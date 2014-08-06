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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Ağustos 2014"

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.   

Canon

Photozone, Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM lens incelemesini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Fotoğraf dünyasının önemli internet sitelerinden Photozone, Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM incelemesini yayınladı. 55-250mm odak uzaklığıyla zoom lens klasmanında yer alan ve IS yani görüntü sabitleme sistemiyle elde yapılan çekimlere yardımcı olabilen lens, STM motoruyla da sessiz otomatik netleme gerçekleştirebiliyor. Yapılan inceleme sonucunda optik ve mekanik kalite açısından 5 üzerinde 3 yıldız alan lens, genel olarak fiyat performans oranı açısından ise 5 yıldız almayı başarmış durumda. Oldukça beğenilen lensin örnek fotoğraflarının da yer aldığı inceleme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


Photokina

4/3Rumors sitesi, MFT sistem odaklı Photokina beklentilerini yayınladı
Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri,
Geçtiğimiz günlerde SonyAlphaRumors tarafından yayınlanan Photokina odaklı beklenti listesinin bir benzeri bu sefer 4/3Rumors sitesinden geldi. Bu doğrultuda MFT sistem tarafında dünyanın en büyük fuarlarından Photokina’da gelmesi beklenen ürünler şu şekilde sıralanıyor;

Panasonic fotoğraf makineleri:

  • FT5: Yeni Micro Four Thirds fotoğraf makinesi
  • FT5: Yeni sabit lensli Four Thirds sensör kompakt fotoğraf makinesi
  • FT2: LX8 fotoğraf makinesi

Olympus fotoğraf makineleri:

  • FT5: Yeni E-PL7 fotoğraf makinesi
  • FT3: Yeni gümüş  E-M1 versiyonu ve belki 4K video için yazılım güncellemesi

Lensler:

  • FT2: Olympus 9mm PRO lens
  • FT4: Siyah Olympus 12mm f/2.0 lens 
  • FT4: Olympus 40-150mm PRO lens 
  • FT5: Panasonic 35-100mm lens 
  • FT5: Olympus 7-14mm ve 300mm PRO lensler
  • FT5: Panasonic 150mm f/2.8 lens 

Üçüncü parti üreticilerden:

  • FT5: Zyoptics 42,5mm f/1.2 
  • FT5: Samyang 50mm f/1.5 MFT 
  • FT4: Schneider Kreuznach lens modelleri

Gelmesi beklenmeyen ürünler:

  • Tam Kare Olympus fotoğraf makinesi
  • Panasonic’ten 100-300mm X lens modeli
  • Panasonic G7 
  • Yeni FG kamera modeli

(FT1-5: Doğruluk değerini gösteriyor)


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batucan05bb 4 yıl en beğenilen
eski aptal mark2 mi :D bana verseler sevinçten ağlarım.iyi güldüm yalnız.
1 Yanıt Yanıtla +4
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batucan05bb 4 yıl en beğenilen
eski aptal mark2 mi :D bana verseler sevinçten ağlarım.iyi güldüm yalnız.
1 Yanıt Yanıtla +4
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olağan_şüpheli 4 yıl batucan05bb
batucan05bb

eski aptal mark2 mi :D bana verseler sevinçten ağlarım.iyi güldüm yalnız.

aynen
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SEO-Uzmanı 4 yıl
nikon 18-105mm :)
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theyapici 4 yıl
photozone guzel ama garip bir site cunku canon ff incelemelerini halen af si problemli eski aptal bir makine olan mark2 ile yapıyor aps c testlerini de 2 nesil eski makine 50d ile yapıyor guncel makineler varken neden boyle anlamış degilim
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Gece772 4 yıl
Aramızda pro fotoğrafçı mı var
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