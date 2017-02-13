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Fransa, trafik ışıklarını kaldırarak trafik kazalarının sayısını azaltmaya çalışıyor

Paris ve Bordeaux gibi şehirler, trafik ışıklarının kaldırılması ve trafik işaretlerinin yaygınlaştırılmasıyla trafik kazalarının sayısını en aza indirgemeye çalışıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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33
Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Fransa, trafik ışıklarını kaldırarak trafik kazalarının sayısını azaltmaya çalışıyor
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Fransa, her sene binlerce insanın yaralanmasına ve hayata gözlerini yummasına neden olan trafik kazalarının önüne geçebilmek adına radikal bir karar aldı. Devlet, başta Paris ve Bordeaux gibi büyük şehirler olmak üzere birçok şehirde trafik ışıklarını kaldırmaya başladı.

Yapılan açıklamalara göre trafik ışıklarının kaldırılma nedeni, trafik kazalarının birçoğunun trafik ışıklarıyla bağlantılı olması. Her sene Paris’te yaşanan trafik kazalarının yaklaşık yüzde 14’üne, şehirde bulunan 30.000 trafik lambasından en az birisi dahil oluyor. Bu kazalar 150 kişinin ölümüyle ve 1200 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanıyor. Genel olarak, ölümle sonuçlanan 28 trafik kazasının 27’sine trafik ışıklarının dahil olduğu biliniyor.

Trafik lambalarının yokluğunda trafik düzenini ve araç hızlarını trafik işaretleri, yeniden düzenlenen hız sınırları ve kavşaklar kontrol edecek. Bu yeni uygulamayla trafik kazalarının azalması ve şehrin giderlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Uygulamanın başarılı ve etkili olması durumunda trafik ışıklarından vazgeçen şehirlerin sayısı da artacak.


https://www.cnet.com/roadshow/news/paris-hopes-traffic-light-removal-will-fix-congestion-improve-safety/#ftag=CAD590a51e Yorum Yaz
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Fenomenon 2 yıl umut_baris
Fransada olunca medeniyet mi oluyor? Memleketim Sinop'ta trafik ışığı yok. Aynı haber Sinop için yapılsa kimse bişey demez. Fransa olunca medeniyet oluyor.
4 Yanıt Yanıtla +55
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Racer_ali 2 yıl Fenomenon
Fenomenon

Fransada olunca medeniyet mi oluyor? Memleketim Sinop'ta trafik ışığı yok. Aynı haber Sinop için yapılsa kimse bişey demez. Fransa olunca medeniyet oluyor.

