Fransa, trafik ışıklarını kaldırarak trafik kazalarının sayısını azaltmaya çalışıyor

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Fransa, her sene binlerce insanın yaralanmasına ve hayata gözlerini yummasına neden olan trafik kazalarının önüne geçebilmek adına radikal bir karar aldı. Devlet, başta Paris ve Bordeaux gibi büyük şehirler olmak üzere birçok şehirde trafik ışıklarını kaldırmaya başladı.

Yapılan açıklamalara göre trafik ışıklarının kaldırılma nedeni, trafik kazalarının birçoğunun trafik ışıklarıyla bağlantılı olması. Her sene Paris’te yaşanan trafik kazalarının yaklaşık yüzde 14’üne, şehirde bulunan 30.000 trafik lambasından en az birisi dahil oluyor. Bu kazalar 150 kişinin ölümüyle ve 1200 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanıyor. Genel olarak, ölümle sonuçlanan 28 trafik kazasının 27’sine trafik ışıklarının dahil olduğu biliniyor.

Trafik lambalarının yokluğunda trafik düzenini ve araç hızlarını trafik işaretleri, yeniden düzenlenen hız sınırları ve kavşaklar kontrol edecek. Bu yeni uygulamayla trafik kazalarının azalması ve şehrin giderlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Uygulamanın başarılı ve etkili olması durumunda trafik ışıklarından vazgeçen şehirlerin sayısı da artacak.

https://www.cnet.com/roadshow/news/paris-hopes-traffic-light-removal-will-fix-congestion-improve-safety/#ftag=CAD590a51e