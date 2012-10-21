Full HD Super LCD 3 ekrana sahip HTC DLX görüntülendi





Kısa süre önce Japon KDDI operatörü tarafından tanıtımı gerçekleştirilen Full HD çözünürlüklü ilk akıllı telefon J Butterfly'ın Amerika'da Verizon Wireless ile piyasaya sürülecek DLX kod adlı sürümüne ait yeni bir görüntü ve teknik detaylar gün yüzüne çıktı. Hakkında çok sayıda iddia ortaya atılan HTC'nin 5 inçlik telefon-tablet melezi, diğer bölgelerde Japonya'ya özel versiyonundan daha büyük bir pille gelecek gibi görünüyor.

1920 x 1080 piksellik 5 inç büyüklüğünde Super LCD 3 ekran, 1.5GHz dört çekirdekli Krait işlemci, Adreno 320 GPU'lu Snapdragon S4 Pro APQ8064 çipset, Qualcomm MDM9615 modem, 2GB RAM, 16GB dahili hafıza, 8MP f/2.0 diyafram aralığına sahip arka kamera, 2.1MP görüntülü görüşme kamerası, 4G LTE iletişim teknolojisi, Wi-Fi a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC çipi, Beats Audio teknolojisi, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi, HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzü ve 2,500 mAh pille donatılan DLX'in Verizon'a özel bir cihaz olsa da uluslarası pazara da aynı büyüklükte bir pille sürüleceği tahmin ediliyor.

Ön ve arka yüzü J Butterfly'dan pek farklı olmayan telefonun artan pil miktarı sebebiyle daha kalın dizayn edildiği ve DROID serisinin tasarım anlayışını benimsediği görülüyor. 22 Kasım, şükran gününden resmen duyurulması beklenen DLX, Amerika'nın ilk Full HD çözünürlüğe sahip telefonu olacak. Tayvanlı üreticinin SIM kilitsiz, telefon-tablet hibritini 29 Ekim'deki Android etkinliği sırasında Nexus 5 adı altında Google'ın sertifika programı kapsamında sergileyeceği iddia ediliyor. Verizon sürümüne ait görüntülere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.androidcentral.com/verizon-htc-dlx