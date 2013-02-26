France Telecom : Steve Jobs sonrası Apple, daha kolay anlaşma yapılabilir bir hale geldi





Apple'ın Steve Jobs yönetimi altındaki dönemlerini bilenler, Jobs'ın firmalarla anlaşma yapmada ve tasarımları kabul etmede ne kadar sert ve ikna olmaz bir karaktere sahip olduğunu hatırlayacaktır. Bu nedenle pek çok firmanın anlaşma yapmaktan kaçındığı Jobs sonrası şirket imajında bazı değişimler yaşandığı gözlerden kaçmıyor.





France Telecom tepe yöneticisi Stephane Richard; dün verdiği bir demeçte, Apple'ın Jobs sonrasında daha esnek hale geldiğini, çevresindeki kişilere daha fazla dikkat etmeye başladığını ve geçmişe göre biraz daha az kibirli bir davranış sergilediklerini belirtti. Richard ayrıca firmanın bugün biraz daha fazla baskı altında olduğuna da dikkat çekti.





Akıllı telefon pazarı ile ilgili de konuşan Richard, aslında göründüğünün aksine pazarın Mozilla, Microsoft, BlackBerry gibi rakipleri destekleyecek kadar büyük olmadığını savundu. Richard, 100'den fazla firmanın rekabet ettiği Avrupa kablosuz cihaz pazarında Apple-Samsung tekelinin oluştuğunu ve düzenleyicilerin artık daha fazla firmanın bu kalabalığın içerisine girmesini engellemesi gerektiğini dile getirdi.





Richard'a göre Windows Phone işletim sisteminin Android ve iOS karşısında oldukça zor bir yolu var. Platform ne tasarım ne ucuzluk ne de uygulama anlamında Android ve iOS'tan daha iyisini sunamıyor. Microsoft'un pazarda iddialı olabilmesi için tüketici tarafında heyecan uyandıracak yenilikler sunması gerekiyor. Ayrıca genel olarak Windows Phone cihazları popüler akıllı telefonlarla hemen hemen aynı fiyata satılıyor.





BlackBerry firmansının yeni patronu öncülüğünde yaptığı hamleleri pozitif bulan ve destekleyen Richard bununla birlikte başarılı olacakları konusunda emin olamadığını ifade ediyor.

http://allthingsd.com/20130225/apple-now-a-bit-easier-to-deal-with-and-other-observations-from-france-telecoms-straight-talking-ceo/