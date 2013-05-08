Foursquare'ın Windows Phone 8 uygulaması yenilendi

Konum bazlı paylaşım uygulamalarından Foursquare, Windows Phone 8'in yeniden hazırlanmış arayüzüyle kullanıcılarının karşısına çıktı.





Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada yeni arayüzün oluşturulmasında Microsoft ve Nokia'nın katkılarına dikkat çeken Foursquare, özellikle Nokia'nın sağladığı destek üzerinde durdu. Nokia'nın bu desteğini karşılıksız bırakmayan Foursquare, bazı Lumia modellerinde uygulamalarının ön yüklü olarak geleceğini belirtti. Ayrıca, yine bazı Lumia modellerinin arttırılmış gerçeklik deneyimine Foursquare verilerinin entegre edileceği de dile getirildi.





Windows Phone 7 üzerindeki çalışmalarını da sürdüren Foursquare, yakın bir zamanda yayınlayacağı güncellemeyle birlikte Windows Phone 8'dekine benzer bir deneyimi Windows Phone 7'ye de taşıyacağını belirtti. Windows Phone 8 için hazırlanan Foursquare uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://blog.foursquare.com/2013/05/07/say-hello-to-foursquare-for-windows-phone-8-optimized-for-nokia-lumia-phones/