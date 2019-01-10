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Fox TV'den BluTV ve Puhutv’ye rakip platform geliyor: FOXplay

BluTV ve puhutv gibi dijital içerik platformlarına FOX'tan rakip geliyor. Ücretsiz hizmet sunacak FOXplay'de e-ticaret özelliği bulunacak. İzleyiciler seyrettiği içerikteki ürünleri satın alabilecek.
4 ay
6,1b
1
19
Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Fox TV'den BluTV ve Puhutv’ye rakip platform geliyor: FOXplay
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Fox TV’nin birçok ülkede faaliyet gösteren online platformu FOXplay, Türkiye’ye geliyor. Ücretsiz ve reklamsız hizmet verecek FOXPlay, ülkemizde faaliyet gösteren BluTV ve Puhutv platformlarına rakip olacak.

Fox TV’nin dizilerine ve TV programlarına ve anlaşma sağlanan filmlere dijital ortamdan ulaşılabilecek. FOXplay, ücretsiz hizmet sunacak. Dileyen kullanıcılar ücret karşılığında reklamsız da izleyebilecek.

FOXplay’in ilk orijinal içeriği belli oldu. 4N1K dizisinin yeni sezonu sadece FOXplay’de yayınlanacak. FOXplay’in arşivindeki diğer içerikler hakkında henüz bilgi bulunmuyor. 

Ayrıca Bkz. "Apple, AirPlay 2 özellikli TV'lerin listesini yayınladı"
Ülkemizde faaliyet gösteren FOX Networks Group bünyesinde toplam 10 kanal bulunuyor. FOXplay arşivinde bu kanalların içerikleri bulunacak. Bu kanallar Fox TV, Fox Life, Nat Geo, Nat Geo Wild, Nat Geo People, FX, FOX Crime, FOX Sports, 24 Kitchen ve Baby TV. 
 

E-ticaret özelliğine sahip ilk içerik platformu

Netflix ve türevi dijital içerik platformlarından farklı olarak FOXplay’de yayın esnasında ürün satın alabileceksiniz. İzleyiciler, seyrettiği içerikteki ürünleri satın alabilecek.

FOXplay ne zaman çıkacak?

FOXplay web sitesinden ve mobil uygulamalar üzerinden hizmet sunacak. Firma tarafından yapılan açıklamaya göre FOXplay, Şubat ayından itibaren ülkemizde kullanılabilecek.


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Samura ii 4 ay en beğenilen
bez bebek mi yayınlıcakmış
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korayalttantire 4 ay
Klasik televizyonculuk öldü zaten. Olumlu görüyorum bu gelismeyi. Uygulama ve platform desteği cok onemli tabi.
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__Nikolaus__ 4 ay
Netflix den sonra amazon prime a üye oldum fiyatı uygun diye ama arayüz ve içerik tatmin etmedi iptal ettim , 2 ay blutv üyeliğim vardı onuda iptal ettim , netflix haricinde baska bir platforma şu an para vermeyi düşünmüyorum ama puhu ve fox gibi ücretsiz olanlar her zaman güzel alternatif.
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smyrna 4 ay
Rekabet açısından güzel gelişme, destekliyorum. Sansürsüz, zengin içerikli olsun yeter.
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EĞİNLİ 4 ay
İçerik önemli,çıkartmak birşey değil doğru düzgün programlar olsun,sansür olmasın en azından kullanıcı tercih edilebilsin.
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mobilephone 4 ay
Kaliteli her güne bir özel dizi olacak şekilde işe koyulun on numara olur. Bir tane kıytırık dizi çekip gerisini salakça tv dizi yarışma 10 senelik filmlerle doldurunca platform olunmuyor
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esmerbuyucu 4 ay
Fox zaten Disney'e geçmişti. Disney+ ülkemize gelene kadar böyle mi hareket edecekler 🤔
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Rachsuchtig 4 ay esmerbuyucu
esmerbuyucu
Fox zaten Disney'e geçmişti. Disney+ ülkemize gelene kadar böyle mi hareket edecekler 🤔

Foxun çoğu departmanı satıldı aslında yani Fox tamamen satılmadı. Bildigim kadarı ile online yayın departmanı satılmadı. Türkiye'de fox tv hakkinda bilgim yok.
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kıymetli_vatandaş 4 ay
Bu tür platformlar çoğalacak gibi şunları bir çatı altında toplayacak Realdebrid tarzı bir platform kurulsa ona da rakip gelir. Sonu yok bu işin.
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AC_Hawker 4 ay kıymetli_vatandaş
Aynen. Bu önerimize bi kulak verseler pamuk gibi olacak herşey
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csh 4 ay kıymetli_vatandaş
Neden? Apple TV gibi bir cihaz kullanarak herbir platformun kanallarina kolaylikla ulasabiliniyor. Mutlaka tek platformun tekelinde olmasi gerekmiyor bence.
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Samura ii 4 ay en beğenilen
bez bebek mi yayınlıcakmış
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AC_Hawker 4 ay
Hah sen de gel... 100 parça olun, hepinizden de birer tane alalım. Anladık bu işte para var ama bu iş disneyin bile bi tarafına kaçacak. Zarar edip çıkacaksınız piyasadan çoğunuz. Insanların netflixi tercih etmesinin bile başlıca sebebi, bir çok serinin tek bir çatı altında birleşmiş olması.
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The Hollow 4 ay AC_Hawker
Neden zarar etsinler ki? Kendi kanallarının yapımlarını yayınlayacaklar. İkinci konu da, bu tür konuların Disney ile pek bir alakası yok. Disney, Fox'un işine karışmaz. Fox'un patronları ve CEO'su ayrıdır. Tahminimce yapılan tek şey yıl sonu kar ve zarar hesaplarıdır.. Siz hiç Time Warner'ın HBO'nun işine karıştığını duydunuz mu? Disney, Comcast, AT&T, Westinghouse gibi dev şirketler büyük bir ağaç ve HBO, Fox, NBC ve CBS gibi kanallarda dallarından biridir.
Dediğiniz gibi insanlar Netflix, Hulu gibi platformları sevdi.. Netflix'ten gelen hazır para da şirketlerin işine yaradığı için bu çark dönüyor. Aksi takdirde toplam 3 dev şirket bütün dallarıyla uzlaşarak Netflix'e içerik satmayı bıraksın Netflix her ülkede çöplüğe döner.
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MustafaC53 4 ay
Sosyal medyanın karşısında birleşceklerine küçük küçük parçalara ayrılıyorlar. İyi oluyor birber birer kapanmaları dileğiyle.
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korayalttantire 4 ay
Klasik televizyonculuk öldü zaten. Olumlu görüyorum bu gelismeyi. Uygulama ve platform desteği cok onemli tabi.
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