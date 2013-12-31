GLONASS sistemine ABD'den geçit yok





Uydu vasıtasıyla konumumuzu bulmamızı sağlayan konumlama sistemleri ilk olarak ABD kaynaklı GPS ile başlamış olsa da Rusya kaynaklı GLONASS, AB kaynaklı Galileo ve Çin kaynaklı Beidou konumlama sistemleri de faaliyete geçmiş durumda.





Sistemlerin birbiri ile entegrasyonu ve daha hassas konumlama için kaynak ülkenin haricindeki ülkelere takip istasyonları kurulması gerekiyor. Rusya da iki yıl önce GLONASS ile GPS sisteminin birlikte daha hassas çalışması için ABD'de 6 adet takip istasyonu kurma teklifi yapmıştı.





Hükümet tarafında iki rakip milletin ilişkilerinin gelişeceğine dair bir kanı oluşsa da Cumhuriyetçiler ve CIA Rusların sızma girişimleri yapabileceğine vurgu yaparak teklife karşı çıktı. Pazartesi günü kabul edilen savunma bütçesinde de teklifin kabul edilmesi imkansıza yakın bir şarta bağlandı.





Eğer savunma bakanlığı sekreteri ve ulusal istihbarat şefi, kontrol istasyonlarının ABD'yi gizlice izlemek veya Rus silhalarının etkinliğini artırmak amacını taşımadığını Kongreye teyit ederse teklife izin verilecek. Ancak otoriteler bu şartın mümkün olmadığında birleşiyor.





Bu şartın arkasında yatan asıl sebebin ise NSA'nın izleme skandalını ortaya çıkaran Edward Snowden'e Rusya'nın arka çıkması olduğu belirtiliyor.





Rusya sadece ABD'ye bu teklifi yapmadı. Avrupa Birliği ülkeleri ve Çin'e de kontrol istasyonları kurulması için teklif götürüldü. Rusya bu sayede GLONASS'ın etkinliğini artırmayı hedefliyor. Bilindiği günümüzde pek çok üst seviye mobil cihazda hem GPS hem de GLONASS desteği sunuluyor.

http://www.nytimes.com/2013/12/29/world/europe/new-law-all-but-bars-russian-gps-sites-in-us.html?_r=1&