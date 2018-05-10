GBoard klavye uygulamasına Mors alfabesi desteği geliyor

Google'ın klavye uygulaması Gboard, Google I/O etkinliğinde sahneyi alan diğer teknolojilerden biri oldu. Gboard'ın yeni eklenen Mors alfabesi özelliği bir çok insanın iletişim sorununu çözebilecek cinsten. Gboard'a eklenecek olan Mors alfabesi desteği aslında Google'nin kendi içerisinde düşündüğü bir proje değil. Yazılımcı Tania Finlayson tarafından, kendi gibi iletişim sıkıntısı çeken hastalar odaklanarak hayata geçirilen bir proje.

Tania Finlayson'un konuşma güçlüğü çekmesi sebebiyle eşi tarafından onun kafa hareketlerini öğrenebilen ve öğrenimleri doğrultusunda bu hareketleri Mors alfabesine çeviren bir cihaz geliştirdi. Geliştirilen bu cihaz, Tania'nın kafa hareketleriyle sol kola bastığında kısa, sağ kola bastığında uzun sinyali tetikleyerek, bunları mors alfabesine sonrada metne ve sese dönüştürüyor.

Geliştirilen proje daha sonra iş birliği yapılarak Google'a taşındı. Google'da bu projeyi alarak klavye uygulaması olan Gboard'a ekledi. Mors alfabesinin çalışma alt yapısı, Android Erişebirlik özelliklerinden olan, Anahtar Erişimi ve Nokta Taraması ile çalışıyor. Projenin web sitesinde yer alan bilgilere göre, klavye ortadan ikiye ayrılıyor. Sol tarafa basıldığı zaman kısa sinyal olan nokta, sağ tarafa basıldığı zaman da uzun sinyal olan çizgiyi tetikliyor.

Projenin geliştiricisi olan Tania Finlayson projeyle ilgili mesajında, "Gboard'un daha fazla kişinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli ayarlarla erişimine izin veren bir Mors klavyesine sahip olması beni çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullanıyor. Proje hakkında detayları ve BETA test programını denemek için buraya tıklayabilirsiniz.

https://techcrunch.com/2018/05/08/google-adds-morse-code-input-to-gboard/