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France Telecom : Steve Jobs sonrası Apple, daha kolay anlaşma yapılabilir bir hale geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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France Telecom : Steve Jobs sonrası Apple, daha kolay anlaşma yapılabilir bir hale geldi

Apple'ın Steve Jobs yönetimi altındaki dönemlerini bilenler, Jobs'ın firmalarla anlaşma yapmada ve tasarımları kabul etmede ne kadar sert ve ikna olmaz bir karaktere sahip olduğunu hatırlayacaktır. Bu nedenle pek çok firmanın anlaşma yapmaktan kaçındığı Jobs sonrası şirket imajında bazı değişimler yaşandığı gözlerden kaçmıyor.

France Telecom tepe yöneticisi Stephane Richard; dün verdiği bir demeçte, Apple'ın Jobs sonrasında daha esnek hale geldiğini, çevresindeki kişilere daha fazla dikkat etmeye başladığını ve geçmişe göre biraz daha az kibirli bir davranış sergilediklerini belirtti. Richard ayrıca firmanın bugün biraz daha fazla baskı altında olduğuna da dikkat çekti.

Akıllı telefon pazarı ile ilgili de konuşan Richard, aslında göründüğünün aksine pazarın Mozilla, Microsoft, BlackBerry gibi rakipleri destekleyecek kadar büyük olmadığını savundu. Richard, 100'den fazla firmanın rekabet ettiği Avrupa kablosuz cihaz pazarında Apple-Samsung tekelinin oluştuğunu ve düzenleyicilerin artık daha fazla firmanın bu kalabalığın içerisine girmesini engellemesi gerektiğini dile getirdi. 

Richard'a göre Windows Phone işletim sisteminin Android ve iOS karşısında oldukça zor bir yolu var. Platform ne tasarım ne ucuzluk ne de uygulama anlamında Android ve iOS'tan daha iyisini sunamıyor. Microsoft'un pazarda iddialı olabilmesi için tüketici tarafında heyecan uyandıracak yenilikler sunması gerekiyor. Ayrıca genel olarak Windows Phone cihazları popüler akıllı telefonlarla hemen hemen aynı fiyata satılıyor. 

BlackBerry firmansının yeni patronu öncülüğünde yaptığı hamleleri pozitif bulan ve destekleyen Richard bununla birlikte başarılı olacakları konusunda emin olamadığını ifade ediyor. 

http://allthingsd.com/20130225/apple-now-a-bit-easier-to-deal-with-and-other-observations-from-france-telecoms-straight-talking-ceo/ Yorum Yaz
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darknesss45 6 yıl en beğenilen
Sanki iyi bir seymis gibi soylemisler. Adam mukemmelliyetci oldugu icin begenmiyordu kibirle ne alaka. Simdiki hali ortada jobs oldukten beri yenilik kavraminida unuttular.
Sanki iyi bir seymis gibi soylemisler. Adam mukemmelliyetci oldugu icin begenmiyordu kibirle ne alaka. Simdiki hali ortada jobs oldukten beri yenilik kavraminid...
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darknesss45 6 yıl YordleKing
exp16
darknesss45
Sanki iyi bir seymis gibi soylemisler. Adam mukemmelliyetci oldugu icin begenmiyordu kibirle ne alaka. Simdiki hali ortada jobs oldukten beri yenilik kavraminida unuttular.

Mükemmeliyetçi dediğin adam telefonun anteni çekmediğinde;''Öyle tutmayın,böyle tutun'' demişti.
Mükemmeliyetçilik neresinde göremedim.

Ama ise yariyordu
exp16darknesss45Sanki iyi bir seymis gibi soylemisler. Adam mukemmelliyetci oldugu icin begenmiyordu kibirle ne alaka. Sim...
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multiTYRT 6 yıl
Apple'ın başına Ive gelse çok iyi olur.
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Erasmus78 6 yıl
Apple'in başındaki adam Jonathan Ive olmalıydı bence.
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londoner23 6 yıl
mükemmeliyetçi ve vizyon sahibi adamı kibirli ettiler...! sağ olaydı da bunları göreydi.. :)
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carman1tr 6 yıl Erasmus78
Erasmus78

Apple'in başındaki adam Jonathan Ive olmalıydı bence.

