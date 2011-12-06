GFK: Samsung'un akıllı televizyon pazarındaki payı artıyor

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Oturma odamızdaki televizyonlara akıllı arayüzler ekleme anlayışıyla ortaya çıkan Smart TV konsepti popülerliğini her geçen gün artırdı ve bu popülerlik Samsung'u global olarak TV ve Smart TV pazarında bir numaraya taşıdı.
GfK analiz şirketi tarafından 1 Ocak - 31 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre Samsung'un LED TV pazar payı yüzde 41.6 iken LCD 3D TV pazar payı yüzde 47.6 olarak ölçüldü. Ağustos ayında yapılan başka bir araştırmada da Samsung'un global düz ekran TV pazar payı yüzde 24, LED TV pazar payı yüzde 26, 3D TV pazar payı da yüzde 38.6 olarak açıklanmıştı.
Samsung'un TV pazarında en yüksek payı elde ettiği ülkeler Kuzey Amerika, Ortadoğu ve BDT bölgesinde bulunuyor. Ülkemizde de en fazla satılan TV ve Smart TV modelleri Samsung'a ait.
Son 6 ay içinde de Samsung Smart TV'ler pek çok beğeni ödülünün de sahibi oldu. En İyi Smart TV veya Yılın TV'si gibi ödüller bunlardan bazıları.
Samsung Electronics Türkiye Tüketici elektroniği Direktörü Lemi Paksoy elde ettikleri başarıyla ilgili olarak "İzleyiciyi içine alan ve sarmalayan üç boyutlu eğlence çağına girdiğimiz bugünlerde, Samsung olarak Smart TV'lerimiz ile kullanıcıların günlük TV izleme alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.
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philips lcd panel uretiminden cekileli 3 sene oldu. koreden aldiklari panellerle tv uretimindende gecen bahar tamamen cekildiler. tv bolumlerini philips adiyla uretim yapacak baska bir sirkete sattilar. yani ortada philipsin sadece adi kalmis neyin rekabetini yapiyorsunuz. artik panel ureten sadece kore ve japon sirketleri kaldi. japonlarda rekabette zorlaniyorlar. lcd isi artik koreden soruluyor.
Geçen samsung tr sayfasına girdim durum şöyle: Samsung telefon kullananlar kimler gibisinden beğenenlerde Ekrem çukurca :D
Ne yani bu haber mi şimdi. Bari üstüne bi yere advertorial yazsaydınız da bizi kandırdığınız zannetmeseydiniz. Rezalet bir hali var donanımhaberin. Tek markaya yönlendiren haberler, advertorial olan ama herhangi bir ibare olmayan videolar (haberler), başka sitelerden alınma haberler., Haber bültenlerinde nokta değiştirmeden girilen haberimsiler. Böyle giderseniz ziyaretçilerin buraya gelmesinin bir anlamı olmayacak.
gereksiz bir serzeniş, oldu olacak samsung yerine "ismi lazım değil" desinler
"İsmi lazım değil anladın sen onu markası dünyada bir numara!" oldu mu?
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