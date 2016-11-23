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Hyundai Ioniq Electric, EPA'ya göre en verimli elektrikli otomobil

ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA)'nın yayınladığı rapora göre; Hyundai'ın tamamen elektrikli ilk otomobili olan Hyundai Ioniq Electric en verimli elektrikli otomobil.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erhan Tan
Haber Editörü
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İnsan sağlığı ve çevreyi korumakla görevli ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 2017 Hyundai Ioniq Electric ile ilgili yakıt ekonomisi raporunu yayınladı. Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'ın tamamen elektrikli ilk otomobili olan Hyundai Ioniq Electric, EPA'nın en verimli elektrikli otomobiller listesinde ilk sıraya yerleşti. BMW i3'ü zirveden indiren Ioniq Electric, böylece en verimli elektrikli otomobil ünvanını eline geçirdi.
EPA'nın raporuna göre Hyundai Ioniq Electric, 28 kWh batarya ile 200 kilometre gidebiliyor. EPA'ya göre otomobilin şehir içindeki yakıt tüketimi 100 kilometrede 1.57 litreye, otoyoldaki yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 2.1 litreye denk geliyor. Şehir içi ve otoyol yakıt tüketiminin ortalaması alındığında Ioniq Electric'nin yakıt tüketimi 100 kilometrede 1.73 litreye denk geliyor.
Hyundai Ioniq Electric'in en yakın takipçisi olan BMW i3'ün ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 1.9 litreye denk geliyor ki, bu da Ioniq Electric'in en yakın rakibinden bile çok daha verimli olduğunu gösteriyor. EPA'nın en verimli elektrikli otomobiller listesi şu şekilde sıralandı:
Güney Kore'de bu yılın başında satışa sunulan Hyundai Ioniq Electric, bu ayın başında Avrupa'ya da geldi. Otomobil, Birleşik Krallık'ta 37.900 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu da Ioniq Electric'i Nissan LEAF, BMW i3 ve VW e-Golf gibi otomobillerle aynı sınıfa koyuyor.
Elektrikli otomobillere yatırım yapmaya devam eden Hyundai, 2020 yılına kadar dört yeni elektrikli otomobil piyasaya sürmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre bu otomobillerden biri de Ioniq Electric'in 320 kilometreden fazla menzil sunan yeni bir versiyonu olacak.

https://electrek.co/2016/11/21/hyundai-ioniq-electric-efficient-electric-car-epa/ Yorum Yaz
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Musty3535123 3 yıl en beğenilen
bu koreliler nasıl dünya devi oldular yaw; lg,samssung,hyundai,kia kök söktürüyorlar valla..
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PurposeLess sinan 3 yıl
küreselcilerin para kaydırmasıyla kıçını toparlayan kore, küresel fırfırların oyunuyla tepe taklak gidecek, yakındır...
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merm 3 yıl
Sıralama da Tesla nerede?
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stalker(1979) 3 yıl
BMW i3'ten daha büyük kasa ile daha az yakıt harcaması gerçekten başarı budur.
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grafman09 3 yıl
Mevcut binek araçlarada artık yavaş yavaş elektrik dönüşüm yapmanın yollarını aramalılar, bazı firmalar bu işi yapıyor ama, ticari olmayan araçlar için çok maliyetli, yeni elektrikli araçları bu fiyatlarla herkes erişemez. Madem çevre diyorlar sağlık diyorlar, ozaman Pamuk eller cebe demiyecekler,, herkesin eli pamuk değil, o arabayı alana kadar, pamuk ellerimiz çaba gibi oldu..
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fss1403 3 yıl
Ben anlamadım neden litre olarak sıralanmış? Tamamen elektrikli değil mi bu araçlar
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bulentcandan 3 yıl fss1403
fss1403
Ben anlamadım neden litre olarak sıralanmış? Tamamen elektrikli değil mi bu araçlar

Değil.

BMW i3'ün iki adet modeli var; elektrikli olanı (i3) ve jeneratörlü olanı (i3 BEV)

i3 BEV 0.6 litrelik bir benzin motoruna sahip.
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mbs02 3 yıl fss1403
fss1403

Ben anlamadım neden litre olarak sıralanmış? Tamamen elektrikli değil mi bu araçlar

verimlilik olduğu için benzinli araçlarda neye denk geldiğine bakılıyor
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trexin 3 yıl
yeni elantra'da şu aracın kokpitini kullansaydın ya hyundai
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Musty3535123 3 yıl en beğenilen
bu koreliler nasıl dünya devi oldular yaw; lg,samssung,hyundai,kia kök söktürüyorlar valla..
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buraxus 3 yıl Musty3535123
AVCI_31
bu koreliler nasıl dünya devi oldular yaw; lg,samssung,hyundai,kia kök söktürüyorlar valla..

Orası Amerika'nın teknoloji üssü kime karşı olduğu da gayet açık...
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elektrikli otomobil, Hyundai ve
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