Fotoğraf ve video düzenleme uygulaması PicPlayPost güncellendi

iPhone ve iPad üzerinde uyumlu olarak çalışabilen ve Flambe Studios tarafından hazırlanan fotoğraf ve video düzenleme uygulaması PicPlayPost, iOS 7'ye özel yeniliklerle güncellendi.

Kullanıcılara cihazları ile çektikleri ya da cihazlarına ekledikleri video ya da fotoğrafların düzenlemesi sürecinde 6 farklı en-boy oranı, 36 çerçeve, hazır şablonlar, 72 arka plan, 8 görüntü ve 7 video filtresi ile yardımcı olabilen ve aynı zamanda müzik kütüphanesi üzerinden farklı sesler ekleyebilen uygulama, dışarıya yüksek çözünürlüklü video ve fotoğraflar da aktarabiliyor. Yayınlanan 4.0.1 bir sürümü ile iO7 işletim sistemine sahip cihazlara özel olarak yeni bir tasarıma, 10 dakikalık 6 video klip ve fotoğraf kolajlarına arka plan müziği ekleme desteklerine, hareketli GIF aktarma özelliğine, hazırlanan fotoğraf ve video kolajlarının Tumblr servisine paylaşılmasına ve genel olarak çok daha hızlı video aktarma özelliklerine kavuşan PicPlayPost, ayrıca oluşturulan çalışmaları hızlı olarak ön-izleme yapabilme desteği veriyor ve video kolajlara eklenen müzikleri sonsuz döngüye alabiliyor.

3,59 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen PicPlayPost uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id498127541?mt=8