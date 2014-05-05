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Foursquare görevlerini Swarm'a devrediyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
649
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10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Foursquare görevlerini Swarm'a devrediyor

Konum tabanlı paylaşım dendiğinde akla ilk gelen ve bu alandaki öncülerden olan FourSquare, giderek büyüyen fonksiyonları nedeniyle ikiye bölünme kararı aldı.

Kullanıcıların konumlarını birbiri ile paylaştıkları FourSquare, aynı zamanda kullanıcılara yeni mekanlar ve arkadaş tavsiyeleri sunmakta ve firma tüm bu fonksiyonlara aynı uygulama içerisinde yatırım yapmak zorunda kalıyordu. 

Ancak kullanıcılar daha çok konum paylaşma fonksiyonunu kullandığı için yeni mekan keşfetme yani uygulamanın asıl reklam noktası geri planda kalıyordu.

Yeni yapılanma sonrasında artık Swarm adı verilen uygulamadan konum paylaşacağız ve mekanlarla ilgili arkadaş tavsiyelerini görebileceğiz. FourSquare ise artık mekan keşfetme ve yeni mekan önerilerinde bulunma rolünü üstlenecek. 

FourSquare'in yeni yapısı birkaç hafta içinde indirmeye sunulacak ve uygulama içerisinde kullanıcılar da yeni sistem hakkında bilgilendirilecek. 

http://www.electronista.com/articles/14/05/01/new.app.splits.social.component.from.discovery.capabilities.of.foursquare/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmedaltair 5 yıl
Şu program bir an önce yok olsa da kurtulsak türk halkı olarak yine şeyini çıkardık her gittiği mekanda önünden geçtiği elit mekanda check in yapan ergenlerden tiksiniyorum artık
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xml-arif 5 yıl
Bakalım umarım tutar
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baybarut 5 yıl
Ekrem kardeş geç kalmadın mı

forum.donanimhaber.com/...
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fuckulteli 5 yıl
FourSquare'ı yeni yeni telaffuz edebilirken Swarm hiç olmadı. :/
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LokmanCglyn 5 yıl
ne gerek var bence saçmalamışlar , 2 tane uygulama mı ındırcez 1 tanede her işimizi yaparken batsın gitsin buda blackbarry gibi artık umrumda değil,
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Tochi 5 yıl
Bir yönden güzel bir yönden de gereksiz olmuş diyebilirim.
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Jül Sezar 5 yıl
Kullanicilari bilgilendirmeleri lazim forumdan falan olmaz bu is
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