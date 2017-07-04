Çin'in yükseltilmiş otobüs projesi tezgah çıktı

Haber Editörü
Geçtiğimiz yıl Çin'de çok fazla ilgi gören "yükseltilmiş otobüs" konseptinin aslında bir dolandırıcılık girişimi olduğu anlaşıldı. Prototip bir versiyon test edilmiş olsa da, proje hızla finansal problemlerle karşılaştı ve sonuç olarak kaderine terk edildi. Çinli yetkililere göre, tüm proje başından beri bir aldatmacaydı.Ayrıca Bkz. "2020 model Golf'ün tasarımını yansıtan ilk fotoğraflar geldi"
Devam eden bir soruşturma kapsamında otobüse gelir sağlamak için para toplayan finansman platformu Huaying Kailai ile bağlantılı 30 kişi polis tarafından tutuklanmış durumda. Huaying Kailai, Transit Elevated Bus (TEB) isimli projenin fonlanmasına yardımcı olmuştu ancak bu faaliyetin şu anda yasa dışı bağış toplama olduğuna inanılıyor.
Gelen haberlere göre TEB'e milyonlarca dolar para akıtan en az 72 yatırımcı, projenin CEO'su Bai Zhiming ve Huaying Kailai'ye dava açmış durumdalar. Yükseltilmiş otobüs girişiminin 2016 yılının sonuna kadar 1.3 milyar dolarlık bir fon toplamayı başardığını da ekleyelim.
https://www.engadget.com/2017/07/04/chinas-elevated-bus-was-a-scam-after-all/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Onlarda dolandıran yakalanıp ortaya çıkartılıyor. Bizdekiler daha kaliteli. Örnek bı jet Fadıl vardı bizde. Adam toplu konut yapicam dedi. Topladı parayı. Dolandırdı. Sonra yerli oto yapicam dedi. Millet parayı bastı bu adama. Dolandırdı. Yaşam merkezi yapicam dedi. Millet gene bastı parayı. Dolandırdı. Sonra gene gündeme yerli otosunu çıkardı. Devleti de arkasına alarak dolandırdı. Gitti Malezya başkanıyla görüştü. Proton araçları ülkeye getirdi. Hem malezyayi hem ülkemizi dolandırdı. Sonra müslümanlara yasam merkezi yapicam dedi. Gitti Bayrampaşa ya dev bir yer yaptı gösterişten. Milyon dolarlar topladı gene dolandırdı. Ülkeden kacti. Millet dediklerimi yanlış anladi. Ülke bana gereken desteği vermedi dedi. Gitti milletvekili adayı oldu gene o arada dolandırdı. İşin ilginci her seferinde aynı ülkedeki insanları dolandırdı. Hayali bı dünya şirket acti. Hepsinden dolandirdi. Geçen hapse girdi ve beraat etti. Ben bu adamdan daha kaliteli dolandirici tanımıyorum. İnanmayan varsa jet Fadıl dolandiriciliklari yazsın. Hepsi internette mevcut. Şimdi yeni bir yatırım daha yapıyormuş. dolandırmaya devam yani. Gör bak gene milleti dolandiracak :D