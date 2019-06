FromSoftware ve George RR Martin sunar: Elden Ring

Tanıtım yazısı:

Oyun dünyasının en sevilen stüdyolarından olan FromSoftware, Game of Thrones evreninin yaratıcısı George R.R. Martin ile bir araya geldi. Hidetaka Miyazaki ve George R.R. Martin'in hikayesini yazdığı yeni aksiyon RPG oyunu Elden Ring bugün E3 2019'da resmen tanıtıldı. İşte oyunun fantezi öğeleriyle dolu etkileyici tanıtım videosu:Elden Ring'in ilk tanıtım videosu hem etkileyici hem de kafa karıştırıcı olmuş. Tam da Hidetaka Miyazaki'den beklendiği gibi diyebiliriz. Videoda, uzun yıllar önce parçalanmış gizemli bir yüzüğe dikkat çekiliyor. Ayrıca ilginç karakter tasarımları, ürkütücü kollar ve yanan bir gökyüzüyle karşı karşıyayız.İki dakikalık video pek bir detay içermiyor ancak söz konusu FromSoftware ve George RR Martin olunca heyecanlanmamak elde değil. Daha önce ortaya çıkan bazı sızıntılarda Elden Ring'in FromSoftware'ın hazırladığı en büyük oyun olacağı konusunda bazı ifadeler kullanılmıştı.Japon oyun geliştiricisi FromSoftware, Dark Souls serisi, Bloodborne ve Sekiro gibi başarılı yapımlarla son yıllarda adından çokça söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz mart ayında piyasaya sürülen Sekiro: Shadows Die Twice, kısa sürede müthiş satış rakamlarına ulaşmış ve genel anlamıyla da yoğun bir şekilde olumlu yorumlar almıştı. FromSoftware'in yeni oyununu yine büyük bir heyecanla bekliyoruz.Elden Ring'in çıkış tarihi henüz açıklanmadı.Elden Ring, FromSoftware, Inc. ve Bandai Namco Entertainment Inc. tarafından geliştirilen; Hidetaka Miyazaki ve George R.R. Martin tarafından yaratılan bir dünya geçen bir fantezi aksiyon RPG macera oyunu.FromSoftware Inc. başkanı ve oyun yönetmeni Hidetaka Miyazaki; Armored Core, Dark Souls ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi eleştirmenlerin beğenisini toplayan oyunları yönetmesi ile biliniyor.New York Times'ın çok satanlar listesinde 1. sıraya yükselen George R.R. Martin; Buz ve Ateşin Şarkısı – Taht Oyunları, Kralların Çarpışması, Kılıçların Fırtınası, Kargaların Ziyafeti ve Ejderhaların Dansı gibi eleştirmenlerin beğenisini toplayan romanlar ile biliniyor. Yazar-yapımcı olarak da The Twilight Zone, Güzel ve Çirkin ve çeşitli uzun metrajlı filmler ve denemeler üzerinde çalıştı.