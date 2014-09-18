Foxconn'da bir işçi iPhone 6 bileşenlerini sızdırmaktan tutuklandı

Haber Editörü
Apple'ın en büyük tedarikçisi konumunda olan ve çalışma koşullarının yanında sızdırılan iOS cihaz bileşenleri ile de teknoloji çevrelerince tanınan Foxconn'da bir tutuklama olduğu haberi geldi.
Wall Street Journal'a göre 4 Eylül tarihinde bir Foxconn çalışanı iPhone 6 bileşenlerini sızdırmaktan dolayı Çin polisi tarafından tutuklandı. 40 yaşındaki Qiao soyadlı kişi 6 adet iPhone 6 kasasını toplam 960$ karşılığında Shenzen'deki bir elektronik cihaz üreticisine satmakla suçlanıyor.
Aslında olay yaz aylarında farkedildi ancak Foxconn'un güvenlik kameralarını izleyerek olayı polise aktarması ve soruşturma süreci bu aya kadar tamamlanabildi. Qiao'nun sızıntıları bileşenleri elbisesinin iç ceketine saklayarak gerçekleştirdiği belirtiliyor.
İşçi ücretlerinin çok düşük olduğu ülkede bu tür sızıntılar yapmak kişilere oldukça iyi paralar kazandırıyor. Ancak tedarikçi firmaların bu tür sızıntıların önüne geçme konusunda katı tedbirleri mevcut.
iPhone 6 ile ilgili ilk ciddi sızıntılar Mart ayında başlamış ve hali hazırdaki iki modelin neye benzediği az çok ortaya çıkmıştı. Sözkonusu şahsın sadece kasa sızdırdığı belirlense de süreç içerisinde cihazın çalışır vaziyette dahi videolarını görmüştük. Bu bakımdan sızıntıların sadece bu kişi tarafından yapılmadığı açık.
http://www.phonearena.com/news/Foxconn-employee-detained-for-smuggling-Apple-iPhone-6-parts-out-of-the-factory_id60760 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şu an teknolojiyi doğru düzgün takip edenler açısından e-ink teknolojisi gerçekten önemli çünkü en çok pil bitiren LCD ekran olduğu için iris miris falanda enerji tasarufuna fazla katkısı yok bu açıdan bir çok kullanıcı gün bitmeden şarjı biten telefondan şikayetçi ! dahası pili kendi içinde olduğu için öyle şip şak pil değiştirme olayıda yok tabi şimdilik :) uzun lafın kısası iPhone artık bir dönemin sonuna vardı gibi ! bu son çıkaracağında ciddi zarar edeceğini söylüyorum burayada yazıyorum zamanı gelince sizlerede bunu hatırlatacağım
Bu arada arkadaslar, burda "iyi olmus emek hirsizina" diye zirlayan teneke adamlara cevap bile vermeyin, anlamayacaklardir.
aynen böyle.
Asil emek hirsizi appledir . gunde 1 dolara iscimi calistirilir bende olsam bende sizdirirdim hatta youtubeya inceleme videosu bile atardim hak ediyor apple !
Sanmıyorum tutuklama olacağını.
Şimdiden iphone7 nin bilgilerine sahiptir adamlar.