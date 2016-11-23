Hyundai Ioniq Electric, EPA'ya göre en verimli elektrikli otomobil

İnsan sağlığı ve çevreyi korumakla görevli ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA), 2017 Hyundai Ioniq Electric ile ilgili yakıt ekonomisi raporunu yayınladı. Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'ın tamamen elektrikli ilk otomobili olan Hyundai Ioniq Electric, EPA'nın en verimli elektrikli otomobiller listesinde ilk sıraya yerleşti. BMW i3'ü zirveden indiren Ioniq Electric, böylece en verimli elektrikli otomobil ünvanını eline geçirdi.

EPA'nın raporuna göre Hyundai Ioniq Electric, 28 kWh batarya ile 200 kilometre gidebiliyor. EPA'ya göre otomobilin şehir içindeki yakıt tüketimi 100 kilometrede 1.57 litreye, otoyoldaki yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 2.1 litreye denk geliyor. Şehir içi ve otoyol yakıt tüketiminin ortalaması alındığında Ioniq Electric'nin yakıt tüketimi 100 kilometrede 1.73 litreye denk geliyor.

Hyundai Ioniq Electric'in en yakın takipçisi olan BMW i3'ün ortalama yakıt tüketimi ise 100 kilometrede 1.9 litreye denk geliyor ki, bu da Ioniq Electric'in en yakın rakibinden bile çok daha verimli olduğunu gösteriyor. EPA'nın en verimli elektrikli otomobiller listesi şu şekilde sıralandı:

Güney Kore'de bu yılın başında satışa sunulan Hyundai Ioniq Electric, bu ayın başında Avrupa'ya da geldi. Otomobil, Birleşik Krallık'ta 37.900 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu da Ioniq Electric'i Nissan LEAF, BMW i3 ve VW e-Golf gibi otomobillerle aynı sınıfa koyuyor.

Elektrikli otomobillere yatırım yapmaya devam eden Hyundai, 2020 yılına kadar dört yeni elektrikli otomobil piyasaya sürmeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre bu otomobillerden biri de Ioniq Electric'in 320 kilometreden fazla menzil sunan yeni bir versiyonu olacak.

https://electrek.co/2016/11/21/hyundai-ioniq-electric-efficient-electric-car-epa/