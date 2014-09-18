Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foxconn'da bir işçi iPhone 6 bileşenlerini sızdırmaktan tutuklandı

4 yıl
376
1
31
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Foxconn'da bir işçi iPhone 6 bileşenlerini sızdırmaktan tutuklandı

Apple'ın en büyük tedarikçisi konumunda olan ve çalışma koşullarının yanında sızdırılan iOS cihaz bileşenleri ile de teknoloji çevrelerince tanınan Foxconn'da bir tutuklama olduğu haberi geldi.

Wall Street Journal'a göre 4 Eylül tarihinde bir Foxconn çalışanı iPhone 6 bileşenlerini sızdırmaktan dolayı Çin polisi tarafından tutuklandı. 40 yaşındaki Qiao soyadlı kişi 6 adet iPhone 6 kasasını toplam 960$ karşılığında Shenzen'deki bir elektronik cihaz üreticisine satmakla suçlanıyor. 

Aslında olay yaz aylarında farkedildi ancak Foxconn'un güvenlik kameralarını izleyerek olayı polise aktarması ve soruşturma süreci bu aya kadar tamamlanabildi. Qiao'nun sızıntıları bileşenleri elbisesinin iç ceketine saklayarak gerçekleştirdiği belirtiliyor.  

İşçi ücretlerinin çok düşük olduğu ülkede bu tür sızıntılar yapmak kişilere oldukça iyi paralar kazandırıyor. Ancak tedarikçi firmaların bu tür sızıntıların önüne geçme konusunda katı tedbirleri mevcut. 

iPhone 6 ile ilgili ilk ciddi sızıntılar Mart ayında başlamış ve hali hazırdaki iki modelin neye benzediği az çok ortaya çıkmıştı. Sözkonusu şahsın sadece kasa sızdırdığı belirlense de süreç içerisinde cihazın çalışır vaziyette dahi videolarını görmüştük. Bu bakımdan sızıntıların sadece bu kişi tarafından yapılmadığı açık. 

http://www.phonearena.com/news/Foxconn-employee-detained-for-smuggling-Apple-iPhone-6-parts-out-of-the-factory_id60760 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 4 yıl
iPhone dönemi artık bitti bitecek, çünkü yeni telefonlar ergonomiden daha fazlasını veremiyor
şu an teknolojiyi doğru düzgün takip edenler açısından e-ink teknolojisi gerçekten önemli çünkü en çok pil bitiren LCD ekran olduğu için iris miris falanda enerji tasarufuna fazla katkısı yok bu açıdan bir çok kullanıcı gün bitmeden şarjı biten telefondan şikayetçi ! dahası pili kendi içinde olduğu için öyle şip şak pil değiştirme olayıda yok tabi şimdilik :) uzun lafın kısası iPhone artık bir dönemin sonuna vardı gibi ! bu son çıkaracağında ciddi zarar edeceğini söylüyorum burayada yazıyorum zamanı gelince sizlerede bunu hatırlatacağım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lightr 4 yıl
İlginç
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CyeD 4 yıl
Yilda birkac kez calisanlarin intihar haberlerinin bile geldigi, calisma sartlarinin (cogu seri uretim fabrikalarinda oldugu gibi) asiri agir ve insan disi oldugu bir sirket Foxconn. Allah affetsin bu yazdiklarimi da iPhone'dan yaziyorum ama durum bu, calan adam keske daha fazla calsaymis.

Bu arada arkadaslar, burda "iyi olmus emek hirsizina" diye zirlayan teneke adamlara cevap bile vermeyin, anlamayacaklardir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oroborus 4 yıl
Bırakın ulan adamı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baycihan 4 yıl
adamın yaptığı etik değil caydırıcılık açısından gerekli bir hamle olsada acıamadım değil cidden aylık 60 dolar mı alıyolar çinliler? o zaman evi barkı satıp 100-200 bin dolar elde edip orda krallık kuralım... saçma bence 60 dolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 4 yıl
Emek hırsızı gitsin şimdi hapishanede yesin içsin yatsın baksın keyfine. iPhone6'nın çakmaları daha orijinali çıkmadan çıkmıştı zaten, bunun Apple için bir sıkıntısı yok ki. Sadece başkaları da yapmasın temalı bir gözdağı verme...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amonRa 4 yıl sis651
sis651
Emek hırsızı gitsin şimdi hapishanede yesin içsin yatsın baksın keyfine. iPhone6'nın çakmaları daha orijinali çıkmadan çıkmıştı zaten, bunun Apple için bir sıkıntısı yok ki. Sadece başkaları da yapmasın temalı bir gözdağı verme...

aynen böyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5B59C177F 4 yıl sis651
sis651
Emek hırsızı gitsin şimdi hapishanede yesin içsin yatsın baksın keyfine. iPhone6'nın çakmaları daha orijinali çıkmadan çıkmıştı zaten, bunun Apple için bir sıkıntısı yok ki. Sadece başkaları da yapmasın temalı bir gözdağı verme...

Asil emek hirsizi appledir . gunde 1 dolara iscimi calistirilir bende olsam bende sizdirirdim hatta youtubeya inceleme videosu bile atardim hak ediyor apple !
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 4 yıl
Sızmayan cihazmı var.

Sanmıyorum tutuklama olacağını.

Şimdiden iphone7 nin bilgilerine sahiptir adamlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 4 yıl
Acaba ne kadar yatar? 1 sene falansa pek de bir sıkıntı yok. 960$ iyi para. (oraya göre)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Merc4eve 4 yıl
Yukarida buda teknoloji haberimi diyen arkadasa sesleniyorum. Evet kardesim teknoloji haberidir. Kamerasi su kadar pixel kerani su kadar inc haberlerini okurken guzel de, arka planda neler oldugunu ogrenince mi kotu ? Ben gayet memnunum bu tarz haberlerden.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DraGonS 4 yıl
Hocam bu teknoloji haberi mi şimdi? Samsung fabrikasındaki işçilerin yaşamlarında ki motonluğu anlataan yazılarda yazın. Apple 'ın binasında çalışanlarından birinin parmağı kanarsa onu da yazın. İyice suyunu çıkardınız yahu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Görmebak 4 yıl
Sen 50-60 dolara adamı çalıştırırsan tabi satar ne kadar köfte o kadar ekmek emek hırsızı diyenleride anlayamıyorum siz o işçinin yerinde olsanız elinize fırsat geçmişken kullanmaz mısını?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
376 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 6 ve
2 etiket daha Apple foxconn
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Philips Fidelio HTL9100 Ses Sistemini İnceliyoruz 4 yıl Intel başkan yardımcısı Ayşegül İldeniz ile yeni teknolojiler bölümünü konuştuk 4 yıl Xperia Z3 ve Z3 Compact ne zaman gelecek? Fiyat ne olacak? özel röportaj 4 yıl Thunderbolt 2 teknolojisi, 4K videoların en büyük sorununa çözüm oluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim