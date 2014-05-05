Foursquare görevlerini Swarm'a devrediyor





Konum tabanlı paylaşım dendiğinde akla ilk gelen ve bu alandaki öncülerden olan FourSquare, giderek büyüyen fonksiyonları nedeniyle ikiye bölünme kararı aldı.





Kullanıcıların konumlarını birbiri ile paylaştıkları FourSquare, aynı zamanda kullanıcılara yeni mekanlar ve arkadaş tavsiyeleri sunmakta ve firma tüm bu fonksiyonlara aynı uygulama içerisinde yatırım yapmak zorunda kalıyordu.





Ancak kullanıcılar daha çok konum paylaşma fonksiyonunu kullandığı için yeni mekan keşfetme yani uygulamanın asıl reklam noktası geri planda kalıyordu.





Yeni yapılanma sonrasında artık Swarm adı verilen uygulamadan konum paylaşacağız ve mekanlarla ilgili arkadaş tavsiyelerini görebileceğiz. FourSquare ise artık mekan keşfetme ve yeni mekan önerilerinde bulunma rolünü üstlenecek.





FourSquare'in yeni yapısı birkaç hafta içinde indirmeye sunulacak ve uygulama içerisinde kullanıcılar da yeni sistem hakkında bilgilendirilecek.

http://www.electronista.com/articles/14/05/01/new.app.splits.social.component.from.discovery.capabilities.of.foursquare/