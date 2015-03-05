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GDC 2015 en iyisi Monument Valley oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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GDC 2015 en iyisi Monument Valley oldu

San Fransisco'da devam eden oyun geliştiricileri GDC 2015 konferansında uygulamalara yönelik pek çok ödül dağıtıldı. Geçen yılın en iyisi Monument Valley geleneği yine bozmadı.
Ida adlı bir prensesin eşsiz macerasına konuk olduğumuz yapımda görsel ilizyonlarla donatılmış mimari yapılardaki bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Gittikçe zorlaşan bu bulmacaları çözmek için çoğunlukla görsel ilizyonlardan faydalanıyoruz. Oyun geçen yıl da pek çok ödüle layık görülmüştü.
Monument Valley ayrıca aynı tarihlerde düzenlenen International Mobile Gaming Awards etkinliğinde de en iyi mobil oyun ve görsel sanat kategorilerinde birinciliği elde etti. Ödül alan diğer yapımlar arasında ise Threes, Vainglory, Crossy Road, 80 Days, Hearthstone: Heroes of Warcraft gibi popüler yapımlar bulunuyor.



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doctor_bey 4 yıl
kesinlikle hakediyor, bu oyunu korsan indirmeyin arkadaşlar, hakkını veriyor bence
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Fenomenon 4 yıl
amazon'dan 1$'a aldım :)
kafa dağıtmak için güzel oyun fakat çok kısa.
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olağan_şüpheli 4 yıl
bi gelemedi WP'ye
1 Yanıt Yanıtla
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rorschach_ 4 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

bi gelemedi WP'ye


zor
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