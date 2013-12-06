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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğraf ve video uygulaması ProCam XL 2, kısa süre için %50 indirimde

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf ve video uygulaması ProCam XL 2, kısa süre için %50 indirimde
Gün içerisinde iPhone ve iPod Touch cihazlarla uyumlu ProCam 2 uygulamasını güncelleyen ve ücretsiz olarak sunmaya başlayan Samer Azzam, aynı zamanda iPad uyumlu ProCam XL 2'yi de güncelleyerek fiyatında %50 indirim yaptı.
ProCam XL 2, iOS 7 ve üzeri işletim sistemine sahip iPad / iPad Mini modelleriyle uyumlu olarak kullanılabiliyor. Kullanışlı ara yüzü ile kişilere birçok farklı çekim modu, 20 farklı canlı filtre seçeneği, fotoğraf ve video temelli gelişmiş manuel kontrol ayarları, Time Lapse çekim tekniği, dijital yakınlaştırma, zamanlayıcı, iPad Mini'ye özel ayarlar ve kayıpsız TIFF desteği sunan uygulama, ayrıca eskiye oranla çok daha hızlı ve kararlı çalışma gösterebiliyor. Yapılan 1.2 güncellemesiyle ise içerisine 5 yeni canlı filtre ve gerçek zamanlı video yakınlaştırma desteği eklenen ProCam XL 2, ayrıca artık iPad Air ve Retina ekranlı yeni iPad Mini ile yavaş çekim modunun kullanılmasına da izin veriyor. 

Kısa süre için %50 fiyat indirimiyle 1,99 TL'ye elde edilebilen ProCam XL 2 iPad uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id734275619?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Pro cam 2 uygulamasi iphone icin su an ucretsiz.
itunes.apple.com/...
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