Foxconn'dan işçi maaşlarına zam

Adı sık sık işçi sağlığı ve güvenliği konularında geçen üretim devi Foxconn, özellikle batı dünyasında oluşan tepkileri azaltma konusunda aldığı kararlara bir yenisini daha ekleyerek; çalışanlarının maaşlarını iyileştirme yoluna gitti.

Popüler bir çok cihazın üretimini gerçekleştiren Foxconn, zam oranını çalışma şartı ve kıdemi gibi kriterlere bağlı olarak en az %16, en fazla ise %25 olarak belirlerken; uygulama Çin'deki tüm fabrikalarının üretim hattındaki çalışanları kapsıyor. Ünlü üretici Foxconn, ayrıca, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olan yeni maaşların, yerel hükümetin belirlediği asgari ücretin çok daha üzerinde olduğunu belirtiyor.

Bilindiği üzere başta Apple, Amazon olmak üzere pazardaki birçok isimle ortaklık yapan Foxconn, işçilerin ağır çalışma şartlarından dolayı Avrupa ve Amerika'da eleştiri oklarına maruz kalmış; birçok teknoloji devi de bu eleştirilerin isimlerine olumsuz etki yaptığından çalışma şartlarını iyileştirilmesi için Foxconn'a baskı yapmıştı.