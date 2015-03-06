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GDC 2015 : Android televizyonlar birden fazla mobil cihazdan kontrol edilebilecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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GDC 2015 : Android televizyonlar birden fazla mobil cihazdan kontrol edilebilecek

Apple TV ürününe karşı uzun süre Google TV set üstü kutusuyla mücadele etmeye çalışan Google, daha sonra Android TV olarak set üstü kutu veya akıllı televizyon ürünlerine yönelmeye başladı. Android TV platformuna önemli yatırımlar yapan Google, GDC 2015 konferansında da önemli açıklamalar yaptı.
Google konferansta Nearby Connections adında yeni bir programlama arayüzü duyurdu. NC arayüzü sayesinde artık birden fazla mobil cihaz tek bir televizyonda ikinci ekran veya kontrolcü olarak kullanılabilecek. Daha önce bir televizyonda tek bir kontrolcüye izin veriliyordu.
Google bu hamle ile çok oyunculu oyunların yerel ağ üzerinde Android televizyondan da oynanabilmesini sağlayacak. Ayrıca televizyondaki içerikler birden fazla kullanıcının ekranına aktarılabilecek. Bu sayede Google televizyonla kullanıcıların daha fazla etkileşime girmesini istiyor.
NC arayüzü ile birlikte geliştiriciler de Android TV için oyunlarını çoklu oyunculu şekilde optimize edebilecekler. Arayüz önümüzdeki haftalarda üreticilere ve geliştiricilere dağıtılmaya başlayacak. Yaz aylarında ise son kullanıcıya ulaşması bekleniyor.



http://thenextweb.com/google/2015/03/02/googles-nearby-connections-api-allows-multi-player-gaming-with-mobile-devices-as-android-tv-controllers/ Yorum Yaz
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