Fruit Ninja, iki yılda 300 milyon indirmeye ulaştı

Avustralya merkezli oyun stüdyosu Halfbricks, geçtiğimiz ay ünlü yapımı Fruit Ninja'nın ikinci yıldönümü münasebetiyle büyük bir güncelleme yayınlamıştı. Bugün yapılan açıklamada ise; iki yılda 300 milyon indirme barajının aşıldığı müjdelendi.

Oyun hakkında etkileyici rakamlar paylaşan tecrübeli geliştirici, kullanıcılar tarafından şimdiye kadar 1.5 trilyon meyvenin doğrandığını ve eski bir içerik olmasına karşın oyuncuların Fruit Ninja'da her gün 100 yıla denk vakit geçirdiğini bildirdi. Fruit Ninja, Amerika'daki her 3 iPhone'dan birinde yüklü olduğu için bu değerler bizi pek şaşırtmadı.

Geçen ay iOS platformuna özel bir güncelleme yayınlanmıştı. İkinci yılında hayranlarını unutmayan Halfbricks, yeni bir doğrama tekniği, yeni meyveler ve uygulama içi satın alma hizmetiyle ilgili geliştirmeler sunmuştu. 1.8 versiyonlu Fruit Ninja'nın Android için ne zaman dağıtılacağı bilinmiyor.

Oyunun App Store ve Google Play Store'daki sayfalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

iOS





Android







http://www.pocketgamer.co.uk/r/Multiformat/Fruit+Ninja/news.asp?c=41872