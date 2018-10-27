Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fortnite fırtınasına Xiaomi’den rakip geldi

Çinli üretici Xiaomi oyun dünyasına giriyor. Firma trendi giderek yükselen hayatta kalma türüne Survival Game adında bir oyun ekliyor. Peki Xiaomi Survival Game neler sunuyor?
6 ay
19,2b
1
20
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PUBG ve Fortnite ile başlayan 3D hayatta kalma oyunu fırtınasına sürpriz bir rakip daha geliyor. Call of Duty yapımının ardından Çinli Xiaomi de Survival Game adındaki ilk oyununun test sürecine başladı.

Xiaomi Survival Game neler sunuyor?

Kısa sürede beta rezervasyonlarını dolduran Survival Game atmosfer ve genel mantık anlamında rakiplerine oldukça benziyor. Farklı yönü ise bilim kurgu temasını biraz daha ön plana çıkarması.

Ayrıca Bkz. "Oyun ve bulut bölümü Microsoft’u uçurdu"

Oyuncular bir uzay gemisinden harita üzerindeki alana atlayarak oyuna başlıyor. Atlanacak yer seçilebildiği gibi zamanı da seçilebiliyor. Oyuncular ihtiyaç duydukları anda ekipmanları ile uçuşa geçebiliyor. Oyunun en dikkat çekici yanı da bu olacak. Yine rakipleri gibi oyun içi para birimi ile oyuncular kozmetik anlamda satın almalar yapabilecek.

Oyun tarafında Xiaomi’nin büyük bir tecrübesi yok ancak zaman içerisinde olgunlaşacaktır. Kendi markasına ait ürünleri hediye vererek yapacağı yarışmalarla Survival Game çok daha iyi yerlere gelebilir.


