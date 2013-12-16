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Fotoğraf kolaj uygulaması Diptic, WP8 için güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
673
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf kolaj uygulaması Diptic, WP8 için güncellendi
Geçtiğimiz günlerde Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar için ücretsiz yapılan fotoğraf kolaj uygulaması Diptic, düşük RAM miktarına sahip cihazlar için güncellendi.
Kullanışlı ve sade bir ara yüz ile hazırlanan Diptic, içerisinde 48 farklı kolaj şablonu barındırıyor ve eklenen fotoğraflardan oluşturulan bu kolajların parlaklık, kontrast, döndürme, yakınlaşma ve renk gibi düzenleme ayarlarının yapılmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda fotoğrafların üzerine 14 farklı filtre ve farklı çerçeveler ekleyebilen Diptic, kolajları Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlar üzerine de aktarabiliyor. Uygulama yeni yayınlanan güncellemeyle ise 512 MB RAM miktarına sahip HTC 8S, Ascend W2, Lumia 520, Lumia 620 ve Lumia 625 gibi cihazlara da destek vermeye başladı.
Ücretsiz olarak sunulan Diptic fotoğraf kolaj uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/diptic-updated-adds-support-low-memory-windows-phone-8-devices Yorum Yaz
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