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F1 2017 oyunun fragmanı ve ekran görüntüleri yayınlandı

Codemasters, Formula 1 severlerin merakla beklediği F1 2017 oyunu için tanıtım videosu ve ekran görüntüleri paylaştı. F1 2017 25 Ağustos tarihinde PS4, Xbox One ve PC için çıkışını yapacak.
1 yıl
4,3b
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9
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Codemasters, Formula 1 serisinin yeni oyunu F1 2017 için 12 adet ekran görüntüsü ve bir de tanıtım videosu paylaştı.
F1 2017 ile birlikte klasik araçlar geri dönecek. 1992 sezonundan Williams FW14B, 2002 sezonundan Ferrari F2002 ve 1988 sezonundan McLaren MP4/4 gibi araçlar F1 2017'nin kariyer modunda oynanabilir olacak. F1 2017 çok daha kapsamlı on yıllık Kariyer ile yeni Şampiyona modunda çok çeşitli oyun stillerinin yanı sıra hem çevrimiçi hem çevrimdışı yarış seçenekleri sunacak.
Ayrıca Bkz. "Yeni Battlefield Oyunu 2018'de Geliyor"
F1 2017 Steam'de 89 TL, Xbox Store'da 180 TL ve PlayStation Store'da 209 TL fiyat ile ön siparişte. F1 2017 25 Ağustos'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

Ekran görüntülerine galeri üzerinden, fragmana aşağıdaki oynatıcıdan ulaşabilirsiniz.

 

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-F1_2017_icin_Ekran_Goruntuleri_ve_Fragman_Yayinlandi-87591.htm Yorum Yaz
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
Çarpıcı değişiklikler olmuyor ki.Hep ufak detaylar ben F1'in 2010 2011 2012 ve 2013 son olarak F1 2015 oynadım farkı yok Fifa gibi
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canmania 1 yıl
PS4 ün en iyi oyunu. 2016 da 8 yıllık kariyerim var hala oynuyorum. Herşey bi tarafa joystickten gelen takım konuşmalarına hastayım
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Grand_Alexander 1 yıl
Sony'nin sadece Playstation'a hapsettiği yılların acısnı çıkartırcasına her yıl üzerine birşeyler ekliyor Code... F1 2016'da kendinizi bir F1 pilotu gibi hissetmeniz için herşey vardı menüler vs. tüm dizayn bu algıyla tasarlanmıştı...
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canguler917 1 yıl
steam'de türkiyeye yine ucuz satıyor adamlar.2016'yı yaz indiriminde 26 liraya almıştım.neredeyse her sene aynı oyun çıkıyor,üzerine ilave özellikler koyuyorlar.yarış oyunlarının fifa'sı gibi düşünebilirsiniz.birazcık oynayışla yardımlar sayesinde iyi bir sürüşe ulaşabiliyorsunuz.kaliteli direksiyonunuz varsa yavaş yavaş yardımları kapata kapata kendinizi geliştirip baya baya f1 aracı sürüyor olursunuz
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S.Vettel 1 yıl
Fragman çıkalı 6 gün olmuş yeri ve zamanının burası olduğuna emin değilim .
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derepaca 1 yıl S.Vettel
S.Vettel
Fragman çıkalı 6 gün olmuş yeri ve zamanının burası olduğuna emin değilim .

Sen sus; raikonen konuşsun :D
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