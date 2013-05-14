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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Mayıs 2013"

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.        
Panasonic
Panasonic, 12-35mm/F2.8 ASPH X lens modeli için yeni yazılım güncellemesi çıkarttı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Piyasaya sunduğu fotoğraf makinesi ve lens modellerini yayınladığı yeni güncellemeler ile geliştiren Panasonic, bu güncellemelerden sonuncusunu 12-35mm/F2.8 ASPH X (H-HS12035) lens modeli için yayınladı. V1.2 sürümüne güncellenen lensin, video kayıt sırasındaki OIS (Optik Görüntü Sabitleyici) performansı geliştirilmiş durumda. 
Firma tarafından yayınlanan güncellemeye buradan ulaşabilirsiniz. 

Canon
Canon, özellikle video çalışmaları için hazırladığı yeni resim stil ayarlarını yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Gün içerisinde tanıttığı EF 200-400 f/4L IS USM 1.4x süper telefoto lens modeli ile gündeme gelen Canon, ayrıca video çalışmaları için özel olarak hazırladığı resim stil ayarlarını duyurdu. Canon'un video çekim kapasitesine sahip EOS fotoğraf makineleri için hazırlanan ayarlar, firmanın X-serisi profesyonel video kameralarının renk değerlerine ulaşılması amacıyla oluşturulmuşlar. Düşük kontrast ve doygunluk sağlayarak, çekilen videoların düzenleme sırasında daha rahat işlenmesine imkan verebilen yeni ayarlar, ayrıca fotoğraf çekimleri sırasında da kullanılabiliyorlar.
Canon tarafından yayınlanan yeni "Video Camera X-series look" isimli resim stil ayarlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Kickstarter
Kickstarter üzerinde destek arayan Mount July Filters, fotoğraf ve videolara renk katıyor
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Kickstarter üzerinde Olivia Vagelos ve Martin Bush tarafından başlatılan ve Mount July Filters ismine sahip olan filtre modelleri, farklı renklere sahip fotoğraflar elde etmek için hazırlanmışlar. Stinson, Sedona, ve Sayulita olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanmış olan filtreler, 58mm ve 52mm filtre çapına sahip olan lens modelleri ile kullanılabiliyorlar ve döner gövde yapıları sayesinde farklı sonuçlar ortaya koyabiliyorlar. Özel kaplamaları sayesinde görüntü kalitesine olumsuz etkisi olmadığı söylenen filtreler, site üzerinden yapılacak 35$ bağış ile Eylül ayında elde edilebiliyorlar.
Mount July Filters projesi hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. 



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Ogz008 6 yıl
Bir Fotoğrafçılık haberi daha teşekkürler. :)
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zerocontrol 6 yıl
Diğerlerini bilmem ama benim fotoğraf çekmedeki amacım benim gördüğümü başkasına göstermek bu nedenle mount july filtreleri saçma.
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