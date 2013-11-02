Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "2 Kasım 2013"

Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.





Sigma





Sigma’dan 2014 yılı içerisinde yeni lens modelleri duyurulabilir

Geliştirdiği lens modelleri ile adından sıkça söz ettiren Sigma, gelen bilgilere göre 2014 yılı içerisinde 300mm F/2.8 ve 400mm F/2.8 OS Spor serisi yeni lens modellerini kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sabit diyafram değerleri ve dahili optik görüntüleme teknolojileri haricinde haklarında her hangi bir bilgi bulunmayan lensler, tahminler doğru çıkarsa 2014 Sochi Kış Olimpiyatlarında da test edilebilirler.









Not: Görsel temsilidir.









Olympus





Olympus, MFT sistem yeni bir fotoğraf makinesi ve lens hazırlığı içerisinde olabilir

Son dönemde hazırladığı yeni fotoğraf makineleri ile ciddi bir pazar payına ve kullanıcı sayısına ulaşan Olympus, öğrenilen son bilgiler doğrultusunda 2014 yılı içerisinde satışa sunulacak yeni bir MFT sistem fotoğraf makinesi ve kit lens modeli üzerinde çalışıyor. Teknik detayları hakkında çok fazla bilgi bulunmayan ürünlerden, sadece fotoğraf makinesinin PEN serisine ait olmayacağı söyleniyor.







