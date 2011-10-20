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Fujitsu-Toshiba'dan 4.3-inç HD ekranlı ve Android'li akıllı telefon: Arrows X LTE

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,5b
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11
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Fujitsu-Toshiba firması, HD dokunmatik ekrana sahip ikinci modeli olan Arrows X LTE F-05D'nin duyurusunu gerçekleştirdi. 

Önümüzdeki kasım ayından itibaren, NTT DoCoMo aracılığıyla, Japon tüketicilerle buluşturulması planlanan Arrows X LTE, 129 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde, 9.8 mm kalınlığında ve 129 gram ağırlığında monoblok tasarımıyla ön plana çıkıyor.
GSM şebekesi, HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) ve LTE (Long-Term Evolution) alt yapılarıyla uyumlu çalışabilen akıllı telefona, 1.2 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemci güç veriyor ve akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 Gingerbread versiyonunu kullanıyor.
4.3-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve ek depolama kapasitesi için microSD kart girişine yer verilen Arrows X LTE'nin ön yüzünde görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise anı yakalamak için 13.1 megapiksel çözünürlüğünde Exmor R sensörlü dijital kamera konumlandırılmış. Ana kamera aynı zamanda Full HD video kaydı yapabiliyor. Yaptığınız çekimleri HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.
Bu bilgilere ek olarak Fujitsu-Toshiba Arrows X LTE'nin Wi-Fi, Bluetooth 2.1 + EDR, GPS, NFC (Yakın Alan İletişim) ve kızılötesi portu gibi teknolojileri bünyesinde barındırdığını eklememizde fayda var.

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DH Misafiri 8 yıl
Tasarımı xperia arc'ı andırıyor.
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DH Misafiri 8 yıl
Xperia Arc'ı andırmış. Tasarımını beğendim.
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Arc ye cok benziyor
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KUM23 8 yıl
sizin neyinize telefon yapmak..
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ColDasHeLL 8 yıl
LawLess437
Fujitsi-Toshiba çok iddialı modeller çıkarmaya başladı.Galaxy S serisi 10 milyon satıyorsa bu model Avrupa ya geldiğinde daha fazla satmalı.Ülkemizdeki en iyi telefon veya en iyi 1 kaç telefondan biri Samsung Galaxy S 2dir.S2 ile bu ürünü karşılaştırırsak Arrows X LTEnin daha iyi olduğunu göreceksiniz.4.3 inç ekrana tablet çözünürlüğü koymuşlar.

tamamda s2 8 aylık. bu daha cıkmadı :D samsungun gelen yeni modellerinde bu cözunurluk var zaten.
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TearsForFears 8 yıl
Fujitsi-Toshiba çok iddialı modeller çıkarmaya başladı.Galaxy S serisi 10 milyon satıyorsa bu model Avrupa ya geldiğinde daha fazla satmalı.Ülkemizdeki en iyi telefon veya en iyi 1 kaç telefondan biri Samsung Galaxy S 2'dir.S2 ile bu ürünü karşılaştırırsak Arrows X LTE'nin daha iyi olduğunu göreceksiniz.4.3 inç ekrana tablet çözünürlüğü koymuşlar.
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musti545 8 yıl
xperi arc?
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Pulstar 8 yıl
Asıl problem rekabet olması, fiyatların düşmesi değil.

Özellikle Android'li telefonların hızına yetişilemiyor.

Burada asıl soru şu oluyor; bana daha ne kadar teknik ve yazılım desteği verilecek?

Ayrıca aldığım telefon ne kadar "yeni telefon" statüsünde kalacak?

Mevcut durumda 1 yıl bile "yeni" statüsünde kalmıyor.
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ColDasHeLL 8 yıl
M3uR
Android sayesinde her marka kaliteli telefon yapar oldu. Alınır alınmaz o ayrı konu da kazananın müşeriler olacağı kesin...

reyis okadar rekabet deniyor fiyatlar düşer deniyor. ben göremedim bir türlü fiyatların düştügünü bir telefon çıktıkdan sonra. bu smdi cıksa misal s2 gene aynı olur veya sensation.
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Glitz 8 yıl
Android sayesinde her marka kaliteli telefon yapar oldu. Alınır alınmaz o ayrı konu da kazananın müşeriler olacağı kesin...
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