Fortnite'ın iOS versiyonuna 60 fps desteği geldi

Kısa sürede dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan Fortnite'a önemli bir güncelleme geldi. Popüler hayatta kalma oyununun iOS versiyonu artık 60 fps hızında oynanabilecek.

Sadece yeni iPhone modellerinde kullanılabiliyor

Epic Games'in yayınladığı son güncelleme ile birlikte artık oyun ayarlarındaki 20-30 fps gibi ayarlara 60 fps de eklenmiş durumda. Ancak bu seçenek şu an için sadece iPhone XS, XS Max ve iPhone XR modellerinde kullanılabiliyor.

https://www.gsmarena.com/fortnite_gets_60fps_support_on_ios-news-34429.php

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Yeni özellikle birliktekullanıcıları artık oyunu dahabir şekilde oynama şansına sahip olacaklar. Buna ek olarak 60 fps özelliğinin tümkullanılabilir olacağını da ekleyelim. Bu özelliğinplatformuna gelip gelmeyeceği veya ne zaman geleceği ise henüz açıklanmış değil.