Senin sinop ile fransanın trafik yoğunluğu aynı mı topraksever insan?
FenomenonFransada olunca medeniyet mi oluyor? Memleketim Sinop'ta trafik ışığı yok. Aynı haber Sinop için yapılsa kimse bişey demez. Fra...
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Yanıtla +31
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auto_man 2 yıl
Bizim burada belli saatlerde kontrollü geçiş veriyorlar Sonuç olarak Kimse kimseye yol vermiyor. Yol senin hakkin adam el kol yapıyor. Bir de yanıp sönen kırmızı ışığın önünde durup bekleyenler yok mu tam komedi
Bizim burada belli saatlerde kontrollü geçiş veriyorlar Sonuç olarak Kimse kimseye yol vermiyor. Yol senin hakkin adam el kol yapıyor. Bir de yanıp sönen kırmı...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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greenk 2 yıl
Trafik ışıkları kazaları önlermi bilemiyorum. Yalnız trafik ışıkları kalkarsa, trafik dur kalk döngüsünden kurtulup trafik yoğunluğunu azaltır.
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H.B.V 2 yıl
2 dk ışıklar gidiyor cadde savaş alanı oluyor aman diyim aman
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Xeblion 2 yıl
Bizim gibi muz cumhuriyeti değil huzur ve refah ülkesi
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K@sToR 2 yıl
yol boşsa ve kamera yoksa trafik ışığında durup boşa mazot tüketecek kadar ne zamanım var ne param. yavaş yavaş yayaların ve diğer taşıtların geçiş hakkını engellemeden kırmızıda geçiyorum.
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BekirTemel 2 yıl
Ne güzel, onlar azaltarak biz çoğaltarak kazaları azaltmaya çalışıyoruz, klasmanlar aynı değil demek ki
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pisrabbit 2 yıl
şahsen trafik ışıklarını zerre umursamıyorum.yeşil de olsa dikkatli geçiyorum,kırmızı da olsa araç yoksa durmuyor geçiyorum.bazen polis oluyor o zaman geçmiyorum ceza yazmasın diye. havadan devlete para vermek istemiyorum.
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ardaq 2 yıl
türkiye'de de trafik ışığı yok. biri yola girdi mi üstünlüğü kimin alacağını herkes bilir :d
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ozmenakif 2 yıl
Trafik ışıklarının kalkmasını değil de önce mantıklı şekilde yol düzenlemesi yapılmasını sonra da akıllı trafik ışıklarını çok önemsiyorum. 10 senedir Afyon'da yaşıyorum ve yapılan en tenha kavşaklara bile ışık koyar oldular. İzmir'de kıyamet gibi araba olan yerde bile ışık yoktu trafik akıyordu. Burda bomboş yolda dakikalarca bekliyoruz boşuna. Zaten ufacık şehir. 10 dk yol yapacağım 7-8 dk ışık bekliyorum. Trafik olsa neyse ama boşa gidiyor yazık. Ayrıca yoğunluk olan yerlerde saçma düzenlerin ve rahat insanların payı büyük. Mesela maliye kavşağı var Afyon'da. Karşıyaka tarafından gelen araçlar 85% oranında kavşakta sola dönüyorlar. Eğer düz gitmeyi düşünürken kırmızıda en sağda durmadıysanız ve yeşil yandıysa, hareket ederken sağınızdaki aracın sola doğru kırması an meselesidir. Ve bu olay hiç de aykırı değildir. Hatta öylesine benimsenmiştir ki dolmuşlar hep en sağ şeritten sola sinyal verip kavşak içinde 4 şeridi çaprazlamasına geçip sola dönmektedirler. Yabancı birisi dursun diyelim kavşakta bu durumdan bihaber. En solda olup da düz gidecek olsun adam. Yeşil yanıyor, sağdan üzerine hücum yapılıyor ve dayanamayıp freni köklüyor, bir de kornaya abanıyor... Sonra söverken bir de bakıyor ki yeşil bitmiş. Arkasındakiler de aynı... Böylece gidiyor milletin zamanı boşuboşuna her gün. Burada öncelikle ana yolun hareket yönü sola doğru olmalıdır. Yani sola meyilli bir ufak köprü, geçit, battı çıktı vs. yapılması şarttır. Bir sürü yöntemi olabilir çözmenin. İkincisi de insanlar bu kadar rahat olmamalıdır. Yolu tasarlayanından yapanına, ışık koyanından düzenleyenine, belediyesinden trafiğine, ordan da yolu kullanan insanlara kadar herkes adam gibi hareketler yapmalıdır.
1 Yanıt Yanıtla
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ayhani 2 yıl ozmenakif
ozmenakif
Trafik ışıklarının kalkmasını değil de önce mantıklı şekilde yol düzenlemesi yapılmasını sonra da akıllı trafik ışıklarını çok önemsiyorum. 10 senedir Afyon'da yaşıyorum ve yapılan en tenha kavşaklara bile ışık koyar oldular. İzmir'de kıyamet gibi araba olan yerde bile ışık yoktu trafik akıyordu. Burda bomboş yolda dakikalarca bekliyoruz boşuna. Zaten ufacık şehir. 10 dk yol yapacağım 7-8 dk ışık bekliyorum. Trafik olsa neyse ama boşa gidiyor yazık. Ayrıca yoğunluk olan yerlerde saçma düzenlerin ve rahat insanların payı büyük. Mesela maliye kavşağı var Afyon'da. Karşıyaka tarafından gelen araçlar 85% oranında kavşakta sola dönüyorlar. Eğer düz gitmeyi düşünürken kırmızıda en sağda durmadıysanız ve yeşil yandıysa, hareket ederken sağınızdaki aracın sola doğru kırması an meselesidir. Ve bu olay hiç de aykırı değildir. Hatta öylesine benimsenmiştir ki dolmuşlar hep en sağ şeritten sola sinyal verip kavşak içinde 4 şeridi çaprazlamasına geçip sola dönmektedirler. Yabancı birisi dursun diyelim kavşakta bu durumdan bihaber. En solda olup da düz gidecek olsun adam. Yeşil yanıyor, sağdan üzerine hücum yapılıyor ve dayanamayıp freni köklüyor, bir de kornaya abanıyor... Sonra söverken bir de bakıyor ki yeşil bitmiş. Arkasındakiler de aynı... Böylece gidiyor milletin zamanı boşuboşuna her gün. Burada öncelikle ana yolun hareket yönü sola doğru olmalıdır. Yani sola meyilli bir ufak köprü, geçit, battı çıktı vs. yapılması şarttır. Bir sürü yöntemi olabilir çözmenin. İkincisi de insanlar bu kadar rahat olmamalıdır. Yolu tasarlayanından yapanına, ışık koyanından düzenleyenine, belediyesinden trafiğine, ordan da yolu kullanan insanlara kadar herkes adam gibi hareketler yapmalıdır.

Hocam biri Afyon bir İzmir demişsiniz fark belli değil mi?
Ben İzmirde iki gün araba kullandım, gerçekten trafik çok medeni geldi bana(Afyonda da kullandım).
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silver0021 2 yıl
Amerikada 3 ay yaşadığım süre boyunca yolda ne kadar trafik olursa olsun ben yaya geçidinden geçtiğim anda bütün sürücüler istisnasiz durup benim gecmemi beklediler. Ne kadar hızlı geldiklerine dahi bakmadan gecmeye devam ettik duracaklarini biliyorduk. Zaten orda bir yayaya carpmak en ağır suclardan birisi en az beş yılı var. Bizde elini kolunu sallar parası neyse öder çıkarsın. Ya da iyi halden 6 aya salıverirler.
Tamda istanbula geldiğim ilk gün korna basmalar sabırsız sürücülerin hışmına maruz kalmak çok koydu. Üstüne alışkanlık gereği sadece 2 adim oteye karsiya geçerken son anda ezilmekten kurtuldum ve sonra gerçekten lanet ettim. Biraz insanlığınızdan utanın lan. Bir yayaya yol vermek ne kadar zor olabilir hayatınızdan 10 saniye almış cok mu gücünüze gidiyor. Dünyalarımı kurtarıyorsunuz nedir bu aceleniz bir sorun lütfen kendinize.
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dr20mouse 2 yıl
Bizdeki sürücü profili tüm istatiskleri bozar dün e5de makas kazasını görünce iyice anladım artik trafikte de Allah'a emanetiz.
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