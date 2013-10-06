Fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri, "6 Ekim 2013"

Haber Editörü
Fotoğraf makineleri, objektifler, yeni yazılım güncellemeleri, dedikodular ve yeni donanımlar ile beraber fotoğrafçılık dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri.
Fujifilm
PhotographyBlog, Fujifilm X-A1 incelemesini yayınladı
Fujifilm'in geçtiğimiz ay içerisinde tanıttığı giriş seviye fotoğraf makinesi X-A1, X-Trans yerine 16.3MP APS-C CMOS sensör ile geliyor ve gücünü EXR II görüntü işlemcisinden alıyor. Bu yeni makine hakkında ayrıntılı bir inceleme yapan PhotographyBlog, ürüne tasarım ve genel özellikler açısından 4.5, görüntü kalitesi ve fiyat performans oranı açısından 5 ve kullanım kolaylığı açısından ise 4 puan vermeyi uygun gördü. Sitenin yaptığı ayrıntılı incelemeye ve makine ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
Nikon
DxOMark, Nikon D7100 ile en iyi performans veren lens modelleri açıkladı
Fotoğraf makineleri ile kullanıldığında yüksek performans veren lens modellerini belirlemeye devam eden DxOMark, yeni listeyi Nikon'un D7100 modeli isimli DSLR fotoğraf makinesi için yayınladı. Lensleri sabit odak uzaklığına sahip ve zoom olmak üzere iki farklı kategoriye ayıran site, D7100 üzerinde 40'dan fazla lens modelini değerlendi. DxOMark tarafından hazırlanan Nikon D7100 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Bu serinin devamının geleceğini de belirtmekte fayda var.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Foto Kitap