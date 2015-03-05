GDC 2015 : Crysis 3 ve Doom 3 Android'e geliyor





Nvidia'nın set üstü televizyon kutuları sektörüne hızlı bir giriş yaptığı yeni Shield ürünü beraberinde önemli yapımların da port sürümlerini getirmeyi ihmal etmedi. Nvidia pek çok yapım için çalışmalarını hızlandırmış durumda.

GDC 2015 fuarında Crysis 3 oyununun Android için port edilmiş halini Shield TV kutusu üzerinde sergileyen Nvidia, daha fazla oyunun da Android platformunda yerleşik olarak çalıştırılabileceğini duyurdu.

Nvidia'nın sürprizleri arasında Doom 3: BFG Edition, Resident Evil 5, The Talos Principle, Metal Gear Solid: Revengeance ve Limbo yapımları bulunuyor. Bu yapımlar Mayıs ayında Shield televizyon kutusu satışa çıktığı zaman indirilmeye hazır olacak. Ayrıca Borderlands 2 ve Borderlands: The Pre-Sequel yapımları da yakın zamanda Shield için hazır hale gelecek.

Oyunlar elbette Nvidia Tegra X1 yongaseti ile uyumlu. Nvidia daha önceki yongasetleri için özel veya belirli bir süre özel kalan oyunlar geliştirilmesini sağlamıştı. Eğer ilerleyen dönemlerde Nvidia Tegra X1 yongaseti kullanan cihazlar olursa bu oyunlardan faydalanabilecek.

Nvidia Tegra X1 yongaseti aynı Snapdragon 810 ve Exynos 7420 gibi 64-bit çekirdeklere sahip. Ancak asıl fark grafik biriminde ortaya çıkıyor ve Nvidia grafik tarafına oldukça büyük yatırımlar yaptı.

Nvidia, GTX 980 gibi yeni nesil ekran kartlarında kullandığı güçlü Maxwell mimarisini aradan kısa bir süre geçmeden mobil platformlara da sunmaya başladı. 256 işlem birimli GeForce sayesinde Tegra X1 yongaseti Tegra K1'e göre yüzde 40-100 arasında daha iyi performans, yüzde 40 daha az enerji tüketimi değerlerine sahip.

Yeni yongaseti 4K videoları 60 kare/saniye hızında işleyebilirken, 10-bitlik H.265, H.264, VP9, Unreal Engine 4, DirectX 12, OpenGL 4.5, CUDA, OpenGL ES 3.1 gibi güncel tüm standartlara da destek veriliyor. 20nm fabrikasyon süreci ile daha az zar alanı kaplayan yongasetinde 1.3Gigapiksel çözünürlüğe kadar kameralara da destek sunuluyor.







