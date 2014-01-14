Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "14 Ocak 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Tamron





Tamron 150-600mm f/5-6.3 DI VC ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı

Tamron’un teknik olarak F5.0 - F6.3 maksimum, 150-600 odak uzaklığına, F32.0 - F40.0 minimum diyafram değerine, 9 diyafram bıçağına, 20 element 13 grup optik dizilime, 2.7m minimum netleme mesafesine, 95mm filtre çapına ve 1951 gram ağırlığa sahip lensi 150-600mm f/5-6.3 DI VC ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınlandı. Daha çok spor, aksiyon ve yakınlaştırma ihtiyacı duyulan diğer çekim tarzları için uygun bir yapı ortaya koyan lensin performansını ortaya koyan yeni örneklere buradan ulaşabilirsiniz.









Canon





Canon, 7D Mark 2 büyük ihtimal CP+ 2014 fuarında geliyor

Canon’dan uzun zamandır 7D yerine beklenen DSLR fotoğraf makinesi 7D Mark 2, Nortlight Images’in ortaya attığı son bilgilere göre Şubat ayı içerisinde düzenlenecek fotoğraf odaklı CP+ 2014 fuarında resmi olarak duyurulacak. Makinenin teknik bilgileri henüz kesinleşmemiş olsa da Wi-Fi, GPS, eskiye oranla daha iyi LCD ekran, yeni otomatik netleme sistemi ve sağlam gövde yapısı gibi detaylar beklenen ürün, yüksek hızlı çekim de yapabilecek.