Bence de öyle olmalıydı.

Ama belki Ive geleceğe yatırımdır!! Bence ileride o olacak Ceo
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X-Slim 6 yıl
Gercekten yazik oldu steve reyizden sonra apple'ye :(
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Jül Sezar 6 yıl
Umarım daha baskın bir adamı icra kurulu başlanlığına getirirler. Ne kadar Steve Jobs yokluğında kendisi koltuğu Tim Cook'a devretsede radikal kararlar alamıyor. (İçimden ettiğim küfürlerin en saygınca açıklaması bu olsa gerek)
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SiNaPSiS 6 yıl
Doğru yalnız, adam Türkiyeyi sallamıyorsu bile. Tim Cook öyle değil, önce iTunes Türkiye yıl aonunda da Apple Türkiye, tam Türkçe klavye vb.. Bence Tik Cook kesinlikle daha az kibirli biri
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merhabaadunyali 6 yıl
Bu gidişhat Apple'ın artık eski Apple olamayacağını, bu tavrını değiştirerek sıradanlaşacağını gösteriyor bence..
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DaRKFoRCeS 6 yıl
sonuçta iyisiyle kötüsüyle bu dünyadan ayrıldı büyük işler başardı Amerika yı sevmem ama bu adamın yeri doldurulamaz. talihsiz bir açıklama. sonuçta hepimiz bu dünyadan gideceğiz.
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Celtic Warrior 6 yıl
Bakalım daha neler göreceğiz.
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YordleKing 6 yıl
darknesss45
Sanki iyi bir seymis gibi soylemisler. Adam mukemmelliyetci oldugu icin begenmiyordu kibirle ne alaka. Simdiki hali ortada jobs oldukten beri yenilik kavraminida unuttular.

Mükemmeliyetçi dediğin adam telefonun anteni çekmediğinde;''Öyle tutmayın,böyle tutun'' demişti.
Mükemmeliyetçilik neresinde göremedim.
2 Yanıt Yanıtla
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darknesss45 6 yıl YordleKing
exp16
darknesss45
Sanki iyi bir seymis gibi soylemisler. Adam mukemmelliyetci oldugu icin begenmiyordu kibirle ne alaka. Simdiki hali ortada jobs oldukten beri yenilik kavraminida unuttular.

Mükemmeliyetçi dediğin adam telefonun anteni çekmediğinde;''Öyle tutmayın,böyle tutun'' demişti.
Mükemmeliyetçilik neresinde göremedim.

Ama ise yariyordu
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wardstone 6 yıl YordleKing
exp16
darknesss45
Sanki iyi bir seymis gibi soylemisler. Adam mukemmelliyetci oldugu icin begenmiyordu kibirle ne alaka. Simdiki hali ortada jobs oldukten beri yenilik kavraminida unuttular.

Mükemmeliyetçi dediğin adam telefonun anteni çekmediğinde;''Öyle tutmayın,böyle tutun'' demişti.
Mükemmeliyetçilik neresinde göremedim.

Adam sizin telefonunuz çekmiyor diye tüm cihazları toplaysa mıydı? :) İnsancıl çözüm yolu vermişti işte
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darknesss45 6 yıl en beğenilen
Sanki iyi bir seymis gibi soylemisler. Adam mukemmelliyetci oldugu icin begenmiyordu kibirle ne alaka. Simdiki hali ortada jobs oldukten beri yenilik kavraminida unuttular.
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cank1981 6 yıl
Arkadaş bu adam su katılmamış birşey. BB nin hareketleri çok pozitifmiş haha fiyatıda IP5 den pahalı fransız değilmisin normal bu sözler
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