicam dedi. Millet parayı bastı bu adama. Dolandırdı. Yaşam merkezi yapicam dedi. Millet gene bastı parayı. Dolandırdı. Sonra gene gündeme yerli otosunu çıkardı. Devleti de arkasına alarak dolandırdı. Gitti Malezya başkanıyla görüştü. Proton araçları ülkeye getirdi. Hem malezyayi hem ülkemizi dolandırdı. Sonra müslümanlara yasam merkezi yapicam dedi. Gitti Bayrampaşa ya dev bir yer yaptı gösterişten. Milyon dolarlar topladı gene dolandırdı. Ülkeden kacti. Millet dediklerimi yanlış anladi. Ülke bana gereken desteği vermedi dedi. Gitti milletvekili adayı oldu gene o arada dolandırdı. İşin ilginci her seferinde aynı ülkedeki insanları dolandırdı. Hayali bı dünya şirket acti. Hepsinden dolandirdi. Geçen hapse girdi ve beraat etti. Ben bu adamdan daha kaliteli dolandirici tanımıyorum. İnanmayan varsa jet Fadıl dolandiriciliklari yazsın. Hepsi internette mevcut. Şimdi yeni bir yatırım daha yapıyormuş.
dolandırmaya devam yani. Gör bak gene milleti dolandiracak :D
stalker(1979)Oha adamların dolandırıcılığında bile ne kadar plan proje var :) Dünyada bizim üzerimize dolandırıcı yok zannediyordum ancak varm...
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津波 2 yıl
Başlık da öyle bir başlık ki dolap çevirmişler, bilezik gibi geçirmişler, saksıya fesleğen gibi oturtmuşlar manası da çıkar
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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_mp_ 2 yıl
Jet fang shu
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rabitelli 2 yıl
Satarlar ki bunu Türkiye'ye
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aykut467 2 yıl
çini çıkar yerine Türkiye yaz bir kişi bile şaşırmaz habere normal der geçeriz
hatta verilen sözler yerine getirildiği için gurur duyarız sonuçta milletin ... koyacağız diye bir vaat var insan beklenti içine giriyor
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Philae 2 yıl
zaten mantıklı olan hiç bir tarafı yoktu. monorail var başka teknolojiler var anlamsız bir şeydi. o araç kabşaktan nasıl dönecek durunca alltaki tarfik ne olacak bi sürü soru işareti vardı.
iyi kandırmışlar bu vakte kadar
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gs09gs09 2 yıl Philae
Ne var kavsakda donmesinde bir platformun ustune gelir platformla beraber doner yola devam eder
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MÜŞAVİR 2 yıl
Haber için videoyu izledim, video bitiminde önerilen videolara gitti elim. Derken yok tren yolları yok dev uçaklar, yok extreme helikopterler derken 40 dk. dır youtube da video izlettiriyorsunuz hayınlar.
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Guest-02D0AD92F 2 yıl
bir mühendis olarak bu projenin en başından beri bir garip! olduğunu düşünmüştüm. trafikte yükseltilmiş bir araç iyi de kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçitler, alt geçitler vs. bunlar gibi bir sürü şart için altyapının çok fazla değişmesi gerekiyordu.trafik kuralllarının da düzenlenmesi gerekiyor. beraberinde bir çok güvenlik riski de taşiyor, bir kaza anında aracın nasıl davranacağını tahmin etmek, özellikle giriş çıkışlardan uzak olan yolcuların tahliyesini sağlamak çok zor bir iş. kısacası bu tarz araçlar yerine "manyetik trenlerin" daha iyi bir alternatif olduğunu düşünmüştüm. o nedenle bu habere pek te şaşırmadım.
ancak bu çinliler bir dolandırıcılık yapmak için neden bu kadar masraf yapıyorlar ki. bizde jet fadıl var misal. ondan örnek alsalardı ya. "Maldivler'de dünyanın ilk 15 yıldızlı oteli" patlat bir tane. bak nasıl para kırıyorsun hayali proje ile. hepsi topu 3-5 tane render aldın mı tüm masrafın bu olur.
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Mr. Jingles 2 yıl
Adamların çıkardıkları telefonlar bile çakma.
Projelerinin de çakma olmasına pek şaşırmamak lazım.
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kadirirdem 2 yıl
Çin bari sen yapma :D
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Angel of the Lord 2 yıl
Aklıma Ankara Keçiören metrosu geldi. Ama sanırım bitmiş, açılmış bu yıl başlarında. Ne diyelim hayırlısı.
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çin, yatırım ve
15 etiket daha dava dolandırıcılık para finans suç yükseltilmiş otobüs aldatmaca vurgun teb transit elevated bus Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven MPopüler Popüler
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