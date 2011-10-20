Fujitsu-Toshiba'dan 4.3-inç HD ekranlı ve Android'li akıllı telefon: Arrows X LTE

Fujitsu-Toshiba firması, HD dokunmatik ekrana sahip ikinci modeli olan Arrows X LTE F-05D'nin duyurusunu gerçekleştirdi.





Önümüzdeki kasım ayından itibaren, NTT DoCoMo aracılığıyla, Japon tüketicilerle buluşturulması planlanan Arrows X LTE, 129 mm uzunluğunda, 64 mm genişliğinde, 9.8 mm kalınlığında ve 129 gram ağırlığında monoblok tasarımıyla ön plana çıkıyor.

GSM şebekesi, HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) ve LTE (Long-Term Evolution) alt yapılarıyla uyumlu çalışabilen akıllı telefona, 1.2 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4430 işlemci güç veriyor ve akıllı telefon Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 Gingerbread versiyonunu kullanıyor.

4.3-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve ek depolama kapasitesi için microSD kart girişine yer verilen Arrows X LTE'nin ön yüzünde görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel, arka yüzünde ise anı yakalamak için 13.1 megapiksel çözünürlüğünde Exmor R sensörlü dijital kamera konumlandırılmış. Ana kamera aynı zamanda Full HD video kaydı yapabiliyor. Yaptığınız çekimleri HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzda izleyebiliyorsunuz.



Bu bilgilere ek olarak Fujitsu-Toshiba Arrows X LTE'nin Wi-Fi, Bluetooth 2.1 + EDR, GPS, NFC (Yakın Alan İletişim) ve kızılötesi portu gibi teknolojileri bünyesinde barındırdığını eklememizde fayda var.

