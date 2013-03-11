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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Foxconn'un şubat ayı gelirleri düştü

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Foxconn'un şubat ayı gelirleri düştü

Tayvan merkezli dünyanın önde gelen elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı olan Foxconn Electronics, şubat ayı ekonomik verilerini açıkladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre şubat ayında konsolide gelirler, aylık bazda %25.03 ve yıllık bazda ise %22.10 düşerek 7,91 milyar dolara geriledi. Ocak-Şubat dönemi birlikte değerlendirildiğinde ise gelirler geçen yılın aynı dönemine göre  %14.71 düşüş ile 18.47 milyar dolar olarak kaydedildi.

Uzmanlar, gelirlerdeki bu düşüşü mevsimsel etki çerçevesinde yaşanan akıllı telefon sevkiyatında yaşanan düşüşe bağlamakta.

iPod, iPad, iPhone, Kindle, Playstation, Wii ve dizüstü bilgisayarlar başta olmak üzere dünya genelinde satılan tüketici elektroniği ürünlerinin %40'ının seri üretimini gerçekleştiren Foxconn, son yıllarda kazandığı büyüme trendi ile yatırımlarına hız vermiş; bu kapsamda aralarında ülkemizin de bulunduğu yeni ülkelerde fabrika kurarak elektronik üretim hizmetleri ağını genişletmişti.


http://www.digitimes.com/news/a20130310PD201.html Yorum Yaz
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nalcam22 6 yıl
ADAMLAR SÜREKLİ GİRİŞ SEVİYESİNDE KALDIKLARI İÇİN İLERLEME ZOR
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OverClocK1ng 6 yıl
olağan_şüpheli
foxconn Türkiyede ne üretiyor ki ?

DonanımHaber de haberi vardı. Türkiye'de fabrika açmıştı ya...
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umut_baris 6 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

olağan_şüpheli
foxconn Türkiyede ne üretiyor ki ?


DonanımHaber de haberi vardı. Türkiye'de fabrika açmıştı ya...

Orada sadece hp masaüstü dizüstü bilgisayarlar birleştiriliyor.

Mahalle bilgisayarcısı gibi bir şey yani.


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ksk_kaan 6 yıl
O kadar insani kole gibi calistiran bir firma oldugundan dolayi batsada umrumda olmaz.
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ahmet izmirli 6 yıl
DH Misafiri
Notebook talepleri düştüğü için notebook komponentlerinin fiyatları yükselir foxcona ürettirilen adetler düşer adetler az satıldığı için cirolar düşer kar az olduğu için rekabet edemeyenler çekilir ayakta kalan yine büyükler olur. Büyüklerle rekabeti merdiven altı firmalar yapmaya devam eder. Tablet tarafında piyasa 500 tl ye sıkışır çıkış yapamaz 3G li ürünler 500 TL.nin altında alıcı bulmaya başlar telefonların ebatları büyüyerek tablet pazarını öldürür. telefon satıcılarının işlemci ve megapiksel reklamları eski ışıltısını kaybeder standart bir işlemcinin verebilecekleri yeterli sayılmaya başlar sadece üst seviyeleri oyun için almaya çalışan bir azınlık kalır yazılımsal bir farklılık getiremeyen telefon pazarındaki ürünlerin fiyatları geriler. Herşey üst üste gelir ve elektronik sektöründe bir buhran dönemi yaşanır. Tüketiciler elindekileri daha geç yeniler yenilemekten çekinenlerin imdadına fiber internet ve bulut bilişim yetişir. Büyük sunucu markaları artık bulut bilişim ürünlerini daha fazla satmaya başlar dünyadaki sunucu hizmetlerini gören dev veri merkezleri hızla oluşur ve sunucu barındırma işlemleri merkezileşir sadece illegal kayıt dışı işlemler için el altında basit sunucular tutulur. Bilişim sektörü küçülür dev firmalar birleşir birleşen dev firmaların eskisi kadar çok şube ve çalışana ihtiyacı yoktur artık ve işci çıkarımları olur. Bilgisayar, telefon ve tablet dışında rekabet ortamında büyüyen bataryalar nedeniyle mp3, mp4 playerlar oynatıcılarda kullanılmaz olmuştur zaten, bilgisayarcı dediğimiz insanlar özel yazılımlar geliştiren firmalar ve ayakta kalabilen dolum kartuşculardır, teknoloji marketler bu günlerini sadece eski güzel günler olarak hatırlar böylece bir devir sona erer.

