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    Kırmızı, sarı, yeşil ve beyaz? Yeni trafik ışığı geliyor

    Akıllı ve otonom araçlar yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu süreç giderek hızlanırken geleneksel trafik ışıklarının da değiştirilmesi ve “beyaz” gibi bir rengin eklenmesi gündemde.
    Kırmızı, sarı, yeşil ve beyaz? Yeni trafik ışığı geliyor Tam Boyutta Gör
    Trafik ışıkları yüz yılı aşkın bir süredir hayatımızda ve beklendikleri gibi çalışmaya devam ediyor. Ancak araştırmacılara göre akıllı ve otonom araçların yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte bu sistemlerde büyük bir değişiklik yaşanabilir. Aktarılanlara göre trafik ışıklarına kırmızı, sarı, yeşil renklerinden sonra “beyaz” ışık da eklenebilir.

    Yeni trafik ışığı beyaz olabilir

    Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi'nde, mühendislik profesörü Ali Hajbabaie liderliğindeki ekip, günümüzün trafik sinyallerini ortadan kaldırmak yerine, yolda sorumluluğu üstlenecek ve yol gösterecek yeterli sayıda otonom araç olduğunda bunu belirtmek için dördüncü bir ışık (muhtemelen beyaz) eklemeyi öneriyor. Bu yaklaşımda beyaz ışık, önünüzdeki aracı takip edeceğiniz anlamına geliyor.

    Araştırmacılara göre böyle bir yaklaşımın işe yaraması için yoldaki araçların yüzde 40 ila 50'sinin sürücüsüz olması gerekiyor. Dolayısıyla bu yaklaşımın kullanılması için önümüzdeki birkaç yıldan daha fazlası bulunuyor.

    Farklı bir yaklaşım da mevcut

    Kırmızı, sarı, yeşil ve beyaz? Yeni trafik ışığı geliyor Tam Boyutta Gör
    Öte yandan trafik ışıklarıyla ilgili farklı bir araştırma da Michigan Üniversitesi araştırmacıları tarafından yapıldı. Araştırmacılar, Detroit'in banliyösü Birmingham'da, General Motors araçlarında bulunan hız ve konum verilerinden elde edilen bilgileri kullanarak şehrin trafik ışıklarının zamanlamasını değiştirmek için bir pilot program yürüttüler Michigan'daki araştırma tamamen otonom araçlarla değil, sürücüsü olan araçlarla ilgili olduğundan, daha geniş çaplı bir uygulamaya çok daha yakın bir zamanda yapılabilir.

    Birmingham sokaklarındaki araçların yüzde 6'sı GM sistemine bağlı olsa bile araştırmacılara göre trafiği daha akıcı hale getirmek için trafik ışıklarının zamanlamasını ayarlamaya yetecek kadar veri elde edilebilir. Bu yöntemin güzelliği ise herhangi bir altyapıya dokunmanıza veya yeni kurulum yapmanıza gerek olmaması. Zira veriler altyapıdan değil, otomobil şirketlerinden geliyor. Bu verileri trafik ışıklarının zamanlamalarında kullanmak yeterli oluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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