https://www.gizmochina.com/2018/10/26/xiaomi-announces-survival-game-fortnite-like-battle-royale-game-for-android-enters-closed-beta-soon/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Whippoorwill 6 ay en beğenilen
İsim net yalnız.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 6 ay
EA'nin Call of Duty yapımı?
Maşallah kafalar pırıl pırıl :d
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dulcet 6 ay TITAN
Saçmasapan çocuksu yorumlarla uğraşmam pek de bilmeni istedim. PUBG var zaten bende.
Edit: Ne biçim bir toplum olduk anlamıyorum adamın, birinin kendi hoşlandığı ve zevk aldığı bir oyun dışında başka bir oyuna övgü belirtmesine verdiği tepkiye bak "fakir pubg'si. kendini avut. " ve tanımadığı biri hakkında statü endeksli yorum yapabiliyor, şaka gibi yahu. :-)
İnşaallah çocuksundur, öyle diyeyim...
Saçmasapan çocuksu yorumlarla uğraşmam pek de bilmeni istedim. PUBG var zaten bende.Edit: Ne biçim bir toplum olduk anlamıyorum adamın, birinin kendi hoşlan...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 ay
Yaw fortnite tüm dünya oynuyir kim ne yapsın bu basit oyunları tek oyun varsa savaş oyunu mesela fortnite kazanir dahima
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 6 ay
Oyuna gerek yok.. Türkiye'de bir ay asgari ücretle hayatta kalsınlar.. Duble kupa kazanırlar..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TechnoKolik199 6 ay
Mi 5s te pubg kasıyor bari bunda kasmasın
Kendi telefonuna heralde optimizasyon olur heralde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oathbreaker. 6 ay
Her şey reklamda bitiyor. Fortnite hak ettiğinden fazla ilgi görüyor. İnsanlar oynamak zorundaymış gibi hissediyorlar. Trend bu. Herkesin ayağında Nike, Adidas spor ayakkabılar olmadı gibi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 6 ay
Bir siz eksiktiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LemonEnergy 6 ay
"Firma" kelimesinden sonra virgül koyaydın iyiydi. Ilk başta anlayamadım ne demek istendiğini:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 6 ay
F/p oyunu çıkmış hadi şayomiciler 😉
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 6 ay
Pubg, Fortnite, h1z1, Ring of elysium, Realm royale, Battlerite royale, Darwin project.. Bunlar benim pc'de oynadığım battle royale oyunları. Biraz cılkı çıktı bu oyunların ama bir zamanın mmorpg furyası gibi bunlar da bir bir kapanır diye düşünüyorum. Fortnite'ın reklamı güzel yapıldığı için bu seviyelere geldiğini düşünüyorum. Mesela Darwin Project kesinlikle çok daha fazla oyuncuyu hakeden bir oyun ama yüzüne bakan yok. Bu tür oyunları telefonda nasıl oynuyorsunuz bilmiyorum ben telefonda en fazla tek parmakla oynanan küçük ketchapp oyunlarını veya kelime bilgisi oyunlarını falan oynayabiliyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Krone 6 ay
Bu battle royale saçmalığı ne zaman son bulacak merak ediyorum. Birbirinin kopyası oyunlar çıkmaya başladı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 6 ay
isim için fazla düşünmemişler sanki
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19202 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, xiaomi survival game ve
5 etiket daha Mobil Oyunlar Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 ay Honor Watch akıllı saat ve Honor Flypods kablosuz kulaklık detaylanıyor 6 ay Havadan, temiz içme suyu çıkarabilen makine geliştirildi 6 ay Western Digital’den 15 TB kapasiteli hard disk 6 ay “Enflasyonla Topyekün Mücadele” kapsamında GM 9 Pro’ya %25 indirim geldi 6 ay Dünyanın en küçük optik jiroskobu geliştirildi 6 ay Samsung'un ekrana gömülü kamerasıyla ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya başladı 6 ay Samsung Experience 10 arayüzüne ait görüntüler ortaya çıktı 6 ay OnePlus 6T geliyor | Mobilite 6 ay Google, Nearby Notifications hizmetini sonlandırıyor 6 ay Yerli sürücüsüz elektrikli araç Otomod'dan ilk görüntüler geldi 6 ay Huawei'den rakiplerine gönderme: Telefonlarımızı asla yavaşlatmayacağız 6 ay Ünlü yazılımcı John McAfee'nin hayatı film oluyor 6 ay Huawei yeni akıllı hoparlörünü tanıttı 6 ay Çin ilk otonom traktörünü tanıttı 6 ay Klasik gözlüklerden ayırt edilemeyen akıllı gözlük: Focals 6 ay ABD’de kullanıcılar elektronik cihazlarını tamir etme hakkına sahip oluyor 6 ay Ağırlığının 40 katını taşıyabilen Drone ile tanışın 6 ay Tekerlekli sandalye kullanan hasta kök hücre nakli sonrasında tekrar yürümeye başladı 6 ay Qualcomm: Apple'ın 7 milyar dolar borcu var 6 ay Galaxy J7 Prime modelinin Android 8.0 macerası başladı 6 ay GÖRÜNTÜLENEN Fortnite fırtınasına Xiaomi’den rakip geldi Sonraki Turing mimarisi üniversitelerimizde anlatılacak 6 ay Google Play Store ücretli içeriklere sınırsız erişim için abonelik hizmeti başlatabilir 6 ay Fransa yeni uçak gemisi için çalışmalara başladı 6 ay Lityum bataryalardan 10 kat daha verimli "yerli hidrojen yakıt pilleri" geliştirildi 6 ay 2si1 | Parayı Samsung'dan Telefonu Apple'dan aldı 6 ay Yeni insan hücresi yapısı keşfedildi 6 ay Google ve LG, akıllı şehir projesi için iş birliği yapacaklar 6 ay 4 yanı temperli cam kasa, Corsair Crsytal 570X hala alınır mı? "Corsair Crystal 570X incelemesi" 6 ay Google, Lens'i görsel aramaya entegre etti 6 ay AMD Radeon RX 590 geliyor | Kısa Devre 6 ay Tesla'ya FBI soruşturması 6 ay Gmail'in aktif kullanıcı sayısı 1.5 milyara ulaştı 6 ay Oppo A7’nin fiyatı, çıkış tarihi ve tüm teknik özellikleri sızdırıldı 6 ay Hulusi Akar, S-400'lerin kurulumu için tarih verdi 6 ay Venom filmi gişede 500 milyon dolara ulaştı 6 ay Alman bileşen devi Sharkoon, Arena ile ülkemize giriyor 6 ay Kullanıcı verilerine sızdıran Facebook'a 645 bin dolar para cezası 6 ay Waymo'nun otonom araç testleri artık ücretsiz değil 6 ay Belçika dolandırıcılık ihtimaline karşı 99 kripto para sitesini listeledi 6 ay Raspberry Pi basılı dergi işine giriyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim