Fruit Ninja ekibinden Dan the Man

Fruit Ninja ve Jetpack Joyride gibi ikonik oyunlarla adını duyduğumuz Halfbrick Studios, yine sürükleyici bir platform oyunu ile karşımızda. Ücretsiz olan ve geçen ay indirmeye sunulan Dan the Man, piksel tabanlı grafikler ile keyifli bir macera sunuyor.

Piksel Tabanlı Grafikler

Dan adındaki bir kahramanı canlandırdığınız oyunda 12 zorlu bölümü kazasız belasız tamamlamanız gerekiyor. Sağa veya sola ilerleyerek oynayabildiğiniz oyunda giderek zorlaşan düşmanlar ve bulmacalar sizi bekliyor. Yumruk dışında silahlarınız kısıtlı cephaneye sahip olduğu için stratejik hamleler yapmanız gerekiyor. Her bölümde küçük gizli bölümler olduğu için birkaç saatlik bir tecrübe ortaya çıkıyor. Bölümlerde ilerledikçe silah gücünüz ve canınız artıyor.

Piksel tabanlı grafikleri başarılı bir şekilde işlenen oyun, kilidi açılabilen ve kendine özgü yetenekleri olan farklı karakterleri kullanmanızı da sağlıyor. Ayrıca bölüm sonu canavarları da unutulmamış. Oyunun kontrolleri ekran üzerindeki tuşlarla sağlanıyor. Oyunu bitirdiğinizde Halfbrick’in maskotu Barry Steakfries karakteri için indirim de kazanabiliyorsunuz.

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Ayrıca oyunu bitirdiğinizde iki mod daha açılıyor. Savaş modunda arena tarzında pek çok düşman ile kapışırken, günlük modda da farklı ödüller kazanma şansınız oluyor. Kayıt noktaları ile işinizi biraz daha kolaylaşırken, zorlaşan bölümlerde güçlendirme satın almadan ilerlemek haliyle zorlaşıyor.

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