1 saat temi yazdın ?
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YordleKing 6 yıl
DH Misafiri
Notebook talepleri düştüğü için notebook komponentlerinin fiyatları yükselir foxcona ürettirilen adetler düşer adetler az satıldığı için cirolar düşer kar az olduğu için rekabet edemeyenler çekilir ayakta kalan yine büyükler olur. Büyüklerle rekabeti merdiven altı firmalar yapmaya devam eder. Tablet tarafında piyasa 500 tl ye sıkışır çıkış yapamaz 3G li ürünler 500 TL.nin altında alıcı bulmaya başlar telefonların ebatları büyüyerek tablet pazarını öldürür. telefon satıcılarının işlemci ve megapiksel reklamları eski ışıltısını kaybeder standart bir işlemcinin verebilecekleri yeterli sayılmaya başlar sadece üst seviyeleri oyun için almaya çalışan bir azınlık kalır yazılımsal bir farklılık getiremeyen telefon pazarındaki ürünlerin fiyatları geriler. Herşey üst üste gelir ve elektronik sektöründe bir buhran dönemi yaşanır. Tüketiciler elindekileri daha geç yeniler yenilemekten çekinenlerin imdadına fiber internet ve bulut bilişim yetişir. Büyük sunucu markaları artık bulut bilişim ürünlerini daha fazla satmaya başlar dünyadaki sunucu hizmetlerini gören dev veri merkezleri hızla oluşur ve sunucu barındırma işlemleri merkezileşir sadece illegal kayıt dışı işlemler için el altında basit sunucular tutulur. Bilişim sektörü küçülür dev firmalar birleşir birleşen dev firmaların eskisi kadar çok şube ve çalışana ihtiyacı yoktur artık ve işci çıkarımları olur. Bilgisayar, telefon ve tablet dışında rekabet ortamında büyüyen bataryalar nedeniyle mp3, mp4 playerlar oynatıcılarda kullanılmaz olmuştur zaten, bilgisayarcı dediğimiz insanlar özel yazılımlar geliştiren firmalar ve ayakta kalabilen dolum kartuşculardır, teknoloji marketler bu günlerini sadece eski güzel günler olarak hatırlar böylece bir devir sona erer.

OKUMAYIN!
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Lord Melkor 6 yıl
V4LKyR
DH MisafiriNotebook talepleri düştüğü için notebook komponentlerinin fiyatları yükselir foxcona ürettirilen adetler düşer adetler az satıldığı için cirolar düşer kar az olduğu için rekabet edemeyenler çekilir ayakta kalan yine büyükler olur. Büyüklerle rekabeti merdiven altı firmalar yapmaya devam eder. Tablet tarafında piyasa 500 tl ye sıkışır çıkış yapamaz 3G li ürünler 500 TL.nin altında alıcı bulmaya başlar telefonların ebatları büyüyerek tablet pazarını öldürür. telefon satıcılarının işlemci ve megapiksel reklamları eski ışıltısını kaybeder standart bir işlemcinin verebilecekleri yeterli sayılmaya başlar sadece üst seviyeleri oyun için almaya çalışan bir azınlık kalır yazılımsal bir farklılık getiremeyen telefon pazarındaki ürünlerin fiyatları geriler. Herşey üst üste gelir ve elektronik sektöründe bir buhran dönemi yaşanır. Tüketiciler elindekileri daha geç yeniler yenilemekten çekinenlerin imdadına fiber internet ve bulut bilişim yetişir. Büyük sunucu markaları artık bulut bilişim ürünlerini daha fazla satmaya başlar dünyadaki sunucu hizmetlerini gören dev veri merkezleri hızla oluşur ve sunucu barındırma işlemleri merkezileşir sadece illegal kayıt dışı işlemler için el altında basit sunucular tutulur. Bilişim sektörü küçülür dev firmalar birleşir birleşen dev firmaların eskisi kadar çok şube ve çalışana ihtiyacı yoktur artık ve işci çıkarımları olur. Bilgisayar, telefon ve tablet dışında rekabet ortamında büyüyen bataryalar nedeniyle mp3, mp4 playerlar oynatıcılarda kullanılmaz olmuştur zaten, bilgisayarcı dediğimiz insanlar özel yazılımlar geliştiren firmalar ve ayakta kalabilen dolum kartuşculardır, teknoloji marketler bu günlerini sadece eski güzel günler olarak hatırlar böylece bir devir sona erer.
Ne yazmış ki bu?

