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GFK: Samsung'un akıllı televizyon pazarındaki payı artıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5,1b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Oturma odamızdaki televizyonlara akıllı arayüzler ekleme anlayışıyla ortaya çıkan Smart TV konsepti popülerliğini her geçen gün artırdı ve bu popülerlik Samsung'u global olarak TV ve Smart TV pazarında bir numaraya taşıdı.

GfK analiz şirketi tarafından 1 Ocak - 31 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmaya göre Samsung'un LED TV pazar payı yüzde 41.6 iken LCD 3D TV pazar payı yüzde 47.6 olarak ölçüldü. Ağustos ayında yapılan başka bir araştırmada da Samsung'un global düz ekran TV pazar payı yüzde 24, LED TV pazar payı yüzde 26, 3D TV pazar payı da yüzde 38.6 olarak açıklanmıştı.
Samsung'un TV pazarında en yüksek payı elde ettiği ülkeler Kuzey Amerika, Ortadoğu ve BDT bölgesinde bulunuyor. Ülkemizde de en fazla satılan TV ve Smart TV modelleri Samsung'a ait.

Son 6 ay içinde de Samsung Smart TV'ler pek çok beğeni ödülünün de sahibi oldu. En İyi Smart TV veya Yılın TV'si gibi ödüller bunlardan bazıları. 

Samsung Electronics Türkiye Tüketici elektroniği Direktörü Lemi Paksoy elde ettikleri başarıyla ilgili olarak "İzleyiciyi içine alan ve sarmalayan üç boyutlu eğlence çağına girdiğimiz bugünlerde, Samsung olarak Smart TV'lerimiz ile kullanıcıların günlük TV izleme alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyoruz" şeklinde açıklamada bulundu.

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Firaristt 7 yıl en beğenilen
En çok tercih edilme sebebi belli, görünüm, özellik ve fiyat... 200Hz bir 3D 42" LED TV fiyatı 3500-4000TL iken samsung bunu 2500TL'e kadar düşürdüğü için çok tercih ediliyor. Ekran kalitesi de ayrı bir mesele zaten. Ve görünüm olarak da oldukça şık bana kalırsa :)
En çok tercih edilme sebebi belli, görünüm, özellik ve fiyat... 200Hz bir 3D 42" LED TV fiyatı 3500-4000TL iken samsung bunu 2500TL'e kadar düşürdüğü için çok t...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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cssbaycelebi 7 yıl
bende de samsung 40c750 var.
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yamanci35 7 yıl
bennim tv ler ne samsung nede lg onunn için kaldırıp çöpe attımm bugün
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DH Misafiri 7 yıl
Televizyonda Samsung + LG ve diğerleri(ÇÖP)
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m.t.y. 7 yıl
yalnız lg fpr teknolojisiyle 3d konusunda samsungu geçmiş durumda. samsung bu konuya çözüm bulmazsa bu konuda çok yarar alır.
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şiki_şiki_baba 7 yıl
Televizyonda Samsung + LG ve Diğerleri (ÇÖP)
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Batuist 7 yıl
Samsungun çok agresif bir ürün politikası var.. bir teknoloji mağazasına giriyorsunuz samsung marka tonla panel TV.. firma sadece her modelden bir tane teşhir etse ortalık samsungtan geçilmiyor. bu da harika bir pazarlama yöntemi.. artı teknoloji desen var, tasarım desen var üstünlük herşey var.. o yüzden oldukça güven veren bir marka.. birde fpr ürünleri yaygınlaşsa ne güzel olcak..
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Faux Carnival 7 yıl
Samsung mobil pazardaki tecrubesini TV'lere aktarmaya baslamis. Bunu daha iyi yaparsa pazardaki etkinligini kat be kat artiracaktir. Ben Android'li Galaxy TV'yi gorecegimiz gunu sabirsizlikla bekliyorum...
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3qzotix 7 yıl
Sen bir tv yazmayı öğren sonra yine gel...
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DH Misafiri 7 yıl
Ya Allah askna nasl br arastrma şirketi yalan yanlş bır hber yaynlamlar. Suan dunyanın en iyi smart tw si phlıhps hatta odul ble aldi.harka br tw. Samsung yanından gecemez. Hata sony ble.
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darkaura 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Ya Allah askna nasl br arastrma şirketi yalan yanlş bır hber yaynlamlar. Suan dunyanın en iyi smart tw si phlıhps hatta odul ble aldi.harka br tw. Samsung yanından gecemez. Hata sony ble.

philips lcd panel uretiminden cekileli 3 sene oldu. koreden aldiklari panellerle tv uretimindende gecen bahar tamamen cekildiler. tv bolumlerini philips adiyla uretim yapacak baska bir sirkete sattilar. yani ortada philipsin sadece adi kalmis neyin rekabetini yapiyorsunuz. artik panel ureten sadece kore ve japon sirketleri kaldi. japonlarda rekabette zorlaniyorlar. lcd isi artik koreden soruluyor.
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Firaristt 7 yıl en beğenilen
En çok tercih edilme sebebi belli, görünüm, özellik ve fiyat... 200Hz bir 3D 42" LED TV fiyatı 3500-4000TL iken samsung bunu 2500TL'e kadar düşürdüğü için çok tercih ediliyor. Ekran kalitesi de ayrı bir mesele zaten. Ve görünüm olarak da oldukça şık bana kalırsa :)
Yanıtla +6
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darkaura 7 yıl
piyasadan sony'i sildiler. ustune ne desek bos. sony tuketici elektroniginden cekilmeyi tartisiyor.
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ezimuse 7 yıl
Haberi yapan editör de samsung kullanıyor ama apple fanı :D
Geçen samsung tr sayfasına girdim durum şöyle: Samsung telefon kullananlar kimler gibisinden beğenenlerde Ekrem çukurca :D
Yanıtla +2
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darkaura 7 yıl
ona bakarsaniz butun haberlerin uzerine advertorial ibaresi koymamiz gerekir. urunlerinin tanitimlarinin markalari yazilmadan verilmesini beklemiyorsunuz herhalde. onemli olan markalara yaklasimin objektif ve esit agirlikda olmasi. son zamanlarda ozellikle ekrem beye bu konuda baya elestiriler olmustu. elestiriler yerine ulasip dikkata alinmis gibi duruyor.
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chylos 7 yıl
Bu yaptığınız ayıp !
Ne yani bu haber mi şimdi. Bari üstüne bi yere advertorial yazsaydınız da bizi kandırdığınız zannetmeseydiniz. Rezalet bir hali var donanımhaberin. Tek markaya yönlendiren haberler, advertorial olan ama herhangi bir ibare olmayan videolar (haberler), başka sitelerden alınma haberler., Haber bültenlerinde nokta değiştirmeden girilen haberimsiler. Böyle giderseniz ziyaretçilerin buraya gelmesinin bir anlamı olmayacak.
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privatethedawn 7 yıl chylos
chylos

Bu yaptığınız ayıp !
Ne yani bu haber mi şimdi. Bari üstüne bi yere advertorial yazsaydınız da bizi kandırdığınız zannetmeseydiniz. Rezalet bir hali var donanımhaberin. Tek markaya yönlendiren haberler, advertorial olan ama herhangi bir ibare olmayan videolar (haberler), başka sitelerden alınma haberler., Haber bültenlerinde nokta değiştirmeden girilen haberimsiler. Böyle giderseniz ziyaretçilerin buraya gelmesinin bir anlamı olmayacak.

gereksiz bir serzeniş, oldu olacak samsung yerine "ismi lazım değil" desinler


"İsmi lazım değil anladın sen onu markası dünyada bir numara!" oldu mu?
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