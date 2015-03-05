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GDC 2015 : Crysis 3 ve Doom 3 Android'e geliyor

4 yıl
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25
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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GDC 2015 : Crysis 3 ve Doom 3 Android'e geliyor

Nvidia'nın set üstü televizyon kutuları sektörüne hızlı bir giriş yaptığı yeni Shield ürünü beraberinde önemli yapımların da port sürümlerini getirmeyi ihmal etmedi. Nvidia pek çok yapım için çalışmalarını hızlandırmış durumda.
GDC 2015 fuarında Crysis 3 oyununun Android için port edilmiş halini Shield TV kutusu üzerinde sergileyen Nvidia, daha fazla oyunun da Android platformunda yerleşik olarak çalıştırılabileceğini duyurdu.
Nvidia'nın sürprizleri arasında Doom 3: BFG Edition, Resident Evil 5, The Talos Principle, Metal Gear Solid: Revengeance ve Limbo yapımları bulunuyor. Bu yapımlar Mayıs ayında Shield televizyon kutusu satışa çıktığı zaman indirilmeye hazır olacak. Ayrıca Borderlands 2 ve Borderlands: The Pre-Sequel yapımları da yakın zamanda Shield için hazır hale gelecek.
Oyunlar elbette Nvidia Tegra X1 yongaseti ile uyumlu. Nvidia daha önceki yongasetleri için özel veya belirli bir süre özel kalan oyunlar geliştirilmesini sağlamıştı. Eğer ilerleyen dönemlerde Nvidia Tegra X1 yongaseti kullanan cihazlar olursa bu oyunlardan faydalanabilecek.
Nvidia Tegra X1 yongaseti aynı Snapdragon 810 ve Exynos 7420 gibi 64-bit çekirdeklere sahip. Ancak asıl fark grafik biriminde ortaya çıkıyor ve Nvidia grafik tarafına oldukça büyük yatırımlar yaptı.
Nvidia, GTX 980 gibi yeni nesil ekran kartlarında kullandığı güçlü Maxwell mimarisini aradan kısa bir süre geçmeden mobil platformlara da sunmaya başladı. 256 işlem birimli GeForce sayesinde Tegra X1 yongaseti Tegra K1'e göre yüzde 40-100 arasında daha iyi performans, yüzde 40 daha az enerji tüketimi değerlerine sahip.
Yeni yongaseti 4K videoları 60 kare/saniye hızında işleyebilirken, 10-bitlik H.265, H.264, VP9, Unreal Engine 4, DirectX 12, OpenGL 4.5, CUDA, OpenGL ES 3.1 gibi güncel tüm standartlara da destek veriliyor. 20nm fabrikasyon süreci ile daha az zar alanı kaplayan yongasetinde 1.3Gigapiksel çözünürlüğe kadar kameralara da destek sunuluyor.



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doctor_bey 4 yıl
Battlefıeld bekliyorum, o da gelirde tam olur
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darkest earth 4 yıl
Tegra K1'i boşladılar, oyun çıkmaz oldu port.
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lido 4 yıl
Yok crysis efsanesi aklıma geldi yine güldüm :D
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javaprof 4 yıl
yok bide crysis gelsin!
(oha gelmiş.)
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magicool 4 yıl
Bende boyle bir tv kutusu istiyodum ya apple in yeni cikacagi cihazi alicam yada bu shield cihazini alicam bakalim fiyat performans belirleyecek kararimi
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matmuhendisi 4 yıl
Yok Crysis
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okanikus 4 yıl
Tabletler için uygun olabilir.. Destek görürse mobil platformlar daha hızlı tırmanır.. Bu nesilde ısınma sıkıntısını aşan firma yürür gider.. Bakalım görelim..
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akyurt 4 yıl
Boyle nvidia diye diretirlerse sikintili olucagi kesin tegra gpulu mobil cihaza zorlucaklar herkesi bu oyunlar icin eski oyunlar icin tegra cihaz almaya degmez..
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simbolmina 4 yıl
Valla şu konsolu almayı planliyorum. (Nvidia shield) Zaten android tv lazımdı bana, nvidia grid de YouTube videolarında izlediğim kadarıyla epey basarili. Bedava oyun oynariz, diğer her turlu işi hallederiz.
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positroN 4 yıl
doom 3 zaten linux uyumlu oldugu icin calisiyor. google play'den baslatici indirip dosyalari sd karta atmak yeterli. crysis de les gibi kaliteyle gelir. bari far cry 3 falan gelse en azindan gorevleri zevkli.
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selmand 4 yıl simbolmina
simbolmina
Valla şu konsolu almayı planliyorum. (Nvidia shield) Zaten android tv lazımdı bana, nvidia grid de YouTube videolarında izlediğim kadarıyla epey basarili. Bedava oyun oynariz, diğer her turlu işi hallederiz.

bedava oyun nasıl oluyor
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Erreguay 4 yıl
şimdi bu haber güzel mi değil mi bilemedim.
nvidia nın bu performanslı gpu su güzel bişi ama tekel olmak istemesi kötü büşü. mobilde intelin yakalayamadığı başarıyı acaba nvidia mı yakalıyacak???
ne olursa olsun rekaber olsun yeni bişiler çıksın fiyatları düşsün. benim için en önemlisi bu...
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