Özet lazım merak ettim asla okuyamam
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V4LKyR 6 yıl
DH Misafiri
Notebook talepleri düştüğü için notebook komponentlerinin fiyatları yükselir foxcona ürettirilen adetler düşer adetler az satıldığı için cirolar düşer kar az olduğu için rekabet edemeyenler çekilir ayakta kalan yine büyükler olur. Büyüklerle rekabeti merdiven altı firmalar yapmaya devam eder. Tablet tarafında piyasa 500 tl ye sıkışır çıkış yapamaz 3G li ürünler 500 TL.nin altında alıcı bulmaya başlar telefonların ebatları büyüyerek tablet pazarını öldürür. telefon satıcılarının işlemci ve megapiksel reklamları eski ışıltısını kaybeder standart bir işlemcinin verebilecekleri yeterli sayılmaya başlar sadece üst seviyeleri oyun için almaya çalışan bir azınlık kalır yazılımsal bir farklılık getiremeyen telefon pazarındaki ürünlerin fiyatları geriler. Herşey üst üste gelir ve elektronik sektöründe bir buhran dönemi yaşanır. Tüketiciler elindekileri daha geç yeniler yenilemekten çekinenlerin imdadına fiber internet ve bulut bilişim yetişir. Büyük sunucu markaları artık bulut bilişim ürünlerini daha fazla satmaya başlar dünyadaki sunucu hizmetlerini gören dev veri merkezleri hızla oluşur ve sunucu barındırma işlemleri merkezileşir sadece illegal kayıt dışı işlemler için el altında basit sunucular tutulur. Bilişim sektörü küçülür dev firmalar birleşir birleşen dev firmaların eskisi kadar çok şube ve çalışana ihtiyacı yoktur artık ve işci çıkarımları olur. Bilgisayar, telefon ve tablet dışında rekabet ortamında büyüyen bataryalar nedeniyle mp3, mp4 playerlar oynatıcılarda kullanılmaz olmuştur zaten, bilgisayarcı dediğimiz insanlar özel yazılımlar geliştiren firmalar ve ayakta kalabilen dolum kartuşculardır, teknoloji marketler bu günlerini sadece eski güzel günler olarak hatırlar böylece bir devir sona erer.

Ne yazmış ki bu?
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olağan_şüpheli 6 yıl
foxconn Türkiye'de ne üretiyor ki ?
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a g o r a 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

DH Misafiri

Notebook talepleri düştüğü için notebook komponentlerinin fiyatları yükselir foxcona ürettirilen adetler düşer adetler az satıldığı için cirolar düşer kar az olduğu için rekabet edemeyenler çekilir ayakta kalan yine büyükler olur. Büyüklerle rekabeti merdiven altı firmalar yapmaya devam eder. Tablet tarafında piyasa 500 tl ye sıkışır çıkış yapamaz 3G li ürünler 500 TL.nin altında alıcı bulmaya başlar telefonların ebatları büyüyerek tablet pazarını öldürür. telefon satıcılarının işlemci ve megapiksel reklamları eski ışıltısını kaybeder standart bir işlemcinin verebilecekleri yeterli sayılmaya başlar sadece üst seviyeleri oyun için almaya çalışan bir azınlık kalır yazılımsal bir farklılık getiremeyen telefon pazarındaki ürünlerin fiyatları geriler. Herşey üst üste gelir ve elektronik sektöründe bir buhran dönemi yaşanır. Tüketiciler elindekileri daha geç yeniler yenilemekten çekinenlerin imdadına fiber internet ve bulut bilişim yetişir. Büyük sunucu markaları artık bulut bilişim ürünlerini daha fazla satmaya başlar dünyadaki sunucu hizmetlerini gören dev veri merkezleri hızla oluşur ve sunucu barındırma işlemleri merkezileşir sadece illegal kayıt dışı işlemler için el altında basit sunucular tutulur. Bilişim sektörü küçülür dev firmalar birleşir birleşen dev firmaların eskisi kadar çok şube ve çalışana ihtiyacı yoktur artık ve işci çıkarımları olur. Bilgisayar, telefon ve tablet dışında rekabet ortamında büyüyen bataryalar nedeniyle mp3, mp4 playerlar oynatıcılarda kullanılmaz olmuştur zaten, bilgisayarcı dediğimiz insanlar özel yazılımlar geliştiren firmalar ve ayakta kalabilen dolum kartuşculardır, teknoloji marketler bu günlerini sadece eski güzel günler olarak hatırlar böylece bir devir sona erer.


