Fortnite'ın iOS versiyonuna 60 fps desteği geldi

Teknoloji Editörü
Kısa sürede dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite'a önemli bir güncelleme geldi. Popüler hayatta kalma oyununun iOS versiyonu artık 60 fps hızında oynanabilecek.
Sadece yeni iPhone modellerinde kullanılabiliyor
Epic Games'in yayınladığı son güncelleme ile birlikte artık oyun ayarlarındaki 20-30 fps gibi ayarlara 60 fps de eklenmiş durumda. Ancak bu seçenek şu an için sadece iPhone XS, XS Max ve iPhone XR modellerinde kullanılabiliyor.Yeni özellikle birlikte iPhone kullanıcıları artık oyunu daha hızlı ve akıcı bir şekilde oynama şansına sahip olacaklar. Buna ek olarak 60 fps özelliğinin tüm grafik ayarlarında kullanılabilir olacağını da ekleyelim. Bu özelliğin Android platformuna gelip gelmeyeceği veya ne zaman geleceği ise henüz açıklanmış değil.
https://www.gsmarena.com/fortnite_gets_60fps_support_on_ios-news-34429.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle