Kırmızı, sarı, yeşil ve beyaz? Yeni trafik ışığı geliyor

Yeni trafik ışığı beyaz olabilir
Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde, mühendislik profesörü Ali Hajbabaie liderliğindeki ekip, günümüzün trafik sinyallerini ortadan kaldırmak yerine, yolda sorumluluğu üstlenecek ve yol gösterecek yeterli sayıda otonom araç olduğunda bunu belirtmek için dördüncü bir ışık (muhtemelen beyaz) eklemeyi öneriyor. Bu yaklaşımda beyaz ışık, önünüzdeki aracı takip edeceğiniz anlamına geliyor.
Araştırmacılara göre böyle bir yaklaşımın işe yaraması için yoldaki araçların yüzde 40 ila 50'sinin sürücüsüz olması gerekiyor. Dolayısıyla bu yaklaşımın kullanılması için önümüzdeki birkaç yıldan daha fazlası bulunuyor.
Farklı bir yaklaşım da mevcut
Birmingham sokaklarındaki araçların yüzde 6'sı GM sistemine bağlı olsa bile araştırmacılara göre trafiği daha akıcı hale getirmek için trafik ışıklarının zamanlamasını ayarlamaya yetecek kadar veri elde edilebilir. Bu yöntemin güzelliği ise herhangi bir altyapıya dokunmanıza veya yeni kurulum yapmanıza gerek olmaması. Zira veriler altyapıdan değil, otomobil şirketlerinden geliyor. Bu verileri trafik ışıklarının zamanlamalarında kullanmak yeterli oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.