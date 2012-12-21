Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foxconn, GoPro'nun %8.88 hissesini satın aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
427
1
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden olan Foxconn, GoPro ürünleri ile tanınan Woodman Labs'ın %8.88'lik hissesini satın aldı.
Aksiyon kameraları denildiği zaman akla gelen ilk ürünlerden olan GoPro ürün serisine sahip olan Woodman Labs, hisselerinin %8.88'lik kısmını 200 milyon dolar karşılığında dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden olan Foxconn'a sattı. Woodman Labs yakın zamanda yeni aksiyon kamerası olan GoPro Hero 3 modelini tanıtmış ve oldukça olumlu geri dönüşler almıştı.
Geçtiğimiz yıl %67 oranında büyüyen aksiyon video kamera pazarının %32'lik kısmına hakim olan GoPro ürünlerine bu satışın neler getireceği ise merak konusu. 

http://www.forbes.com/sites/ryanmac/2012/12/20/foxconn-buys-stake-in-camera-maker-gopro-turning-founder-into-a-billionaire/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: "%100 Yerli Teknoloji ve Oyun Programı" 21.12.2012 video şov Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim