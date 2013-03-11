Foxconn'un şubat ayı gelirleri düştü

Tayvan merkezli dünyanın önde gelen elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı olan Foxconn Electronics, şubat ayı ekonomik verilerini açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre şubat ayında konsolide gelirler, aylık bazda %25.03 ve yıllık bazda ise %22.10 düşerek 7,91 milyar dolara geriledi. Ocak-Şubat dönemi birlikte değerlendirildiğinde ise gelirler geçen yılın aynı dönemine göre %14.71 düşüş ile 18.47 milyar dolar olarak kaydedildi.

Uzmanlar, gelirlerdeki bu düşüşü mevsimsel etki çerçevesinde yaşanan akıllı telefon sevkiyatında yaşanan düşüşe bağlamakta.

iPod, iPad, iPhone, Kindle, Playstation, Wii ve dizüstü bilgisayarlar başta olmak üzere dünya genelinde satılan tüketici elektroniği ürünlerinin %40'ının seri üretimini gerçekleştiren Foxconn, son yıllarda kazandığı büyüme trendi ile yatırımlarına hız vermiş; bu kapsamda aralarında ülkemizin de bulunduğu yeni ülkelerde fabrika kurarak elektronik üretim hizmetleri ağını genişletmişti.

http://www.digitimes.com/news/a20130310PD201.html