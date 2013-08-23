Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Ağustos 2013"





Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.

Canon

Canon Professional Network, dün duyurusu yapılan G16 modeli hakkında ayrıntılı bir sayfa hazırladı

Canon'un PowerShot kompakt fotoğraf makinesi ailesine dün eklediği üst seviye G16 modeli hakkında Canon Professional Network özel bir sayfa hazırladı. 12.1 MP CMOS sensöre, DIGIC 6 görüntü işlemcisine, saniyede 9.3 kare seri çekim hızına ve 5 kat optik yakınlaştırma sağlayan sabit f/1.8-2.8 lense sahip olan makinenin tüm teknik özellikleri, barındırdığı teknolojiler ve önemli yararları hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

Nikon

Nikon 2013 yılında yeni modeller ile karşımızda olabilir

Fotoğraf dünyasının büyük isimlerinden Nikon, gelen bilgilere göre yeni fotoğraf makineleri ve lens modelleri üzerinde ciddi şekilde çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda 2013 yılı bitmeden D4x, D1000 ve aynasız sistem yeni bir fotoğraf makinesi ile karşımıza çıkması beklenen firma, ayrıca hali hazırda uzun zamandır satılmaktan olan Nikkor AF-S 300mm f/4D IF-ED lensini de yenileyerek Nikkor AF-S 300mm f/4G VR lens modelini tanıtabilir.



