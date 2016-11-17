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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Fruit Ninja ekibinden Dan the Man

Mobil platformların başarılı ekiplerinden Halfbrick Studios, piksel tabanlı grafiklere sahip ilgi çekici platform oyunu Dan The Man’i Android ve iOS için indirmeye sundu.
2 yıl
4,1b
1
10
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Fruit Ninja ve Jetpack Joyride gibi ikonik oyunlarla adını duyduğumuz Halfbrick Studios, yine sürükleyici bir platform oyunu ile karşımızda. Ücretsiz olan ve geçen ay indirmeye sunulan Dan the Man, piksel tabanlı grafikler ile keyifli bir macera sunuyor.

Piksel Tabanlı Grafikler

Dan adındaki bir kahramanı canlandırdığınız oyunda 12 zorlu bölümü kazasız belasız tamamlamanız gerekiyor. Sağa veya sola ilerleyerek oynayabildiğiniz oyunda giderek zorlaşan düşmanlar ve bulmacalar sizi bekliyor. Yumruk dışında silahlarınız kısıtlı cephaneye sahip olduğu için stratejik hamleler yapmanız gerekiyor. Her bölümde küçük gizli bölümler olduğu için birkaç saatlik bir tecrübe ortaya çıkıyor. Bölümlerde ilerledikçe silah gücünüz ve canınız artıyor.

Piksel tabanlı grafikleri başarılı bir şekilde işlenen oyun, kilidi açılabilen ve kendine özgü yetenekleri olan farklı karakterleri kullanmanızı da sağlıyor. Ayrıca bölüm sonu canavarları da unutulmamış. Oyunun kontrolleri ekran üzerindeki tuşlarla sağlanıyor. Oyunu bitirdiğinizde Halfbrick’in maskotu Barry Steakfries karakteri için indirim de kazanabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Pixel İstilası: Sade ve zorlayıcı bir bulmaca oyunu"

Ayrıca oyunu bitirdiğinizde iki mod daha açılıyor. Savaş modunda arena tarzında pek çok düşman ile kapışırken, günlük modda da farklı ödüller kazanma şansınız oluyor. Kayıt noktaları ile işinizi biraz daha kolaylaşırken, zorlaşan bölümlerde güçlendirme satın almadan ilerlemek haliyle zorlaşıyor.

Google Play linki için tıklayınız


 


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***Leopard*** 2 yıl en beğenilen
Şaka mı bu?

2 ay once yuklemistim Play Store dan

Lutfen,haber limitinizi doldurmak icin uydurma haber yapmayin
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xmen121 2 yıl
İdare
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damn2u 2 yıl
Oyunu bu haber sayesinde edimdin. Yalnız bana epey kısa geldi. Oyun bitince hard mode açıldı. Tüm skiller full olmadan oyunu bitmesi abes geldi.
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LVNDSCAPE 2 yıl
Nokia'da Bounce diye bi oyun vardı bütün platform oyunları bana onu hatırlatır..
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fatalrhymex 2 yıl
Ciddi ciddi soruyorum makara değil valla bu editörler (özellikle ekrem denen arkadaş) maaş fln alıyor mu acaba burdan? Alıyorsa da bu arkadaşa maaş vereni birebir tebrik! etmek gerek
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Cidden haber yapmak,için eski haberleri sunuyorsunuz biraz daha dikkatli olursanız daha iyi olur.
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DH Misafiri 2 yıl
oyunu 3 hafta önce yükledim. Daha yeni giriş yapmış gibi haber yapıyorsunuz.
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aspirin_00 2 yıl
metal sulug var mı ? süper mario tam giderdi ios da yok olanda saçma şeyler alakası yok yani
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***Leopard*** 2 yıl en beğenilen
Şaka mı bu?

2 ay once yuklemistim Play Store dan

Lutfen,haber limitinizi doldurmak icin uydurma haber yapmayin
1 Yanıt Yanıtla +8
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bersgurs 2 yıl ***Leopard***
***Leopard***

Şaka mı bu?

2 ay once yuklemistim Play Store dan

Lutfen,haber limitinizi doldurmak icin uydurma haber yapmayin

Nesi uydurma haberin?

Fruit Ninja ve Jetpack Joyride gibi ikonik oyunlarla adını duyduğumuz Halfbrick Studios, yine sürükleyici bir platform oyunu ile karşımızda. Ücretsiz olan ve geçen ay indirmeye sunulan Dan the Man, piksel tabanlı grafikler ile keyifli bir macera sunuyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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