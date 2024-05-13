Kırmızı, sarı, yeşil ve beyaz? Yeni trafik ışığı geliyor

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Tam Boyutta Gör Trafik ışıkları yüz yılı aşkın bir süredir hayatımızda ve beklendikleri gibi çalışmaya devam ediyor. Ancak araştırmacılara göre akıllı ve otonom araçların yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte bu sistemlerde büyük bir değişiklik yaşanabilir. Aktarılanlara göre trafik ışıklarına kırmızı, sarı, yeşil renklerinden sonra “beyaz” ışık da eklenebilir.

Yeni trafik ışığı beyaz olabilir

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde, mühendislik profesörü Ali Hajbabaie liderliğindeki ekip, günümüzün trafik sinyallerini ortadan kaldırmak yerine, yolda sorumluluğu üstlenecek ve yol gösterecek yeterli sayıda otonom araç olduğunda bunu belirtmek için dördüncü bir ışık (muhtemelen beyaz) eklemeyi öneriyor. Bu yaklaşımda beyaz ışık, önünüzdeki aracı takip edeceğiniz anlamına geliyor.

Araştırmacılara göre böyle bir yaklaşımın işe yaraması için yoldaki araçların yüzde 40 ila 50'sinin sürücüsüz olması gerekiyor. Dolayısıyla bu yaklaşımın kullanılması için önümüzdeki birkaç yıldan daha fazlası bulunuyor.

Farklı bir yaklaşım da mevcut

Tam Boyutta Gör Öte yandan trafik ışıklarıyla ilgili farklı bir araştırma da Michigan Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapıldı. Araştırmacılar, Detroit'in banliyösü Birmingham'da, General Motors araçlarında bulunan hız ve konum verilerinden elde edilen bilgileri kullanarak şehrin trafik ışıklarının zamanlamasını değiştirmek için bir pilot program yürüttüler Michigan'daki araştırma tamamen otonom araçlarla değil, sürücüsü olan araçlarla ilgili olduğundan, daha geniş çaplı bir uygulamaya çok daha yakın bir zamanda yapılabilir.

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Birmingham sokaklarındaki araçların yüzde 6'sı GM sistemine bağlı olsa bile araştırmacılara göre trafiği daha akıcı hale getirmek için trafik ışıklarının zamanlamasını ayarlamaya yetecek kadar veri elde edilebilir. Bu yöntemin güzelliği ise herhangi bir altyapıya dokunmanıza veya yeni kurulum yapmanıza gerek olmaması. Zira veriler altyapıdan değil, otomobil şirketlerinden geliyor. Bu verileri trafik ışıklarının zamanlamalarında kullanmak yeterli oluyor.

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Kırmızı, sarı, yeşil ve beyaz? Yeni trafik ışığı geliyor