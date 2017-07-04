Çin'in yükseltilmiş otobüs projesi tezgah çıktı

Geçtiğimiz yıl Çin'de çok fazla ilgi gören "yükseltilmiş otobüs" konseptinin aslında bir dolandırıcılık girişimi olduğu anlaşıldı. Prototip bir versiyon test edilmiş olsa da, proje hızla finansal problemlerle karşılaştı ve sonuç olarak kaderine terk edildi. Çinli yetkililere göre, tüm proje başından beri bir aldatmacaydı.

Ayrıca Bkz.

"2020 model Golf'ün tasarımını yansıtan ilk fotoğraflar geldi"

Devam eden bir soruşturma kapsamında otobüse gelir sağlamak için para toplayan finansman platformu Huaying Kailai ile bağlantılı 30 kişi polis tarafından tutuklanmış durumda. Huaying Kailai, Transit Elevated Bus (TEB) isimli projenin fonlanmasına yardımcı olmuştu ancak bu faaliyetin şu anda yasa dışı bağış toplama olduğuna inanılıyor.

Gelen haberlere göre TEB'e milyonlarca dolar para akıtan en az 72 yatırımcı, projenin CEO'su Bai Zhiming ve Huaying Kailai'ye dava açmış durumdalar. Yükseltilmiş otobüs girişiminin 2016 yılının sonuna kadar 1.3 milyar dolarlık bir fon toplamayı başardığını da ekleyelim.

https://www.engadget.com/2017/07/04/chinas-elevated-bus-was-a-scam-after-all/