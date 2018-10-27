Fortnite fırtınasına Xiaomi’den rakip geldi

PUBG ve Fortnite ile başlayan 3D hayatta kalma oyunu fırtınasına sürpriz bir rakip daha geliyor. Call of Duty yapımının ardından Çinli Xiaomi de Survival Game adındaki ilk oyununun test sürecine başladı.

Xiaomi Survival Game neler sunuyor?

Kısa sürede beta rezervasyonlarını dolduran Survival Game atmosfer ve genel mantık anlamında rakiplerine oldukça benziyor. Farklı yönü ise bilim kurgu temasını biraz daha ön plana çıkarması.

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Oyuncular bir uzay gemisinden harita üzerindeki alana atlayarak oyuna başlıyor. Atlanacak yer seçilebildiği gibi zamanı da seçilebiliyor. Oyuncular ihtiyaç duydukları anda ekipmanları ile uçuşa geçebiliyor. Oyunun en dikkat çekici yanı da bu olacak. Yine rakipleri gibi oyun içi para birimi ile oyuncular kozmetik anlamda satın almalar yapabilecek.

Oyun tarafında Xiaomi’nin büyük bir tecrübesi yok ancak zaman içerisinde olgunlaşacaktır. Kendi markasına ait ürünleri hediye vererek yapacağı yarışmalarla Survival Game çok daha iyi yerlere gelebilir.