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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Haziran 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Sony
Sony, RX100 MK2 / RX200'ün kullanma kılavuzundan ilk görüntüler ortaya çıktı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Sony'nin hali hazırda satılmakta olan RX100 modelinin yerine gelmesi beklenen RX100 MK2 / RX200 modeline ait olduğu belirtilen kullanma kılavuzu görüntüleri ortaya çıktı. 27 Haziran tarihinde resmi olarak duyurulması beklenen fotoğraf makinesinin, teknik olarak RX100 modeli ile aynı 1-inç 20.2 MP CMOS sensöre, kullanma kılavuzu üzerinde de görüldüğü gibi hareketli LCD ekrana, Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine, HotShoe bağlantı yuvasına ve dahili flaşa sahip olması bekleniyor.


Canon
Canon, EOS 650D / Rebel T4i DSLR fotoğraf makinesi için yeni yazılım güncellemesi yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Önemli görüntüleme firmalarından Canon'un EOS 650D / Rebel T4i DSLR fotoğraf makinesi için yayınladığı yeni güncelleme, 1.0.4 sürüm koduna sahip. EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM ve EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM lens modelleri ile oluşan sorunlara çözüm getiren yeni güncelleme, ayrıca lens kapağı kapalıyken canlı ön izleme modunda meydana gelen donma sorununa, bazı SD kart modellerinin kamera tarafından tanınmasına problemine ve menü ekranında görülen bazı imla hatalarına çözüm getirmiş durumda.
Canon tarafından yayınlanan güncellemeye Windows ve Mac OS işletim sistemleri için buradan ulaşabilirsiniz.
Sigma
Thephoblographer, Sigma 60mm f/2.8 DN lens incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Piyasada yer alan güncel fotoğraf makinesi ve lens modelleri tanıtmaya devam eden Thephoblographer, bu sefer Sigma 60mm f/2.8 DN lens modelini inceledi. Sony NEX-6 fotoğraf makinesi üzerinde yapılan incelemede lensi hızlı ve aynı zamanda sessiz otomatik netleme sistemi, düşük fiyat ve ağırlık değerleri açısından beğenen site, olumsuz olarak lensin kaplamasının pürüzsüz/kaygan olmasını ve malzeme kalitesinin biraz süpheli olduğunu belirtti.
Örnek fotoğrafların da yer aldığı ayrıntılı incelemeye buradan ulaşabilirsiniz.


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oltanoltan 5 yıl
Rx100ün devamını merak ediyorum.
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alikiziltoprak 5 yıl
Ben de R1-X bekliyorum R1 in günümüzeuyarlanmış halini. Ama R seri ismini ufak cihazlarda kullanmayı tercih ediyor hala bay tech. güneşi!
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