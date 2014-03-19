Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "19 Mart 2014"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Samyang





Samyang, 21 Mart tarihinde yeni bir lens duyurusu yapacak

Rokinon ve Bower isimleri altında da lens üretimi yapan önemli firmalarından Samyang, resmi Facebook sayfası üzerinde 21 Mart tarihine işaret eden bir görsel yayınladı. Yeni bir lens duyurusu için hazırlandığı belirtilen görselin altından tam olarak ne çıkacağı bilinmiyor ancak firmanın daha önce bilgileri çıkan “otomatik netleme motorlu” bir lens modeli duyurabileceği tahmin ediliyor.













Sony





SonyAlphaRumors, Sony’nin 2014 yılı için konuşulan yeni görüntüleme ürünleri derledi

Sony fotoğraf makineleri ve video kameralar için elde ettiği sağlam bilgilerle adından sıkça söz ettiren SonyAlphaRumors sitesi, Sony’nin 2014 yılı için konuşulan yeni görüntüleme ürünlerini derlediği yeni bir haber yayınladı. Bu doğrultuda yüksek doğruluk seviyesinde bulunan bilgiler şu şekilde sıralanıyor;





Sony A77 halefi: Mayıs ayında duyurulacak ve üst düzey otomatik netleme hızına sahip olacak.

Yeni FE lensler: 2014 yılı içerisinde üç yeni FE lens duyurusu gelecek.

Yeni FF (Tam Kare) E-Mount kamera: Photokina fuarı öncesinde A7-A7r yenilemesi olmayacak şekilde yeni bir E-Mount FF fotoğraf makinesi gelecek.

Yeni 4K kamera: Teknik detayları belli olmasa da yaz aylarının sonunda yeni bir 4K video çekim kapasitesine sahip kamera gelecek.

Yeni RX fotoğraf makineleri: Yeni FF (Tam Kare) ve yeni RX100 fotoğraf makineleri gelecek. Şimdilik RX FF olarak adlandırılan ilk modelin Photokina kapsamında tanıtılma ihtimali bulunuyor.

Yeni manuel netlemeye sahip Zeiss FE lensler: Zeiss ZM serisi temelinde hazırlanacağı belirtilen lensler için de Photokina fuarı konuşuluyor.





Diğer firmalardan da birçok duyurunun beklendiği Photokina fotoğraf fuarı, 16-21 Eylül 2014 tarihinde düzenlenecek.







