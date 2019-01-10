Fox TV'den BluTV ve Puhutv’ye rakip platform geliyor: FOXplay

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Fox TV’nin birçok ülkede faaliyet gösteren online platformu FOXplay, Türkiye’ye geliyor. Ücretsiz ve reklamsız hizmet verecek FOXPlay, ülkemizde faaliyet gösteren BluTV ve Puhutv platformlarına rakip olacak.

Fox TV’nin dizilerine ve TV programlarına ve anlaşma sağlanan filmlere dijital ortamdan ulaşılabilecek. FOXplay, ücretsiz hizmet sunacak. Dileyen kullanıcılar ücret karşılığında reklamsız da izleyebilecek.

FOXplay’in ilk orijinal içeriği belli oldu. 4N1K dizisinin yeni sezonu sadece FOXplay’de yayınlanacak. FOXplay’in arşivindeki diğer içerikler hakkında henüz bilgi bulunmuyor.

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Ülkemizde faaliyet gösteren FOX Networks Group bünyesinde toplam 10 kanal bulunuyor. FOXplay arşivinde bu kanalların içerikleri bulunacak. Bu kanallar Fox TV, Fox Life, Nat Geo, Nat Geo Wild, Nat Geo People, FX, FOX Crime, FOX Sports, 24 Kitchen ve Baby TV. Ülkemizde faaliyet gösteren FOX Networks Group bünyesinde toplam 10 kanal bulunuyor. FOXplay arşivinde bu kanalların içerikleri bulunacak. Bu kanallar Fox TV, Fox Life, Nat Geo, Nat Geo Wild, Nat Geo People, FX, FOX Crime, FOX Sports, 24 Kitchen ve Baby TV.

E-ticaret özelliğine sahip ilk içerik platformu

Netflix ve türevi dijital içerik platformlarından farklı olarak FOXplay’de yayın esnasında ürün satın alabileceksiniz. İzleyiciler, seyrettiği içerikteki ürünleri satın alabilecek.

FOXplay ne zaman çıkacak?

FOXplay web sitesinden ve mobil uygulamalar üzerinden hizmet sunacak. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre FOXplay, Şubat ayından itibaren ülkemizde kullanılabilecek.