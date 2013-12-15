Full HD ekranlı Huawei Sophia bilgileri internete sızdı





Gelecek yıla performans açısından iddialı ancak fiyat açısından yine uygun seviyelerde kalacak yeni modeller ile girmeyi planlayan Huawei'nin yeni cihazları ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.





Firmanın haftaya tanıtılması beklenen Honor 4 modelinin 8 çekirdekli MT6592 yongasetini kullanması beklenirken, Ascend P serisinin son üyesi de Huawei tarafından tasarlanan yeni yongasetini kullanacak.





Ascend P6S veya P7 şeklinde isimlendirilmesi beklenen modelin detaylı bilgileri firma içerisinden sızdırılan bir belgede ortaya çıktı.





Sophia kod adlı Huawei akıllı telefonu 5 inçlik Full HD LCD ekrana sahip. HiSilicon ortaklığı ile kendi işlemcisini geliştirmeye başlayan Huawei'nin bu modelde kullanacağı yongaseti ise Kirin 910.





Kirin 910; 1.6GHz saat hızında çalışan 4 Cortex-A9 çekirdekli bir işlemci ile Mali-T450 grafik birimi barındırıyor. 28nm fabrikasyon süreci ile üretilen yongaseti önceki K3V2 yognasetine göre yüzde 20 daha fazla işlemci, yüzde 100 daha fazla grafik birmi performansı sunuyor.





Cihazın diğer özellikleri ise 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, Eomotion 2.0 kullanıcı arayüzü, microSD yuvası, 13MP çözünürlükte otomatik odaklamalı arka kamera, 8MP çözünürlükte ön kamera, 4G LTE desteği, 2460mAh batarya şeklinde sıralanıyor. Cihazın Nisan ayında satışa sunulması planlanıyor.

http://www.gizmochina.com/2013/12/10/huawei-p7-specs-leaked-from-internal-documents/