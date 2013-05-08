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Foursquare'ın Windows Phone 8 uygulaması yenilendi

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Foursquare'ın Windows Phone 8 uygulaması yenilendi
Konum bazlı paylaşım uygulamalarından Foursquare, Windows Phone 8'in yeniden hazırlanmış arayüzüyle kullanıcılarının karşısına çıktı.

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yeni arayüzün oluşturulmasında Microsoft ve Nokia'nın katkılarına dikkat çeken Foursquare, özellikle Nokia'nın sağladığı destek üzerinde durdu. Nokia'nın bu desteğini karşılıksız bırakmayan Foursquare, bazı Lumia modellerinde uygulamalarının ön yüklü olarak geleceğini belirtti. Ayrıca, yine bazı Lumia modellerinin arttırılmış gerçeklik deneyimine Foursquare verilerinin entegre edileceği de dile getirildi.

Windows Phone 7 üzerindeki çalışmalarını da sürdüren Foursquare, yakın bir zamanda yayınlayacağı güncellemeyle birlikte Windows Phone 8'dekine benzer bir deneyimi Windows Phone 7'ye de taşıyacağını belirtti. Windows Phone 8 için hazırlanan Foursquare uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.foursquare.com/2013/05/07/say-hello-to-foursquare-for-windows-phone-8-optimized-for-nokia-lumia-phones/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Lumia 620de checkin yapsam bile listemdeki arkadaşlar dışında kimler burada göremiyorum çözümü var mı
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alaz1903 6 yıl
mükkkemmel olmuş
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MrRain 6 yıl
Harika olmuş yeni sürümü. Ne İOS' ta ne de Android' de Windows Phone' un modern arayüzünün yaşattığı deneyimi yaşayamazsınız.
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Stradale 6 yıl
bir uygulama 2 mb lık bir güncelleme ile nasıl bu kadar değişir anlamak güç ancak çok daha iyileştiği söylenebilir, daha önce arkadaşların nerede check in yaptığını göremiyorduk bu sürümde bu eksiklik giderilmiş
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