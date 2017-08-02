F1 2017 oyunun fragmanı ve ekran görüntüleri yayınlandı

Codemasters, Formula 1 serisinin yeni oyunu F1 2017 için 12 adet ekran görüntüsü ve bir de tanıtım videosu paylaştı.

F1 2017 ile birlikte klasik araçlar geri dönecek. 1992 sezonundan Williams FW14B, 2002 sezonundan Ferrari F2002 ve 1988 sezonundan McLaren MP4/4 gibi araçlar F1 2017'nin kariyer modunda oynanabilir olacak. F1 2017 çok daha kapsamlı on yıllık Kariyer ile yeni Şampiyona modunda çok çeşitli oyun stillerinin yanı sıra hem çevrimiçi hem çevrimdışı yarış seçenekleri sunacak.

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F1 2017 Steam'de 89 TL, Xbox Store'da 180 TL ve PlayStation Store'da 209 TL fiyat ile ön siparişte. F1 2017 25 Ağustos'ta PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak.

Ekran görüntülerine galeri üzerinden, fragmana aşağıdaki oynatıcıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-F1_2017_icin_Ekran_Goruntuleri_ve_Fragman_Yayinlandi-87591.htm