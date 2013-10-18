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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Ekim 2013"

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Fujifilm
Fujifilm'in X200 adlı FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi 2014 yılında gelebilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
X-Serisi fotoğraf makinesi ailesini birçok yeni model ile genişleten Fujifilm, Xjrumo isimli internet sitesinin ortaya attığı bilgilere göre 2014 yılanda X200 adlı yeni bir fotoğraf makinesi duyurabilir. FF (Tam Kare) sensör yapısıyla hazırlanacağı söylenen makine, Sony'nin RX1 modelinden daha hızlı otomatik netleme sistemine ve sensör bazlı görüntü sabitleme teknolojisi ile kullanıcıların beğenisine sunulabilir.
Sony       
PhotographyBlog, Sony NEX-5T fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Güncel fotoğraf makinelerini inceleme şansına erişen önemli sitelerden PhotographyBlog, bu sefer Sony'nin NEX serisine eklediği yeni modellerden NEX-5T fotoğraf makinesini masaya yatırdı. Tasarım, genel özellikler, kullanım kolaylığı ve görüntü kalitesi açısından 5 üzerinde 4.5 puan alan NEX5-T, fiyat performans oranı açısından ise 5 üzerinde 4 puan almaya hak kazandı. Sonuç olarak yüksek oranda tavsiye edilen fotoğraf makinesinin incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

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jimi1984 5 yıl
Hadi fuji be senden bekliyorum X serisi tam kare hadi aslanlarım hadi kaplanlarım :D
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