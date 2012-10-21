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Full HD Super LCD 3 ekrana sahip HTC DLX görüntülendi

6 yıl
5,5b
1
36
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Full HD Super LCD 3 ekrana sahip HTC DLX görüntülendi
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Kısa süre önce Japon KDDI operatörü tarafından tanıtımı gerçekleştirilen Full HD çözünürlüklü ilk akıllı telefon J Butterfly'ın Amerika'da Verizon Wireless ile piyasaya sürülecek DLX kod adlı sürümüne ait yeni bir görüntü ve teknik detaylar gün yüzüne çıktı. Hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan HTC'nin 5 inçlik telefon-tablet melezi, diğer bölgelerde Japonya'ya özel versiyonundan daha büyük bir pille gelecek gibi görünüyor.
1920 x 1080 piksellik 5 inç büyüklüğünde Super LCD 3 ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Krait işlemci, Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Qualcomm MDM9615 modem, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, 8MP f/2.0 diyafram aralığına sahip arka kamera, 2.1MP görüntülü görüşme kamerası, 4G LTE iletişim teknolojisi, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC çipi, Beats Audio teknolojisi, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzü ve 2,500 mAh pille donatılan DLX'in Verizon'a özel bir cihaz olsa da uluslarası pazara da aynı büyüklükte bir pille sürüleceği tahmin ediliyor.
Ön ve arka yüzü J Butterfly'dan pek farklı olmayan telefonun artan pil miktarı sebebiyle daha kalın dizayn edildiği ve DROID serisinin tasarım anlayışını benimsediği görülüyor. 22 Kasım, şükran gününden resmen duyurulması beklenen DLX, Amerika'nın ilk Full HD çözünürlüğe sahip telefonu olacak. Tayvanlı üreticinin SIM kilitsiz, telefon-tablet hibritini 29 Ekim'deki Android etkinliği sırasında Nexus 5 adı altında Google'ın sertifika programı kapsamında sergileyeceği iddia ediliyor. Verizon sürümüne ait görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Full HD Super LCD 3 ekrana sahip HTC DLX görüntülendi
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http://www.androidcentral.com/verizon-htc-dlx Yorum Yaz
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kalamarr 6 yıl en beğenilen
HTC SLX i.e. yi bekliyorum ben enjektörlüsü daha az yakar
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çay 6 yıl memolika
memolika
Daha Htc J Butterfly yeni tanıtıldı Bismillah.
Bu kafayla Htc zor toparlanır.

Anlamıyorum sizin gibileri okumuyorsunuz galiba telefon operatöre özel
Ayrıca HTC müşteri memnuniyetinin android alanında en yüksek olduğu firma kolay kolay batmaz
memolikaDaha Htc J Butterfly yeni tanıtıldı Bismillah.Bu kafayla Htc zor toparlanır.Anlamıyorum sizin gibileri okumuyorsu...
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Yanıtla +11
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DH Misafiri 6 yıl
telefonda teknik özelliklere bakildigunda dünyanin en iyi telefonu tabiki su an icin. ben de bir htc hastasiyim ama bir daha htc almam dedim kendime cunku buyuk bir sorunu var hep. bilindigi gibi batarya
pilide cikmiyo zaten anlicaniz bu bataryalari
2800-3000 mAh olmadikça alinmaz bu baska akilli telefonlar icinde gerekli
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nurettinaz 6 yıl
Telefon güzele benziyor ancak bir telefon için fhd ekran ne kadar gerkli ve performanslı olur tartışılır.
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zetnakah 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

Telefon güzele benziyor ancak bir telefon için fhd ekran ne kadar gerkli ve performanslı olur tartışılır.

Aynen katılıyorum
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RAN7843 6 yıl
Telefonlar yani akıllı cihazlar 5 inç sınırına yaklaştı sonuçta telefon değil wmc bekliyorum ben o zaman tanıtılacak iyi bir cihaz benim olacak sanırım android 4.2 sürümüyle beraber alabilirimmm bu önemli
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alp0007 6 yıl
Tasarımı 'HTC Sensation'a benziyor, bence 'One' serisinin tasarımı daha iyiydi. Donanımı gayet güzel.
Sanki HTC'nin batması bazılarını memnun edecek ama inşallah batmaz, batarsa piyasadaki büyük rekabet kaybı olur.
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memolika 6 yıl
çay
memolikaDaha Htc J Butterfly yeni tanıtıldı Bismillah.Bu kafayla Htc zor toparlanır.
Anlamıyorum sizin gibileri okumuyorsunuz galiba telefon operatöre özel Ayrıca HTC müşteri memnuniyetinin android alanında en yüksek olduğu firma kolay kolay batmaz

Haklısın haberi tam okumadan yazdığım için yanlış bir mesaj oldu.
Bundan sonra daha dikkatli davranıım.
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Jesse James 6 yıl
kalamarr
HTC SLX i.e. yi bekliyorum ben enjektörlüsü daha az yakar

Zamanının efsanelerindendi. Otomatik pencereler, uzaktan kumandalı kapılar. (=
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Huer G'oone 6 yıl
Ne yapacağımı şaşırdım mk One x+ sipariş edicektim bunu gördüm
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sertacarslan 6 yıl
Kasa tam yerine oturmamış mı ya, o ekran niye kasmış öyle?
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dost1984 6 yıl
esqhia
Orijinalden alıntı: dost1984arkadaşlar sizce dokunmatik tuşlar kullanışlımı ????
Kapasitif tuşlardan bahsediyorsun heralde?Açıkçası nexus sertifikası alacağını zannetmiyorum(inşallah alır da nexus 5 olarak tanıtılır) Genelde nexuslar,menü tuşlarını ekran üzerinde bulunduruyor.Bu da çoğu zaman sıkıntı yaratabiliyor.Bazıları,tuşlar kaybolduğu zaman ekran büyüdüğü için ,bir avantaj olduğunu söylese de,bence kapasitif tuşlar herzaman için daha iyidir.Geri bildirim alma anlamında hissiyat benim için daha önemli.Nexuslardaki kafamı kurcalayan en kötü özellik kapasitif tuşların olmayışı.

pardon ben mekanik olsa daha iyi diye düşünmüştüm o sebeble yazdım nexuslar aklıma gelmedi. android kullanırken arada bir değil çoğu zaman istemeden oyunlardan çıkıyordum kapasitif yüzünden. birde net de dolaşırken aynı site üzerinde yada yüklü sitelerde geri tuşuna bastığımda hemen gelmediği zamanlara 2 kez basabiliyor insan buda aslında kullanışsız oluyor
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Umutcan 6 yıl
Ben de bekliyordum fakat batarya çıkmadığı için bu modeli satın almak biraz mantıksız geldi açıkcası, eşdeğer özellikteki başka bir htc modeli veya
diğer firmaların cevaplarını bekleyeceğim. Olmadı bunu alıp sony'nin 7000'lik harici bataryasıyla da besleyebiliriz belki

Başka türlü 1080p ekran ve o donanımla şarjı içer diye düşünüyorum. Ama nexus sertifikası ve güncelleme desteğini alırsa o zaman düşünülmeden alınır.
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danGerfuLL 6 yıl
Kredi cekip alinir.




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burak_5866 6 yıl
kalamarr
HTC SLX i.e. yi bekliyorum ben enjektörlüsü daha az yakar

enjektörlü değil enjeksiyonlu diyecektin galiba :)
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cengizhan1903 6 yıl
Güzel alete benziyor
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