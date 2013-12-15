Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Full HD ekranlı Huawei Sophia bilgileri internete sızdı

5 yıl
865
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Full HD ekranlı Huawei Sophia bilgileri internete sızdı

Gelecek yıla performans açısından iddialı ancak fiyat açısından yine uygun seviyelerde kalacak yeni modeller ile girmeyi planlayan Huawei'nin yeni cihazları ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Firmanın haftaya tanıtılması beklenen Honor 4 modelinin 8 çekirdekli MT6592 yongasetini kullanması beklenirken, Ascend P serisinin son üyesi de Huawei tarafından tasarlanan yeni yongasetini kullanacak. 

Ascend P6S veya P7 şeklinde isimlendirilmesi beklenen modelin detaylı bilgileri firma içerisinden sızdırılan bir belgede ortaya çıktı.

Sophia kod adlı Huawei akıllı telefonu 5 inçlik Full HD LCD ekrana sahip. HiSilicon ortaklığı ile kendi işlemcisini geliştirmeye başlayan Huawei'nin bu modelde kullanacağı yongaseti ise Kirin 910.

Kirin 910; 1.6GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A9 çekirdekli bir işlemci ile Mali-T450 grafik birimi barındırıyor. 28nm fabrikasyon süreci ile üretilen yongaseti önceki K3V2 yognasetine göre yüzde 20 daha fazla işlemci, yüzde 100 daha fazla grafik birmi performansı sunuyor.

Cihazın diğer özellikleri ise 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Eomotion 2.0 kullanıcı arayüzü, microSD yuvası, 13MP çözünürlükte otomatik odaklamalı arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, 4G LTE desteği, 2460mAh batarya şeklinde sıralanıyor. Cihazın Nisan ayında satışa sunulması planlanıyor. 

http://www.gizmochina.com/2013/12/10/huawei-p7-specs-leaked-from-internal-documents/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
burakesan 5 yıl en beğenilen
"K3V2 koymadığım her telefon için bana söveceksiniz" Huawei Hitler
...diye bir yorum yapmıştı bir arkadaş ve çok gülmüştüm :D
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vash The Stampede 5 yıl
discovery'yi almanlar mı üretiyor sanıyorsun?
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Arkadaşlar telefon alacamda yarın General mobile discover mi alayim huwai7 mi hangisi daha iyi onuda söylermisiniz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LilTunechi 5 yıl
Çin malı telefon alınmaz.Çim devleti her türlü desteği veriyor durup düşünün.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
captaincato 5 yıl
arkadaşlarımda p6 var ve süper bir cihaz,honor modelleri gelirse hiç acımam alırım heleki dedikleri fiyata gelirse kimse kusura bakmasın en iyif/p telefonu olur...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okan_cehapelioglu 5 yıl
huawei emin adımlarla geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheLoft 5 yıl
nedense "dünyanın en iyi cihazını da yapsa alınacak marka değil" imajı var gözümde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hukuksever 5 yıl
Müthiş bişeymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
bu çekirdek olayında bir orta yol bulunmalı ne kadar lte kullanamasakta bu ülkeye gelen cihazlarda olması lazım samsung unda bu tip teknoloji kullandigi cihazlarda gelmeli. Huawei pek sempati duymadigim bir marka xaomi oppo gibi markalarida görmek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 5 yıl
batarya bataryaa p1 bu konuda süper bence huaweı nin en başarılı telefonu p1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 5 yıl
Özgün satış noktaları kısmında ön kamera performansının ön planda olacağı yazıyor.
Tasarım olarak da Ascend P6 gibi zarif olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lionhearts 5 yıl
valla ben bu işten birşey anlamadım ikide bi p6s şu olacak diye haber çıkıyor hepside birbirinden farklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 5 yıl en beğenilen
"K3V2 koymadığım her telefon için bana söveceksiniz" Huawei Hitler
...diye bir yorum yapmıştı bir arkadaş ve çok gülmüştüm :D
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
865 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, huawei
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Playstation 4'e 1TB Disk Takıyoruz video rehber Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim