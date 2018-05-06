Gboard ile kendi GIF'inizi oluşturabileceksiniz

Yakın zamanda Gboard iOS için GIF arama özelliğini duyuran Google, şimdi de Android kullanıcılarının kendi GIF'lerini oluşturabileceği bir özelliği test ediyor. Özellik şuan için Gboard BETA kullanıcılarında test edilse de kararlı sürümün yakın zamanda Android markette yayınlanması bekleniyor.

Test edilen GIF oluşturma özelliğini kullanmak gayet pratik. Yapmanız gereken klavyenin seçeneklerinde bulunan "Benim GIF'im" butonuna dokunup, açılan kamerada 3 saniyelik bir video çekmek. Bu özellik sayesimde dilerseniz özçekiminizi de GIF'e dönüştürebiliyorsunuz. Ayrıca Gboard, oluşturduğunuz GIF'lere efekt veya filtre uygulamanıza da imkan sunuyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, özellik şuan için Gboard BETA sürümünde bazı akıllı telefonlar üzerinde test ediliyor. Ancak siz de BETA kullanıcısı olmak isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

Gboard BETA

https://www.androidpolice.com/2018/05/04/gboard-v7-2-adds-ability-make-gif-camera-plus-new-sticker-gallery-apk-download/