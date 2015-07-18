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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Temmuz 2015"

3 yıl
2,2b
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9
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   
Panasonic
TheCameraStoreTV, Panasonic GX8 incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Panasonic'in tüm detaylarına burada yer verdiğimiz MFT sistem yeni aynasız fotoğraf makinesi GX8, TheCameraStoreTV'nin son inceleme konuğu oldu. Genel olarak oldukça beğenilen modelin incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Sigma
Sigma 24-35mm F/2 DG HSM Art lensin Amerika fiyatı belli oldu
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Sektörün önemli lens üreticilerinden Sigma, 24-35mm F/2 DG HSM lensinin resmi Amerika satış fiyatını açıkladı. Nikon, Canon ve Sigma DSLR modelleri için hazırlanan lens, ay içerisinde 1000$ fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.
Canon
Canon, DPP 4.3.0 güncellemesini yayınladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon, RAW fotoğraf işleme yazılım Digital Photo Professional ya da kısa adıyla DPP'yi 4.3.0 sürümüne güncelledi. Güncelleme ile yazılıma EOS 1200D, EOS 60Da, EOS 60D, PowerShot G7 X, PowerShot G1 X Mark II ve EOS M ve EOS M 2 destekleri eklendi. Güncelleme ayrıca iki önemli hatayı da ortadan kaldırdı. Yazılıma buradan ulaşabilirsiniz.

Canon EOS 5D ailesinin yeni üyesi hakkında son bilgiler
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
 
Japon görüntüleme devi Canon, uzun zamandır gelen bilgilere göre 5D Mark 3'ün yerini alacak fotoğraf makinesi üzerinde aktif olarak çalışma gösteriyor. Şimdiye kadar 5D Mark 4 olarak adlandırdığımız bu yeni model, CanonWatch sitesinin son haberine göreyse Japon toplumunun dört yani "four" kelimesine olan kötü inanışları nedeniyle 5DX ve 5D Xs isimleriyle karşımıza çıkabilir. 5DX modelini 28MP sensör ve Digic 6+ görüntü işlemcisi ile hazırladığı belirtilen firmanın, 5D Xs'i ise daha çok stüdyo odaklı geliştirdiği söylentiler arasında yer alıyor.
Not: Görsel temsilidir. 

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barahirr 3 yıl
GX7 modelini severek kullanıyorum, GX8 i heyecanla bekliyordum
Denklaşör yerini çok güzel yere koymuşlar
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DH Misafiri 3 yıl
Canon iki segment oluşturuyor bu yeni makinalarla. Sensöre ve megapixele abandığı 51 Mp'lik 5ds serisi; 4K video ile lanse edeceği 5d mark 4. Fotoğrafçılar bu sebepten dolay Mark kategorisinden DS'e kayacak gibi görünüyor.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yeni modeller gelsin ki ; şu an yeni olanlar eskisin ki bizde 2. elden uygun fiyata kapatalım :D donanım haberin alış veriş kısmını çok seviyorum :D
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DH Misafiri 3 yıl
Selam aleykum , bu bölüm cok önemli genisletirseniz cok faydali olur . Ayrica tesekkür edirem sizlere. Soni alpha 7000 austosda geliyor deyiliyor dorumu ?
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CanTnçr 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Selam aleykum , bu bölüm cok önemli genisletirseniz cok faydali olur . Ayrica tesekkür edirem sizlere. Soni alpha 7000 austosda geliyor deyiliyor dorumu ?

Sony A7000 yılan hikayesine döndü. Kesin birşey söylemek zor ancak çok sağlam gelecekmiş gibi görünüyor
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MrKemal17 3 yıl
Micro four thirds sadece sensör boyutunu mu belirtiyor? Mesela Sonynin aynasızları ile ne farkı var?
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frknl 3 yıl
şaka mı bu 5ds çıktı zaten
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Thomassee 3 yıl
Mark 4 hızlı gelicek o zaman
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Genç Düşünür 3 yıl
Fotoğrafçıların işine yarayacak bilgiler.
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