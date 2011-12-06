GFK: Samsung'un akıllı televizyon pazarındaki payı artıyor

Oturma odamızdaki televizyonlara akıllı arayüzler ekleme anlayışıyla ortaya çıkan Smart TV konsepti popülerliğini her geçen gün artırdı ve bu popülerlik Samsung'u global olarak TV ve Smart TV pazarında bir numaraya taşıdı.





GfK analiz şirketi tarafından 1 Ocak - 31 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre Samsung'un LED TV pazar payı yüzde 41.6 iken LCD 3D TV pazar payı yüzde 47.6 olarak ölçüldü. Ağustos ayında yapılan başka bir araştırmada da Samsung'un global düz ekran TV pazar payı yüzde 24, LED TV pazar payı yüzde 26, 3D TV pazar payı da yüzde 38.6 olarak açıklanmıştı.

Samsung'un TV pazarında en yüksek payı elde ettiği ülkeler Kuzey Amerika, Ortadoğu ve BDT bölgesinde bulunuyor. Ülkemizde de en fazla satılan TV ve Smart TV modelleri Samsung'a ait.





Son 6 ay içinde de Samsung Smart TV'ler pek çok beğeni ödülünün de sahibi oldu. En İyi Smart TV veya Yılın TV'si gibi ödüller bunlardan bazıları.





Samsung Electronics Türkiye Tüketici elektroniği Direktörü Lemi Paksoy elde ettikleri başarıyla ilgili olarak "İzleyiciyi içine alan ve sarmalayan üç boyutlu eğlence çağına girdiğimiz bugünlerde, Samsung olarak Smart TV'lerimiz ile kullanıcıların günlük TV izleme alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.