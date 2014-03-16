Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "16 Mart 2014"

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Nikon





Nikon 1 V3 ile çekilmiş yeni örnek fotoğraflar yayınladı

Nikon’un tüm ayrıntılarına burada değindiğimiz yeni aynasız fotoğraf makinesi 1 V3 ile çekilmiş örnek fotoğrafların sayısı artıyor. Bu sefer Nikon Fransa tarafından Flickr üzerinden yayınlanan fotoğraflar, aksiyon kareleri dışında makinenin yakın çekim performansını da gözler önüne seriyor. Bahsi geçen fotoğrafların hepsine buradan ulaşarak inceleme yapabilirsiniz. Ayrıca aşağıda V3 için hazırlanan bir tanıtım videosu da yer alıyor.









DigitalRev, Nikon 18-140mm f/3.5-5.6 VR DX lens incelemesini yayınladı

Fotoğraf makinesi ve lens incelemelerine yeni çıkan ürünler doğrultusunda devam eden DigitalRev’den Kai, bu sefer Nikon'un genel kullanım (Tak-Gez) amacıyla hazırladığı lens modeli AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR’ı inceledi. Firmanın hali hazırda satılmaktan olan AF-S DX 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR modelinin odak uzaklığı açısından bir üstüne konumlandırılan lens, teknik olarak 17 element 12 grup lens optik dizilime, 45cm minimum netleme mesafesine, 7 diyafram bıçağına, 67mm filtre çağına, elde çekimlerde kişilere dört durak kazandırdığı belirtilen titreşim önleme sistemine (VR), dahili otomatik netleme motoruna ve maksimum F3.5 - F5.6, minimum F22.- F38 diyafram değerlerine sahip. Genel kullanım için beğenilen ve kit lenslere göre daha iyi performans verebilen AF-S DX 18-140mm f/3.5-5.6G ED video incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.