Ne yazmış ki bu?


bizlere özgü olan okumama hastalığını atlatınca anlarsın
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DH Misafiri 6 yıl
Notebook talepleri düştüğü için notebook komponentlerinin fiyatları yükselir foxcon'a ürettirilen adetler düşer adetler az satıldığı için cirolar düşer kar az olduğu için rekabet edemeyenler çekilir ayakta kalan yine büyükler olur. Büyüklerle rekabeti merdiven altı firmalar yapmaya devam eder. Tablet tarafında piyasa 500 tl ye sıkışır çıkış yapamaz 3G li ürünler 500 TL.'nin altında alıcı bulmaya başlar telefonların ebatları büyüyerek tablet pazarını öldürür. telefon satıcılarının işlemci ve megapiksel reklamları eski ışıltısını kaybeder standart bir işlemcinin verebilecekleri yeterli sayılmaya başlar sadece üst seviyeleri oyun için almaya çalışan bir azınlık kalır yazılımsal bir farklılık getiremeyen telefon pazarındaki ürünlerin fiyatları geriler. Herşey üst üste gelir ve elektronik sektöründe bir buhran dönemi yaşanır. Tüketiciler elindekileri daha geç yeniler yenilemekten çekinenlerin imdadına fiber internet ve bulut bilişim yetişir. Büyük sunucu markaları artık bulut bilişim ürünlerini daha fazla satmaya başlar dünyadaki sunucu hizmetlerini gören dev veri merkezleri hızla oluşur ve sunucu barındırma işlemleri merkezileşir sadece illegal kayıt dışı işlemler için el altında basit sunucular tutulur. Bilişim sektörü küçülür dev firmalar birleşir birleşen dev firmaların eskisi kadar çok şube ve çalışana ihtiyacı yoktur artık ve işci çıkarımları olur. Bilgisayar, telefon ve tablet dışında rekabet ortamında büyüyen bataryalar nedeniyle mp3, mp4 playerlar oynatıcılarda kullanılmaz olmuştur zaten, bilgisayarcı dediğimiz insanlar özel yazılımlar geliştiren firmalar ve ayakta kalabilen dolum kartuşculardır, teknoloji marketler bu günlerini sadece eski güzel günler olarak hatırlar böylece bir devir sona erer.
1 Yanıt Yanıtla
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wolferto 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Notebook talepleri düştüğü için notebook komponentlerinin fiyatları yükselir foxcon'a ürettirilen adetler düşer adetler az satıldığı için cirolar düşer kar az olduğu için rekabet edemeyenler çekilir ayakta kalan yine büyükler olur. Büyüklerle rekabeti merdiven altı firmalar yapmaya devam eder. Tablet tarafında piyasa 500 tl ye sıkışır çıkış yapamaz 3G li ürünler 500 TL.'nin altında alıcı bulmaya başlar telefonların ebatları büyüyerek tablet pazarını öldürür. telefon satıcılarının işlemci ve megapiksel reklamları eski ışıltısını kaybeder standart bir işlemcinin verebilecekleri yeterli sayılmaya başlar sadece üst seviyeleri oyun için almaya çalışan bir azınlık kalır yazılımsal bir farklılık getiremeyen telefon pazarındaki ürünlerin fiyatları geriler. Herşey üst üste gelir ve elektronik sektöründe bir buhran dönemi yaşanır. Tüketiciler elindekileri daha geç yeniler yenilemekten çekinenlerin imdadına fiber internet ve bulut bilişim yetişir. Büyük sunucu markaları artık bulut bilişim ürünlerini daha fazla satmaya başlar dünyadaki sunucu hizmetlerini gören dev veri merkezleri hızla oluşur ve sunucu barındırma işlemleri merkezileşir sadece illegal kayıt dışı işlemler için el altında basit sunucular tutulur. Bilişim sektörü küçülür dev firmalar birleşir birleşen dev firmaların eskisi kadar çok şube ve çalışana ihtiyacı yoktur artık ve işci çıkarımları olur. Bilgisayar, telefon ve tablet dışında rekabet ortamında büyüyen bataryalar nedeniyle mp3, mp4 playerlar oynatıcılarda kullanılmaz olmuştur zaten, bilgisayarcı dediğimiz insanlar özel yazılımlar geliştiren firmalar ve ayakta kalabilen dolum kartuşculardır, teknoloji marketler bu günlerini sadece eski güzel günler olarak hatırlar böylece bir devir sona erer.

tam icimden gecenler ama piyasayi yerinden oynamak icin bi teknoloji yine cikacktir
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JessieJ 6 yıl
Ürün çeşitliliği ve rekabet arttığı sürece bu pastadan pay almak isteyen üretici firmalarda artacaktır, eskisi gibi tekelci sistem geride kaldı.
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