Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Ağustos 2014"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Canon
Photozone, Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM lens incelemesini yayınladı
Fotoğraf dünyasının önemli internet sitelerinden Photozone, Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS STM incelemesini yayınladı. 55-250mm odak uzaklığıyla zoom lens klasmanında yer alan ve IS yani görüntü sabitleme sistemiyle elde yapılan çekimlere yardımcı olabilen lens, STM motoruyla da sessiz otomatik netleme gerçekleştirebiliyor. Yapılan inceleme sonucunda optik ve mekanik kalite açısından 5 üzerinde 3 yıldız alan lens, genel olarak fiyat performans oranı açısından ise 5 yıldız almayı başarmış durumda. Oldukça beğenilen lensin örnek fotoğraflarının da yer aldığı inceleme sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Photokina
4/3Rumors sitesi, MFT sistem odaklı Photokina beklentilerini yayınladı
Geçtiğimiz günlerde SonyAlphaRumors tarafından yayınlanan Photokina odaklı beklenti listesinin bir benzeri bu sefer 4/3Rumors sitesinden geldi. Bu doğrultuda MFT sistem tarafında dünyanın en büyük fuarlarından Photokina’da gelmesi beklenen ürünler şu şekilde sıralanıyor;
Panasonic fotoğraf makineleri:
- FT5: Yeni Micro Four Thirds fotoğraf makinesi
- FT5: Yeni sabit lensli Four Thirds sensör kompakt fotoğraf makinesi
- FT2: LX8 fotoğraf makinesi
Olympus fotoğraf makineleri:
- FT5: Yeni E-PL7 fotoğraf makinesi
- FT3: Yeni gümüş E-M1 versiyonu ve belki 4K video için yazılım güncellemesi
Lensler:
- FT2: Olympus 9mm PRO lens
- FT4: Siyah Olympus 12mm f/2.0 lens
- FT4: Olympus 40-150mm PRO lens
- FT5: Panasonic 35-100mm lens
- FT5: Olympus 7-14mm ve 300mm PRO lensler
- FT5: Panasonic 150mm f/2.8 lens
Üçüncü parti üreticilerden:
- FT5: Zyoptics 42,5mm f/1.2
- FT5: Samyang 50mm f/1.5 MFT
- FT4: Schneider Kreuznach lens modelleri
Gelmesi beklenmeyen ürünler:
- Tam Kare Olympus fotoğraf makinesi
- Panasonic’ten 100-300mm X lens modeli
- Panasonic G7
- Yeni FG kamera modeli
(FT1-5: Doğruluk değerini gösteriyor)
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