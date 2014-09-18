Foxconn'da bir işçi iPhone 6 bileşenlerini sızdırmaktan tutuklandı





Apple'ın en büyük tedarikçisi konumunda olan ve çalışma koşullarının yanında sızdırılan iOS cihaz bileşenleri ile de teknoloji çevrelerince tanınan Foxconn'da bir tutuklama olduğu haberi geldi.





Wall Street Journal'a göre 4 Eylül tarihinde bir Foxconn çalışanı iPhone 6 bileşenlerini sızdırmaktan dolayı Çin polisi tarafından tutuklandı. 40 yaşındaki Qiao soyadlı kişi 6 adet iPhone 6 kasasını toplam 960$ karşılığında Shenzen'deki bir elektronik cihaz üreticisine satmakla suçlanıyor.





Aslında olay yaz aylarında farkedildi ancak Foxconn'un güvenlik kameralarını izleyerek olayı polise aktarması ve soruşturma süreci bu aya kadar tamamlanabildi. Qiao'nun sızıntıları bileşenleri elbisesinin iç ceketine saklayarak gerçekleştirdiği belirtiliyor.





İşçi ücretlerinin çok düşük olduğu ülkede bu tür sızıntılar yapmak kişilere oldukça iyi paralar kazandırıyor. Ancak tedarikçi firmaların bu tür sızıntıların önüne geçme konusunda katı tedbirleri mevcut.





iPhone 6 ile ilgili ilk ciddi sızıntılar Mart ayında başlamış ve hali hazırdaki iki modelin neye benzediği az çok ortaya çıkmıştı. Sözkonusu şahsın sadece kasa sızdırdığı belirlense de süreç içerisinde cihazın çalışır vaziyette dahi videolarını görmüştük. Bu bakımdan sızıntıların sadece bu kişi tarafından yapılmadığı açık.

http://www.phonearena.com/news/Foxconn-employee-detained-for-smuggling-Apple-iPhone-6-parts-out-of-the-factory_id60760