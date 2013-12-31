Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GLONASS sistemine ABD'den geçit yok

5 yıl
6,9b
1
2
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GLONASS sistemine ABD'den geçit yok

Uydu vasıtasıyla konumumuzu bulmamızı sağlayan konumlama sistemleri ilk olarak ABD kaynaklı GPS ile başlamış olsa da Rusya kaynaklı GLONASS, AB kaynaklı Galileo ve Çin kaynaklı Beidou konumlama sistemleri de faaliyete geçmiş durumda. 

Sistemlerin birbiri ile entegrasyonu ve daha hassas konumlama için kaynak ülkenin haricindeki ülkelere takip istasyonları kurulması gerekiyor. Rusya da iki yıl önce GLONASS ile GPS sisteminin birlikte daha hassas çalışması için ABD'de 6 adet takip istasyonu kurma teklifi yapmıştı.

Hükümet tarafında iki rakip milletin ilişkilerinin gelişeceğine dair bir kanı oluşsa da Cumhuriyetçiler ve CIA Rusların sızma girişimleri yapabileceğine vurgu yaparak teklife karşı çıktı. Pazartesi günü kabul edilen savunma bütçesinde de teklifin kabul edilmesi imkansıza yakın bir şarta bağlandı.

Eğer savunma bakanlığı sekreteri ve ulusal istihbarat şefi, kontrol istasyonlarının ABD'yi gizlice izlemek veya Rus silhalarının etkinliğini artırmak amacını taşımadığını Kongreye teyit ederse teklife izin verilecek. Ancak otoriteler bu şartın mümkün olmadığında birleşiyor. 

Bu şartın arkasında yatan asıl sebebin ise NSA'nın izleme skandalını ortaya çıkaran Edward Snowden'e Rusya'nın arka çıkması olduğu belirtiliyor. 

Rusya sadece ABD'ye bu teklifi yapmadı. Avrupa Birliği ülkeleri ve Çin'e de kontrol istasyonları kurulması için teklif götürüldü. Rusya bu sayede GLONASS'ın etkinliğini artırmayı hedefliyor. Bilindiği günümüzde pek çok üst seviye mobil cihazda hem GPS hem de GLONASS desteği sunuluyor.

http://www.nytimes.com/2013/12/29/world/europe/new-law-all-but-bars-russian-gps-sites-in-us.html?_r=1& Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mehmednaim 5 yıl
iPhone da GLONASS destekliyor hatta ilk onunla öğrendik ama demek ki kendi ülkesinde bu özellik bir işe yaramayacak.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nehuse 5 yıl en beğenilen
Bu bir gereklilik GPS bir şifreleme sistemi kullanıyor ve bu sistem askeri ve sivil olarak ayrılıyor.Askeri sistem çok daha hassas konumlamaya imkan veriyor.Gerektiğinde şifreleme değiştirilerek sivil sistemlerin hepsi devre dışı bırakılabiliyor.AB nin Galileo projesi bu sebeple var zaten Rusya ve Çininde alternatif konumlama sistemlerini yapması güçlerini gösteriyor.
Bu bir gereklilik GPS bir şifreleme sistemi kullanıyor ve bu sistem askeri ve sivil olarak ayrılıyor.Askeri sistem çok daha hassas konumlamaya imkan veriyor.Ger...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nehuse 5 yıl en beğenilen
Bu bir gereklilik GPS bir şifreleme sistemi kullanıyor ve bu sistem askeri ve sivil olarak ayrılıyor.Askeri sistem çok daha hassas konumlamaya imkan veriyor.Gerektiğinde şifreleme değiştirilerek sivil sistemlerin hepsi devre dışı bırakılabiliyor.AB nin Galileo projesi bu sebeple var zaten Rusya ve Çininde alternatif konumlama sistemlerini yapması güçlerini gösteriyor.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmednaim 5 yıl
iPhone da GLONASS destekliyor hatta ilk onunla öğrendik ama demek ki kendi ülkesinde bu özellik bir işe yaramayacak.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Telefon ve Bilgisayarda taksit sınırlandırmasını masaya yatırıyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim