Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "18 Temmuz 2015"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Panasonic
TheCameraStoreTV, Panasonic GX8 incelemesini yayınladı
Panasonic'in tüm detaylarına burada yer verdiğimiz MFT sistem yeni aynasız fotoğraf makinesi GX8, TheCameraStoreTV'nin son inceleme konuğu oldu. Genel olarak oldukça beğenilen modelin incelemesini direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Sigma
Sigma 24-35mm F/2 DG HSM Art lensin Amerika fiyatı belli oldu
Sektörün önemli lens üreticilerinden Sigma, 24-35mm F/2 DG HSM lensinin resmi Amerika satış fiyatını açıkladı. Nikon, Canon ve Sigma DSLR modelleri için hazırlanan lens, ay içerisinde 1000$ fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak.
Canon
Canon, DPP 4.3.0 güncellemesini yayınladı
Canon, RAW fotoğraf işleme yazılım Digital Photo Professional ya da kısa adıyla DPP'yi 4.3.0 sürümüne güncelledi. Güncelleme ile yazılıma EOS 1200D, EOS 60Da, EOS 60D, PowerShot G7 X, PowerShot G1 X Mark II ve EOS M ve EOS M 2 destekleri eklendi. Güncelleme ayrıca iki önemli hatayı da ortadan kaldırdı. Yazılıma buradan ulaşabilirsiniz.
Canon EOS 5D ailesinin yeni üyesi hakkında son bilgiler
Japon görüntüleme devi Canon, uzun zamandır gelen bilgilere göre 5D Mark 3'ün yerini alacak fotoğraf makinesi üzerinde aktif olarak çalışma gösteriyor. Şimdiye kadar 5D Mark 4 olarak adlandırdığımız bu yeni model, CanonWatch sitesinin son haberine göreyse Japon toplumunun dört yani "four" kelimesine olan kötü inanışları nedeniyle 5DX ve 5D Xs isimleriyle karşımıza çıkabilir. 5DX modelini 28MP sensör ve Digic 6+ görüntü işlemcisi ile hazırladığı belirtilen firmanın, 5D Xs'i ise daha çok stüdyo odaklı geliştirdiği söylentiler arasında yer alıyor.
Not: Görsel temsilidir.
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Denklaşör yerini çok güzel yere koymuşlar
Sony A7000 yılan hikayesine döndü. Kesin birşey söylemek zor ancak çok sağlam gelecekmiş gibi görünüyor