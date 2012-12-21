Foxconn, GoPro'nun %8.88 hissesini satın aldı

Dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden olan Foxconn, GoPro ürünleri ile tanınan Woodman Labs'ın %8.88'lik hissesini satın aldı.

Aksiyon kameraları denildiği zaman akla gelen ilk ürünlerden olan GoPro ürün serisine sahip olan Woodman Labs, hisselerinin %8.88'lik kısmını 200 milyon dolar karşılığında dünyanın en büyük elektronik üreticilerinden olan Foxconn'a sattı. Woodman Labs yakın zamanda yeni aksiyon kamerası olan GoPro Hero 3 modelini tanıtmış ve oldukça olumlu geri dönüşler almıştı.

Geçtiğimiz yıl %67 oranında büyüyen aksiyon video kamera pazarının %32'lik kısmına hakim olan GoPro ürünlerine bu satışın neler getireceği ise merak konusu.

http://www.forbes.com/sites/ryanmac/2012/12/20/foxconn-buys-stake-in-camera-maker-gopro-turning-founder-into-a-billionaire/