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Foxconn'dan işçi maaşlarına zam

7 yıl
16,4b
1
26
Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Adı sık sık işçi sağlığı ve güvenliği konularında geçen üretim devi Foxconn, özellikle batı dünyasında oluşan tepkileri azaltma konusunda aldığı kararlara bir yenisini daha ekleyerek; çalışanlarının maaşlarını iyileştirme yoluna gitti.

Popüler bir çok cihazın üretimini gerçekleştiren Foxconn, zam oranını çalışma şartı ve kıdemi gibi kriterlere bağlı olarak en az %16, en fazla ise %25 olarak belirlerken; uygulama Çin'deki tüm fabrikalarının üretim hattındaki çalışanları kapsıyor. Ünlü üretici Foxconn, ayrıca, 1 Şubat'tan itibaren geçerli olan yeni maaşların, yerel hükümetin belirlediği asgari ücretin çok daha üzerinde olduğunu belirtiyor.

Bilindiği üzere başta Apple, Amazon olmak üzere pazardaki birçok isimle ortaklık yapan Foxconn, işçilerin ağır çalışma şartlarından dolayı Avrupa ve Amerika'da eleştiri oklarına maruz kalmış; birçok teknoloji devi de bu eleştirilerin isimlerine olumsuz etki yaptığından çalışma şartlarını iyileştirilmesi için Foxconn'a baskı yapmıştı.

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TuffkiLLe 7 yıl en beğenilen
Foxconn avukatlığı yapmak istemiyorum ancak şunu belirtmekte fayda var.. yapılan zam miktarına dikkat edelim.. %16 ve %25 oran azımsanacak oranlar değil.. ülkemizde memurlara yapılan zamların %3-4 seviyesinde olduğunu görüyoruz.. Foxconn işçilerinin aldıkları paralar size çok az gelebilir ancak Tayvan ekonomisinde bu para çok kötü bir para değil.. (bkz: xe.com/...

bana göre paradan ziyade çalışma saatleri kötü durumda, adamların yaşamaya vakitleri kalmıyor ki aldıkları parayı harcasınlar
Foxconn avukatlığı yapmak istemiyorum ancak şunu belirtmekte fayda var.. yapılan zam miktarına dikkat edelim.. %16 ve %25 oran azımsanacak oranlar değil.. ülke...
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cagataykoroglu 7 yıl
berkkarabacak
İyi ki Steve Jobs ölmüş demek istemiyorum ama kendimi dememek için de çok zor tutuyorum

Seninle aynı oksijeni tükettiğimize inanmak istemiyorum.
berkkarabacakİyi ki Steve Jobs ölmüş demek istemiyorum ama kendimi dememek için de çok zor tutuyorumSeninle aynı oksijeni tükettiğimi...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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theraptorx 7 yıl
İnsanlar vardiya usülü 12 saat çalışıyorlarsa, dinlenme ve beslenme olanakları asgariyse, aldıkları ücret geçinmelerine yetmiyorsa bu sömürüdür. Ne kadar çok kapitalist varmış forumda
İnsanlar vardiya usülü 12 saat çalışıyorlarsa, dinlenme ve beslenme olanakları asgariyse, aldıkları ücret geçinmelerine yetmiyorsa bu sömürüdür. Ne kadar çok k...
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alpa07 7 yıl
zamlar yolda
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
bu zam direk bize girer dikaktinizi çektiyse artık tekneloji okadar ucuz değil çin baya kendini aştı artık ucuz mal pek yok
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Mert KÜÇÜKUNCU 7 yıl
Şunu söylemeliyimki biraz konunun dışında belki ama foxconn un anakartlarını her zaman öneriyorum 11 yıldır da bu kartın takılı olduğu bir bilgisayarım ve sabah akşam açık ama hiç birşey olmuyor ki o kadar zorluyorumki banamısın demiyor artık çalışanlardan mıdır yoksa foxconnun ceolarından felanmıdır bilinmez (Eğer CEO'lar öyle işlerle uğraşmıyorsa cahilliğimi mazur görün) ancak çalışanlardan dolayıysa bu kalite bu zam az bile !
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E_Aydin35 7 yıl
Foxconn Tayvan'ın önde gelen firmalarından biri başarısını elbette mühendislerine parlak zekalı çalışanlarına ve emeği geçen herkeze borçlu çok iyi bir hareket olmuş yaptığı.:)
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napolyon94 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
Foxconn Tayvan'ın önde gelen firmalarından biri başarısını elbette mühendislerine parlak zekalı çalışanlarına ve emeği geçen herkeze borçlu çok iyi bir hareket olmuş yaptığı.:)

Hayatımda görduğüm en büyük Troll
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createemir 7 yıl
Ülkemize göre çok daha iyi. Adamlar para vermemek için elinden geleni yapıyolar. Ayrıca birsürü vergi alıyolar ve bu vergilerin çoğu gerekli olduğu yere gitmiyor!
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erci501 7 yıl
vay arkadaş foxconn fanları ne kadar çokmuş. şaşırdım
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cagataykoroglu 7 yıl
berkkarabacak
İyi ki Steve Jobs ölmüş demek istemiyorum ama kendimi dememek için de çok zor tutuyorum

Seninle aynı oksijeni tükettiğimize inanmak istemiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +9
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webislander 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

berkkarabacak

İyi ki Steve Jobs ölmüş demek istemiyorum ama kendimi dememek için de çok zor tutuyorum


Seninle aynı oksijeni tükettiğimize inanmak istemiyorum.

o da bizim gibi bi canlı
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berkkarabacak 7 yıl
İyi ki Steve Jobs ölmüş demek istemiyorum ama kendimi dememek için de çok zor tutuyorum
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whtswrongstupid 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

İyi ki Steve Jobs ölmüş demek istemiyorum ama kendimi dememek için de çok zor tutuyorum

alaka kuran varsa pm atsın
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TuffkiLLe 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

İyi ki Steve Jobs ölmüş demek istemiyorum ama kendimi dememek için de çok zor tutuyorum

steve jobs ne alaka ?
apple haberi değil ki bu.. foxconn apple tesisi değil, bir avuç şirkete ürün üretiyor tesislerinde.
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Cpt.Claw 7 yıl berkkarabacak
berkkarabacak

İyi ki Steve Jobs ölmüş demek istemiyorum ama kendimi dememek için de çok zor tutuyorum

Eksileyin beyler
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mustiki212 7 yıl
Giren gene bizeeee gene bizeee....:S
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TuffkiLLe 7 yıl
Foxconn avukatlığı yapmak istemiyorum ancak şunu belirtmekte fayda var.. yapılan zam miktarına dikkat edelim.. %16 ve %25 oran azımsanacak oranlar değil.. ülkemizde memurlara yapılan zamların %3-4 seviyesinde olduğunu görüyoruz.. Foxconn işçilerinin aldıkları paralar size çok az gelebilir ancak Tayvan ekonomisinde bu para çok kötü bir para değil.. (bkz: xe.com/...

bana göre paradan ziyade çalışma saatleri kötü durumda, adamların yaşamaya vakitleri kalmıyor ki aldıkları parayı harcasınlar
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Rainbow6 7 yıl
iyi boylece saat basina 35 cent alirlar .. aslinda zamdan ziyade calisma saatleri ve sartlarini duzenlemeleri lazim
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