Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "23 Ağustos 2013"

5 yıl
409
1
2
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.      
Canon   
Canon Professional Network, dün duyurusu yapılan G16 modeli hakkında ayrıntılı bir sayfa hazırladı
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Canon'un PowerShot kompakt fotoğraf makinesi ailesine dün eklediği üst seviye G16 modeli hakkında Canon Professional Network özel bir sayfa hazırladı. 12.1 MP CMOS sensöre, DIGIC 6 görüntü işlemcisine, saniyede 9.3 kare seri çekim hızına ve 5 kat optik yakınlaştırma sağlayan sabit f/1.8-2.8 lense sahip olan makinenin tüm teknik özellikleri, barındırdığı teknolojiler ve önemli yararları hakkında ayrıntılı bilgilerin yer aldığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Nikon
Nikon 2013 yılında yeni modeller ile karşımızda olabilir
 
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının büyük isimlerinden Nikon, gelen bilgilere göre yeni fotoğraf makineleri ve lens modelleri üzerinde ciddi şekilde çalışmalar yürütüyor. Bu doğrultuda 2013 yılı bitmeden D4x, D1000 ve aynasız sistem yeni bir fotoğraf makinesi ile karşımıza çıkması beklenen firma, ayrıca hali hazırda uzun zamandır satılmaktan olan Nikkor AF-S 300mm f/4D IF-ED lensini de yenileyerek Nikkor AF-S 300mm f/4G VR lens modelini tanıtabilir.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erdem_zeus 5 yıl
Ustad başlıktaki tarih yanlış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl
g16 250 saniye pozlayabiliyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Özel Video: Nokia neden Android cihaz üretmiyor, tabletlere sıcak bakıyor mu ? 5 yıl Nokia Lumia 925, Lumia 625 ve Asha 501 Türkiye'de; Detaylar bu videomuzda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim