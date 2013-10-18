Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Ekim 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Fujifilm

Fujifilm'in X200 adlı FF (Tam Kare) fotoğraf makinesi 2014 yılında gelebilir

X-Serisi fotoğraf makinesi ailesini birçok yeni model ile genişleten Fujifilm, Xjrumo isimli internet sitesinin ortaya attığı bilgilere göre 2014 yılanda X200 adlı yeni bir fotoğraf makinesi duyurabilir. FF (Tam Kare) sensör yapısıyla hazırlanacağı söylenen makine, Sony'nin RX1 modelinden daha hızlı otomatik netleme sistemine ve sensör bazlı görüntü sabitleme teknolojisi ile kullanıcıların beğenisine sunulabilir.

Sony

PhotographyBlog, Sony NEX-5T fotoğraf makinesi incelemesini yayınladı

Güncel fotoğraf makinelerini inceleme şansına erişen önemli sitelerden PhotographyBlog, bu sefer Sony'nin NEX serisine eklediği yeni modellerden NEX-5T fotoğraf makinesini masaya yatırdı. Tasarım, genel özellikler, kullanım kolaylığı ve görüntü kalitesi açısından 5 üzerinde 4.5 puan alan NEX5-T, fiyat performans oranı açısından ise 5 üzerinde 4 puan almaya hak kazandı. Sonuç olarak yüksek oranda tavsiye edilen fotoğraf makinesinin incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.